О самой могущественной преступной организации мира

Сегодня самая могущественная и богатая мафия мира – это калабрийская «Ндрангета», утверждает итальянская газета Il Giornale. Могущество калабрийских мафиозных кланов уже превзошло возможности знаменитой сицилийской «Коза ностры». Газета ссылается на вышедшую в Италии книгу «Сеть невидимых» прокурора столицы Калабрии Катандзаро Никола Граттере и исследователя Антонио Никазо.

Особое внимание к этой преступной корпорации было привлечено в начале 2020 года, когда против «Ндрангеты» была проведена крупнейшая за последние годы операция полиции. По всей Италии, а также в Германии, Швейцарии, Болгарии были одновременно арестованы более 300 человек, среди которых не только матёрые уголовники, но и политики.

Борьбу с «Ндрангетой» итальянское государство ведёт давно. В феврале 2008 года после 18 лет нахождения в розыске был арестован глава «Ндрангеты» Паскуале Конделло, а в апреле 2010 года – ещё один главарь этого преступного синдиката Джованни Тегано.

«Ндрангета» сложилась в самой бедной провинции Южной Италии Калабрии ещё в 1861 году. Считают, что её название происходит от греческого слова, означающего «доблесть». «Ндрангета» не так известна, как сицилийская «Коза ностра» или неаполитанская «Каморра», но её предполагаемый годовой денежный оборот превышает 55 млрд евро. В группировку входят 90 кланов, она насчитывает более 7 тысяч членов. В «Ндрангете», как и в «Коза ностре», существует закон омерты, или молчания, нарушителей которого жестоко убивают.

«Сегодня калабрийские кланы повсюду: от Австралии до Канады, в Бразилии, Венесуэле, Аргентине, Восточной Европе, в России, – пишет Il Giornale. – Их экспансия началась благодаря деньгам от похищений людей в 70-80-е годы и сегодня усилилась мировой гегемонией «Ндрангеты» в торговле кокаином».

«Ндрангета» искусно внедряется в государственные структуры, в предпринимательские круги, в силы охраны правопорядка. Её долго считали преступной группировкой крестьян и пастухов, но она проникает в «комнаты с кнопками», где принимают решения самого высокого уровня.

Как утверждает Il Giornale, бандиты орудуют в Милане и Генуе, Модене и Реджо-Эмилии, Аосте и Турине, на чёрном рынке труда и в переработке мусора, в строительстве и в изготовлении фальшивых счетов. Деньги калабрийских мафиози присутствуют в ресторанных сетях, в финансовом секторе, в азартных играх онлайн, в здравоохранении. А в последнее время «Ндрангета» делает деньги на нелегальных иммигрантах.

Считается, что калабрийская мафия добилась влияния благодаря трём факторам. Во-первых, в отличие от «Коза ностры» она не имеет чёткой организационной структуры; каждая низовая ячейка калабрийской мафии, «ндрина», или «семья», действует автономно, поэтому с ней трудно бороться. Во-вторых, она проникла в страны, где производится кока, и заключила союзы с боссами наркокартелей. В-третьих, «Ндрангета» умеет «менять кожу», переходя от повальных убийств (700 убитых в безжалостной мафиозной войне 1985-1991 гг.) к уходу в тень, от свирепого насилия к «хирургическим» операциям.

Возможно, решающим фактором, благодаря которому «Ндрангета» достигла исключительной силы, является её связь с масонами. «Всё это похоже на фантастический фильм для тех, кто считал, что «Ндрангета» – всего лишь мафия пастухов с гор Аспромонте. На самом деле это устрашающая реальность». Масоны для Италии неизменно актуальны. Здесь в 1981 году вспыхнул громкий скандал с разоблачением тайной ложи «П-2», которая готовила в стране правый переворот. Были арестованы десятки членов ложи, в числе которых оказались видные политики, министры, банкиры, депутаты парламента, генералы спецслужб. Правительство тогда пало, а расследование показало, что члены ложи «П-2» имели связи с ЦРУ и мафией.

Постепенно, однако, многие персонажи скандала вокруг ложи «П-2» исчезли. Банкира Роберто Кальви нашли повешенным под мостом «Чёрные монахи» в Лондоне; банкира Микеле Синдону, приговорённого к пожизненному заключению, отравили в итальянской тюрьме цианистым калием; погиб прокурор Оккорсио, заподозривший «масонский след» в серии террористических актов; при странных обстоятельствах умерли или были убиты многие следователи и важные свидетели.

В 2008 году вспыхнул новый скандал. При расследовании в Палермо нашли очередные доказательства связи мафии с масонскими ложами. Среди подследственных фигурировал Стефано Де Каролис, которого судья охарактеризовал как «Великого магистра, видного представителя Великой масонской ложи Италии». Расследовавший это дело прокурор Мессинео заявил тогда: «То, что нам удалось выяснить, – всего лишь верхушка айсберга».

Эти люди не всегда убивают, у них есть и другие методы. Несколько лет назад один из авторов книги «Сеть невидимых» прокурор Катандзаро Никола Граттере, который внёс огромный вклад в борьбу с мафией, претендовал на пост министра юстиции Италии. Его круглосуточно охраняла специальная группа представителей итальянских спецслужб. А в последний момент против его назначения министром выступил… президент Италии Джорджо Наполитано. «Было бы любопытно понять, – заметил тогда Катандзаро Никола Граттере, – кто нанес ему визит за день до того и, быть может, дал ему соответствующий совет».

И это не единственный пример крепких позиций мафии на высшем политическом уровне. В 1993 году в связях с преступным мафиозным синдикатом был уличён многолетний премьер-министр Италии, а потом пожизненный сенатор Джулио Андреотти (был судим, в 2002 году приговорён к 24 годам тюрьмы, но потом освобождён в связи с преклонным возрастом).

«Мафию можно победить, – говорит прокурор Граттере, – 80% мафиозных структур мы можем уничтожить за десять лет. Однако всё дело в том, что остальные 20% – это «мафиозная ментальность», сидящая в каждом из нас».