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Сестра Ким Чен Ына заявила о подготовке превентивных ударов против США

10 августа 2021, 11:05  •  44 • Политика
Совместные военные учения США и Южной Кореи сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала предательством и заявила о подготовке превентивных ударов против военной угрозы со стороны американцев.
Напомним, ранее США и Южная Корея начали уже вторые военные учения за этот год. В Северной Корее это вызвало возмущение. Сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон так и вовсе назвала происходящее предательством, в ответ на которое Пхеньян вынужден наращивать свои вооружённые силы.
В том числе Ким Ё Чжон предупредила о подготовке "мощного потенциала превентивных ударов" против растущей военной угрозы со стороны США. По мнению политика, лишь "практическое сдерживание, а не слова смогут гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове".

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