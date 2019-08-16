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Сеул в напряжении: Пхеньян снова выпустил два неопознанных снаряда
16 августа 2019, 11:24 • 96 • В мире
По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военные Северной Кореи 16 августа в очередной раз произвели запуск снарядов, которые снова были "неопознаны"..
Как сообщает агентство "Ренхап", пуск производился из района Тхончхон провинции Канвондо. Снаряды полетели в сторону Японского моря.
При этом отмечается, что никаких подробностей у Сеула о запуске ракет на данный момент нет. Не известны ни тип снарядов, ни дальность их полетов, ни максимальная высота.
При этом Объединенный комитет предупредил соседей: южнокорейские военные поддерживают свою готовность, следят за Пхеньяном и ждут дальнейших пусков.
Отметим, что после того как Сеул и Вашингтон отказались выполнить требование Пхеньяна по отказу от проведения совместных военных маневров, с 25 июля северокорейские военные постоянно проводят испытания своих ракет. Запуск, произведенный 16 августа, стал шестым в этой серии. Судя по всему, на достигнутом Пхеньян останавливаться не намерен.
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