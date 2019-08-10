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Сети будут маркировать поштучно: Чиновники готовят рыбаков-любителей к новым правилам
10 августа 2019, 02:39 • 80 • Политика
Чиновники из Росрыболовства готовят рыбаков-любителей к новым правилам ловли рыбы. Так, сети для рыбалки будут маркировать поштучно.
В 2020 году в России вступят новые правила любительской рыбалки. Об этом напомнил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов.
Чиновник перечислил нововведения. Так, любители не смогут больше использовать сети. Исключение будет сделано только в определённых районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыба является важным источником пропитания.
Более того, ограничат продажу сетей. Также будут введены суточные нормы по вылову рыбы, ограничения на подводную охоту и рыбалку на объектах для аквакультуры.
"Сети будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр, закрепляя орудие лова за конкретным гражданином", - пояснил он.
Напомним, с 1 июля началась летняя путина, однако на Амуре и в Амурском лимане запрещён промышленный вылов рыбы, чтобы была восстановлена популяция лосося. Запрет продлится до 20 августа. При этом заниматься спортивным и любительским рыболовством никто не запрещает.
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