Сестры из Саудовской Аравии, попросившие убежища в США, найдены убитыми в Гудзоне

16-летняя Тала Фареа и ее 22-летняя сестра Ротана, попросившие в США политического убежища, пропали в августе этого года. Их тела нашли в реке Гудзон.

Неподалеку от Нью-Йорка, на берегу реки Гудзон, были найдены мертвыми две сестры из Саудовской Аравии, которые попросили политического убежища в США и пропали в августе этого года.

16-летняя Тала Фареа и 22-летняя Ротана Фареа были найдены полностью одетыми. Их лодыжки были замотаны клейкой лентой. Девушки также были привязаны друг к другу лицом к лицу. Медицинские эксперты уже установили, что они были живы, когда их бросили в воду, передает CBS со ссылкой на полицию Нью-Йорка. Тем не менее следователи пока не считают, что произошло убийство.

Сестры Фареа жили в штате Вирджиния вместе с матерью. У девушек не было телефонов и аккаунтов в социальных сетях. Их мать утверждает, что в октябре с ней связались саудовские дипломаты и потребовали, чтобы семья вернулась в Саудовскую Аравию. Это произошло после того, как сестры попросили в США политического убежища.

Напомним, ранее Эр-Рияд обвиняли в преследовании оппозиционеров по всему миру. Критика усилилась после того, как стало известно об убийстве в саудовском посольстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи.