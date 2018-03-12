Сестра погибшего в катастрофе АН-26 ставропольца: Мать ему ставила ультиматум - или я, или Сирия

Среди погибших в авиакатастрофе Ан-26, разбившегося неподалеку от военной базы Хмеймим в Сирии, был связист Иван Коломойцев из ставропольского села Орловка. В пятницу с ним простились родные и близкие. Добродушный и неунывающий боец всего полтора месяца назад уехал в Сирию в составе 205-й казачьей мотострелковой бригады, базирующейся неподалеку от Буденновска.

- Как сегодня помню этот день, 23 января, когда в последний раз видела брата, - рассказывает сестра погибшего Надежда. - Он с непоколебимым своим оптимизмом говорил, что обязательно вернется, много шутил. Но судьба сложилась так, что Ваня и 40 дней не прослужил в проклятой Сирии!

Последние три года молодой человек отдал службе в армии. Он даже собирался продлевать контракт еще на 6 лет — ефрейтор Коломойцев был настоящим фанатом своей работы и истинным патриотом. Принять участие в урегулировании вооруженного конфликта в Сирии он хотел уже давно и рвался в бой.

- Он всегда хотел туда попасть, долго просился у мамы отпустить его в командировку. Знаю точно, что сначала ему мама ультиматум поставила: «Либо я, либо Сирия!». Что это было чутье материнского сердца, сейчас никто из нас не сомневается. А потом, наверное, она уступила его желанию, его просьбам — этого я не знаю даже сейчас. Мама не хочет говорить на эту тему.

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Сослуживцы Ивана также характеризуют парня как хорошего, очень порядочного, исполнительного и патриотичного бойца.

- Каждый раз, когда нужны были связисты для поездки в Сирию, к нам приходил комбат и спрашивал у солдат, кто готов. Ему приходилось отказываться, но в начале года он с радостью согласился. Поехал туда по собственной воле. Кто-то за деньгами едет, кто-то за удостоверением участника боевых действий, а он поехал потому что верил, что может что-то изменить. Хотел за Родину воевать. Хотя, конечно, и от денег не отказывался, - рассказал «КП» один из сослуживцев Ивана.

В жизни молодого человека, кроме армии, было немного увлечений — большую часть внимания солдата занимала служба. Ну а свободное время он посвящал любимым компьютерным играм военной тематики и общению. Самой большой и главной любви в жизни мужчины так и не случилось.

- Он был обходительным, вежливым и очень внимательным молодым человеком, - рассказала знакомая погибшего Елизавета Даниленко. - Больше всего Иван мечтал о простом человеческом счастье - крепкой семье. Чудовищно, что смерть унесла жизнь такого доброго и отзывчивого человека. Я навсегда запомню приятную улыбку на его губах и горящие мальчишеские глаза.

Фото: страница героя публикации в социальных сетях