Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Главная / Политика

Сестра Ким Чен Ына одёрнула "непонятливый" Вашингтон: Будьте осторожны

22 июня 2021, 11:50  •  33 • Политика
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына замзаведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон одёрнула "непонятливый" Вашингтон. Она предупредила Штаты о необходимости быть осторожными в своих заявлениях.
Речь идёт о трактовке сигналов, исходящих из Пхеньяна. Ё Чжон призвала США с осторожностью трактовать такие заявления. В противном случае их может настигнуть горькое разочарование.
С таким заявлением она выступила после того, как помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "интересным" заявление Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с властями США.
"Ошибочные ожидания, которые лелеют в Вашингтоне, станут причиной ещё более горького разочарования", - сказала Ё Чжон, добавив, что похоже на то, что США "трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






33
Источник
Похожие новости
21 июня 2021, 23:55
В ответ на новую "напасть" Псаки показала всему миру язык
22 июня 2021, 07:15
"Было трудно": США "подняли белый флаг" по "Северному потоку – 2"
21 июня 2021, 23:55
"Собирается в Европу": Сосновский объяснил вакцинацию Соболь
21 июня 2021, 23:55
Захарова рассказала о ключевом преимуществе России перед США в Европе
22 июня 2021, 07:15
Антонов заявил США твёрдую позицию России: Настрой есть, но...
22 июня 2021, 09:05
Минск получил поддержку Москвы. Дипломат назвал два сценария
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
16 июня 2021, 12:50
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в отставку
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
19 июня 2021, 15:05
Ответ Лукашенко Киеву уместился в русской народной пословице
19 июня 2021, 22:25
Один звонок - и русская армия на границе: В заморозке военной помощи Украине нашли новый поворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.