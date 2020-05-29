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Сестра генсека НАТО пожаловалась на бесполезный карантин в Норвегии
29 мая 2020, 03:55 • 46 • Политика
Власти Норвегии напрасно вводили карантин из-за коронавируса. К такому выводу пришла директор Норвежского института общественного здравоохранения сестра генсека НАТО Камилла Столтенберг.
По её словам, вирус распространялся не так быстро, чтобы нужно было вводить жёсткие ограничительные меры. Введённый же карантин негативно отразился на экономике и социальной сфере.
В частности, страна понесла колоссальные убытки из-за закрытия школ. Столтенберг отметила, что применять такие меры можно было только в случае "полной уверенности в академической базе", которой не было.
В то же время Столтенберг отметила, что оценка целесообразности и эффективности карантина может быть крайне полезной, если по Норвегии прокатится вторая волна пандемии коронавируса.
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