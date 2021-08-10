Сестра Ким Чен Ына заявила о подготовке превентивных ударов против США

Совместные военные учения США и Южной Кореи сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала предательством и заявила о подготовке превентивных ударов против военной угрозы со стороны американцев.

Напомним, ранее США и Южная Корея начали уже вторые военные учения за этот год. В Северной Корее это вызвало возмущение. Сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон так и вовсе назвала происходящее предательством, в ответ на которое Пхеньян вынужден наращивать свои вооружённые силы.