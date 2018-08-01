Сетевой источник: что стоит за «подозрительными» аккаунтами, заблокированными Facebook

Facebook удалил 32 страницы из-за «скоординированной деятельности по распространению недостоверной информации». Хотя в самой компании отказались делать выводы о том, кто проявляет недобросовестную активность, и об их мотивах, американские политики поспешили обвинить Россию в очередном «вмешательстве» перед предстоящими промежуточными выборами в конгресс. При этом выяснилось, что как минимум один из аккаунтов связан с американскими активистами. По мнению экспертов, решения о блокировке страниц могут приниматься в Вашингтоне, который влияет на социальную сеть с помощью Атлантического совета.

Facebook удалил несколько страниц в социальных сетях из-за «координированного недостоверного поведения». В компании отметили, что две недели назад обнаружили 32 подозрительных аккаунта в Facebook и Instagram.

«Такое поведение не допускается на Facebook, потому что мы не хотим, чтобы люди или организации вводили в заблуждение других людей о том, кто они или что они делают», — говорится в сообщении.

Компанию заинтересовали восемь страниц и 17 профилей в Facebook, а также семь аккаунтов в Instagram. Все они были удалены 31 июля. При этом информация об аккаунтах была передана правоохранительным органам, конгрессу и Исследовательской лаборатория цифровой криминалистики Атлантического совета.

Отмечается, что на одну из страниц было подписано более 290 тыс. пользователей. Всего со всех аккаунтов было размещено более 9,5 тыс. рекламных объявлений. Они публиковались с апреля 2017-го по июнь 2018 года. Также было создано около 30 страниц публичных мероприятий. На одной из них интерес к событию выразили 4700 человек.

Исполнительный директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс в беседе с RT предположил, что Вашингтон напрямую влияет на решения Facebook о блокировках.

«Они получили информацию благодаря сотрудничеству с Атлантическим советом, который финансируется американским правительством, НАТО, американской армией. Это неоконсервативный антироссийский аналитический центр в Вашингтоне. Правительство платит этим людям, чтобы они определяли, что мы можем читать на Facebook. И они говорят, что это иностранцы вмешиваются в нашу свободу слова?» — возмутился эксперт.

Фактов нет, выводы есть

При этом в Facebook признали, что так и не смогли выяснить, кто может стоять за подозрительными аккаунтами. В компании заявили, что сравнили активность аккаунтов с размещением политической рекламы перед президентскими выборами, к которой якобы имела отношение российская организация «Агентство интернет-исследований», и нашли ряд сходств. Однако судить о причастности российской компании к данным аккаунтам в Facebook не берутся.

«Мы не располагаем всеми фактами, но собственное расследование продолжим в тесном сотрудничестве с другими сторонами. Мы надеемся получить новые сведения от правоохранительных органов и других компаний, что позволит нам составить более полное представление о случившемся. В свою очередь, мы будем делиться своими выводами с правоохранительными органами и конгрессом», — говорится в пресс-релизе.

Также в Facebook отказались давать оценку «политическим мотивам группы, которая стоит за этой деятельностью».

Однако в конгрессе уже сделали собственные выводы о том, кто может стоять за подозрительной активностью. Сенатор-демократ Марк Уорнер обвинил во всём Москву.

«Ещё больше доказательств того, что Кремль продолжает использовать платформы, подобные Facebook, для распространения дезинформации», — написал он в своём Twitter.

More evidence that the Kremlin continues to exploit platforms like Facebook to sow division and spread disinformation. https://t.co/OMidt7zfiv — Mark Warner (@MarkWarner) 31 июля 2018 г.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси также считает, что новые данные Facebook подтверждают информацию о «вмешательстве России», доказательств которого Вашингтон до сих пор не предоставил.

«Их последнее сообщение подтверждает результаты работы разведывательного сообщества США и экспертов в области национальной безопасности о том, что Россия активно использует социальные сети, чтобы посеять раздор среди американцев и подорвать нашу демократию», — говорится в её заявлении.

«Цель этих операций — посеять раздор и недоверие в попытке подорвать веру общества в наши институты и нашу политическую систему. Русские хотят слабую Америку», — отрезал сенатор-республиканец Ричард Бёрр.

Влияние картинками

Если пользователи, разместившие сообщения, действительно планировали повлиять на предстоящие промежуточные выборы в конгресс, они определённо выступали на стороне демократов. Так, объектом их критики несколько раз становился президент США Дональд Трамп.

«Если Трамп хочет побить рекорд Барака Обамы по твиту с наибольшим количеством лайков, ему нужно написать всего два слова: «Я ухожу», — гласит текст на изображении, размещённом в сообществе.

© newsroom.fb.com

Другой пример «вмешательства» — картинка феминистического содержания, на которой перечисляется, что женщины «не обязаны делать».

© newsroom.fb.com

О том, как могли «посеять раздор» подобные изображения, остаётся только догадываться.

© newsroom.fb.com

Более того, сразу после удаления аккаунтов выяснилось, что как минимум за одним из них стояли реальные активисты. Facebook заблокировал мероприятие, которое призывало выйти на протест против марша ультраправых Unite the Right. В тот же день один из предполагаемых организаторов контрпротестов Дилан Петрохилос опроверг связь страницы с Россией и обвинения в попытках «ввести в заблуждение».

«Не верится, что приходится это говорить, но ответную протестную акцию организовали не русские. У нас есть разрешения на акции в Вашингтоне. В подготовке мероприятия на местном уровне приняли участие, к примеру, движение Black Lives Matter, платформа Resist, а также антифашистские объединения. Facebook удалил страницу мероприятия, потому что один из аккаунтов был подозрительным», — написал он в своём Twitter.

I cannot believe I have to say this: the unite the right counter protest is not being organized by Russians. We have permits in DC, We have numerous local orgs like BLM, Resist This, and Antifascist groups working on this protest.



fb deleted the event because 1 page was sketch — Dylan Petrohilos Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка...

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