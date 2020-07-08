Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Главная / В мире

Сестрёнка решает, а Дональд сдаёт: Племянница Трампа рассказала всю правду о президенте США

08 июля 2020, 13:00  •  88 • В мире
Мэри Трамп, племянница Дональда Трампа, рассказала всю правду о президенте США. Её откровения вошли в книгу, которую будут продавать с 14 июля. Она называет своего дядю гордецом, невежей и социопатом. Он даже домашние задания делал не сам: сестрёнка решала, а Дональд сдавал.
Книга носит название "Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ней Мэри рассказывает, что домашние задания за Дональда решала его сестра Мэриэнн. Ему оставалось только сдать готовые работы учителям.
Отрывки из книги опубликовали многие американские СМИ. Племянница Трампа говорит, что Дональд с детства обманывал окружающих. Так он убеждал всех, что "он лучше, чем есть на самом деле".
При поступлении в Университет Пенсильвании Трамп щедро заплатил некоему Джо Шапиро. Этот парень был весьма умён, хорошо сдавал все экзамены и поддерживал Дональда, рассказала Мэри. В интервью американский президент неоднократно говорил, что только лишь его "гениальность" помогла поступить в финансовую школу Университета Пенсильвании.
Мэри также писала, что лидер страны является социопатом. Она уверена, что "гордыня и невежество" 45-го президента Соединённых Штатов угрожают государству.
Трамп выдержки из книги племянницы никак не прокомментировал, зато его пресс-секретарь Кейли Макинани назвала воспоминания "собранием лжи" с "абсурдными обвинениями".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
08 июля 2020, 04:00
"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийскую ловушку
08 июля 2020, 02:00
Дедушка из вермахта, или Товарищи по оружию
08 июля 2020, 11:00
Без шансов: Поляки поставили крест на своей стране, узнав о русских "Прометеях"
08 июля 2020, 05:00
"Вы убиваете своих": Отец погибшей во время протестов девочки обвинил темнокожих в двуличии
08 июля 2020, 07:00
Кейт Миддлтон пришла в больницу в платье "с намёком"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним ...
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на кол...
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раск...
08 июля 2020, 04:00
"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийск...
08 июля 2020, 03:00
Зеленский отказался от минских соглашений. Забираем Донбасс? (Дмитрий Абзалов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.