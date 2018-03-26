|
Сестра Савченко рассказала об условиях содержания депутата в СИЗО
26 марта 2018, 12:54 • 116 • Украина
Следственный изолятор, где содержат депутата Верховной рады Надежду Савченко, не отапливают. Об этом заявила в беседе с телеканалом «112 Украина» её сестра Вера Савченко.
globallookpress.com © Serg Glovny
«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается», — сказала она.
Ранее Савченко, рассказывая о ночи, проведённой в украинском СИЗО, заявила, что «нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство».
Также она пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в камере.
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
21 марта 2018, 12:54
|
23 марта 2018, 07:09
|
24 марта 2018, 02:39
|
24 марта 2018, 18:54
|
20 марта 2018, 14:09
|
21 марта 2018, 19:24
|
21 марта 2018, 12:54