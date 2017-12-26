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Сетевая война: Как заявления о "поставках оружия Киеву" втягивают в войну Москву
26 декабря 2017, 21:09 • 224 • Политика
Западные политологи и специалисты по сетевым войнам не оставляют надежды перевести конфликт на Донбассе из позиционной войны в полноценное противостояние, втянув туда российскую армию
Крупный американский аналитический центр Heritage опубликовал доклад, в котором напрямую говорит о необходимости поставок летального оружия Киеву.
Украина продемонстрировала приверженность трансатлантическому сообществу, и теперь США должны поставить им оружие!
Вот, оказывается, в чем секрет: признай себя вассалом Вашингтона – и все, больше ничего не надо. Международное право, мнение региональных игроков – все побоку. Давайте подробнее разберем, что именно предлагает автор доклада поставлять Киеву:
Получается, что под ударом окажутся все виды вооружений ДНР и ЛНР: от танков и артиллерии до система радиоэлектронной борьбы.
Вообще доклад фонда Heritage напоминает очередной вброс, направленный на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Собран он явно на скорую руку и сильно страдает от неподготовленности авторов. Но свою задачу он однозначно выполняет: подливает масла в огонь противостояния на Донбассе, провоцирует Киев мнимой поддержкой США на более активные действия и главное – вбивает клин между Трампом и Путиным.
Что из этого выйдет – большой вопрос. Не будем забывать, что это не официальный правительственный документ США, а просто мнение независимых аналитиков. Но ухо нужно держать востро.
Афанасьев Андрей
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