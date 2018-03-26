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Сестра Савченко рассказала об условиях содержания депутата в СИЗО

26 марта 2018, 12:54  •  116 • Украина
Следственный изолятор, где содержат депутата Верховной рады Надежду Савченко, не отапливают. Об этом заявила в беседе с телеканалом «112 Украина» её сестра Вера Савченко.
 
globallookpress.com © Serg Glovny
 

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — сказала она.

Ранее Савченко, рассказывая о ночи, проведённой в украинском СИЗО, заявила, что «нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство».

Также она пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в камере.

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