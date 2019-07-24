Сеул и Токио подыграли США? Кому был нужен воздушный "бой" России и Южной Кореи

Власти Южной Кореи пообещали России более жёсткие меры, если её самолёты вновь нарушат воздушное пространство страны. Сеул считает, что российский военный самолёт 23 июля влетел в зону определения госпринадлежности. "Инцидент" для Царьграда прокомментировал военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Что произошло

Во вторник, 23 июля, Южная Корея сообщила, что российские стратегические бомбардировщики якобы нарушили зону определения госпринадлежности. По тревоге на перехват были высланы самолёты F-15K и F-16. Сеул выразил Москве официальный протест в связи с "инцидентом" и пригрозил "жёсткими мерами" в случае его повторения. Позднее к обвинениям присоединилась и Япония. В Токио также усмотрели нарушение уже своего воздушного пространства.

Воздушный бой

В СМИ появлялись сообщения о том, что во время перехвата российских самолётов по ним был открыт огонь сигнальными снарядами. В Минобороны России эту информацию опровергают. Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, что южнокорейские самолёты выпустили так называемые тепловые ловушки, которые защищают самолёт от ракет с тепловым наведением.

Ответ России

В России претензии Южной Кореи и Японии вызвали недоумение. Как объяснили в российском военном ведомстве, два бомбардировщика России вместе с двумя бомбардировщиками Китая проводили совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Мероприятие проводилось по заранее спланированному и согласованному маршруту.

"Если бы российские лётчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - отметили в Минобороны.

Военное ведомство указывает, что российские самолёты летели на расстоянии более 25 км от островов Токто (Такэсима). Южная Корея, по мнению Минобороны, самопроизвольно установила "зону опознавания ПВО" - Россия не признаёт её и давно это подчёркивает.

Юридический аспект

Сергей Хатылев рассказал в интервью Царьграду, что в мировой практике не существует понятия "зона определения госпринадлежности". Есть чёткие границы воздушного пространства страны, есть нейтральное воздушное пространство, а "зоны определения госпринадлежности" - нет. Самое близкое, что подходит по смыслу, - это "зона опознавания", то есть зона, на которой радиолокационное оборудование может обнаруживать цели и вести разведку. Но, опять же, не существует никаких законодательных ограничений на этот счёт.

"Поэтому требования южнокорейской стороны необоснованны, надуманны и не соответствуют ни одному из законов. Мы действовали в соответствии с маршрутами, проложенными, летели в нейтральных водах", - подытожил Сергей Хатылев в интервью Царьграду.

Участие США

Инцидент чудесным образом совпал с визитом в Южную Корею советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он прилетел в Сеул прямиком из Японии после своего визита в Токио. Общеизвестно, что Болтон относится к фракции "ястребов", выступающих за силовое решение внешнеполитических проблем США, а также является ярым противником и критиком России.