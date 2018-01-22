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Сеть жестоко высмеяла крещенский наряд украинского мэра
22 января 2018, 00:24 • 221 • В мире
Мэр города Боярка Александр Зарубин попался в очереди на Крещение в очень нехарактерном для политика облачении.
Мэру небольшого украинского города Боярка, что в Киевской области, не посчастливилось привлечь к себе внимание сети. Не посчастливилось потому, что привлек он к себе это внимание в качестве объекта для хохм и насмешек.
Все дело в том, что мэр Боярки Александр Зарубин решил посетить празднование Крещения в своем городе и принять участие в окунании в иордань. Само стремление приобщиться к давней русской традиции, конечно, делает ему честь. Тем не менее тот наряд, в котором он решил посетить мероприятие, заинтересовал соцсети гораздо больше, чем его почтение к традициям.
Все дело в том, что Зарубин пришел на Крещение в синем ванном халате в цветочек. Увидеть мэра города в таком нехарактерном облачении многим показалось забавным.
Одна из пользователей Facebook даже выложила на всеобщее обозрение фото с места событий. Она сопроводила свою запись укоризненным комментарием.
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