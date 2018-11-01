Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
О пропагандистах, отмopoзках и не только
Ющенко объявил украинцев «богоизбранной нацией», переврав апостола Павла
США через Данию подталкивают ЕС к санкциям против Ирана (Камран Гасанов)
«Они воруют, копируют, повторяют»: Болтон обвинил Китай в попытке создать свое «...
Главная / Политика

Сестры из Саудовской Аравии, попросившие убежища в США, найдены убитыми в Гудзоне

01 ноября 2018, 08:39  •  213 • Политика
16-летняя Тала Фареа и ее 22-летняя сестра Ротана, попросившие в США политического убежища, пропали в августе этого года. Их тела нашли в реке Гудзон.
Неподалеку от Нью-Йорка, на берегу реки Гудзон, были найдены мертвыми две сестры из Саудовской Аравии, которые попросили политического убежища в США и пропали в августе этого года.
16-летняя Тала Фареа и 22-летняя Ротана Фареа были найдены полностью одетыми. Их лодыжки были замотаны клейкой лентой. Девушки также были привязаны друг к другу лицом к лицу. Медицинские эксперты уже установили, что они были живы, когда их бросили в воду, передает CBS со ссылкой на полицию Нью-Йорка. Тем не менее следователи пока не считают, что произошло убийство.
Сестры Фареа жили в штате Вирджиния вместе с матерью. У девушек не было телефонов и аккаунтов в социальных сетях. Их мать утверждает, что в октябре с ней связались саудовские дипломаты и потребовали, чтобы семья вернулась в Саудовскую Аравию. Это произошло после того, как сестры попросили в США политического убежища.
Напомним, ранее Эр-Рияд обвиняли в преследовании оппозиционеров по всему миру. Критика усилилась после того, как стало известно об убийстве в саудовском посольстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

213
Источник
Похожие новости
31 октября 2018, 16:24
Путин не поедет на конференцию по Ливии, но Россию представят достойно - Песков
31 октября 2018, 22:54
Лишь бы правду не сказать: Хуг прокомментировал отставку крайне политкорректно
31 октября 2018, 16:24
630 млн долларов: Россия может рефинансировать часть госдолга Белоруссии

31 октября 2018, 16:24
Русофобия терпит фиаско: Лавров заявил о сплочении соотечественников за рубежом
31 октября 2018, 22:54
Ющенко объявил украинцев «богоизбранной нацией», переврав апостола Павла
01 ноября 2018, 08:39
Подожди еще чуть-чуть: СМИ узнали, когда Елизавета II собирается уступить трон принцу Чарльзу
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 ноября 2018, 00:52
Пиoнеры-нациoнaлиcты декоммyнизиpoвали Чеxова
01 ноября 2018, 05:24
В США раскритиковали наш флот с безопасного расстояния
01 ноября 2018, 02:09
«Они воруют, копируют, повторяют»: Болтон обвинил Китай в попытке создать свое «росси...
01 ноября 2018, 05:24
«Лицензия на убийство»: Украинское правительство обвинили в желании оставить людей зи...
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии -...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса
25 октября 2018, 17:24
«Невероятно крутая женщина»: Соцсети поразил поступок жены президента Сирии Асада - фото
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
30 октября 2018, 14:24
В ФСБ узнали, кто «слил» данные Петрова и Боширова - СМИ
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.