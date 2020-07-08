Сестрёнка решает, а Дональд сдаёт: Племянница Трампа рассказала всю правду о президенте США

Книга носит название "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ней Мэри рассказывает, что домашние задания за Дональда решала его сестра Мэриэнн. Ему оставалось только сдать готовые работы учителям.

Отрывки из книги опубликовали многие американские СМИ. Племянница Трампа говорит, что Дональд с детства обманывал окружающих. Так он убеждал всех, что "он лучше, чем есть на самом деле".

При поступлении в Университет Пенсильвании Трамп щедро заплатил некоему Джо Шапиро. Этот парень был весьма умён, хорошо сдавал все экзамены и поддерживал Дональда, рассказала Мэри. В интервью американский президент неоднократно говорил, что только лишь его "гениальность" помогла поступить в финансовую школу Университета Пенсильвании.

Мэри также писала, что лидер страны является социопатом. Она уверена, что "гордыня и невежество" 45-го президента Соединённых Штатов угрожают государству.

Трамп выдержки из книги племянницы никак не прокомментировал, зато его пресс-секретарь Кейли Макинани назвала воспоминания "собранием лжи" с "абсурдными обвинениями".