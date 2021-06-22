Сестра Ким Чен Ына одёрнула "непонятливый" Вашингтон: Будьте осторожны

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына замзаведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон одёрнула "непонятливый" Вашингтон. Она предупредила Штаты о необходимости быть осторожными в своих заявлениях.

Речь идёт о трактовке сигналов, исходящих из Пхеньяна. Ё Чжон призвала США с осторожностью трактовать такие заявления. В противном случае их может настигнуть горькое разочарование.

С таким заявлением она выступила после того, как помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "интересным" заявление Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с властями США.

"Ошибочные ожидания, которые лелеют в Вашингтоне, станут причиной ещё более горького разочарования", - сказала Ё Чжон, добавив, что похоже на то, что США "трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя".