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Сестра Ким Чен Ына одёрнула "непонятливый" Вашингтон: Будьте осторожны
22 июня 2021, 11:50 • 33 • Политика
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына замзаведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон одёрнула "непонятливый" Вашингтон. Она предупредила Штаты о необходимости быть осторожными в своих заявлениях.
Речь идёт о трактовке сигналов, исходящих из Пхеньяна. Ё Чжон призвала США с осторожностью трактовать такие заявления. В противном случае их может настигнуть горькое разочарование.
С таким заявлением она выступила после того, как помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "интересным" заявление Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с властями США.
"Ошибочные ожидания, которые лелеют в Вашингтоне, станут причиной ещё более горького разочарования", - сказала Ё Чжон, добавив, что похоже на то, что США "трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя".
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