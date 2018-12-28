Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Спасибо за Ваш новогодний подарок": Американский журналист поблагодар...
Инвестируй с олигархами (Crimsonalter)
Сколько стоит бюджету Севастополя «непродажное» ТВ (Руслан Осташко)
«Диванные ястребы в бешенстве»: Изменник Трамп подчинился Кремлю
Главная / В мире

«Съест» ли Мюллер Трампа в 2019 году

28 декабря 2018, 22:09  •  42 • В мире
Схватка виднейшего представителя «Глубинного государства» спецпрокурора Роберта Мюллера с президентом США Дональдом Трампом может стать одним из знаковых событий 2019 года и плохо закончиться для хозяина Белого дома
Автор:
Латышев Сергей
Президент США Дональд Трамп ушёл в стадию отрицания. Как заявил в телеинтервью Hill.TV главный адвокат хозяина Белого дома экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, Трамп не собирается больше давать ответы, даже в письменном виде, на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний ведёт расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года на стороне нынешнего президента.
А фактически, добавим от себя - в связи с проблемами по части доказательств «вмешательства» Москвы - уже давно пытается раскопать обычную коррупцию в семействе водворившегося в Белом доме строительного и медиамагната – у него самого, его детей, друзей и даже умерших родственников. Ведь, чтобы замазать президента Трампа грязью, на самом деле сгодится всё.
Сенсация от Руди Джулиани – Трампа «достали» люди Мюллера
Джулиани подчеркнул, что президент США «больше не отвечает на вопросы этих людей - они возмутительны». Президент и его юристы, считает Джулиани, «сделали достаточно»: у людей Мюллера «есть всё, что им нужно, если только они не хотят поймать Трампа на даче заведомо ложных показаний».
Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, главный юрист президента Трампа, выдал сенсацию: хозяин Белого дома решил прекратить в любой форме сотрудничать с «расследованием» спецпрокурора Роберта Мюллера. Фото: www.globallookpress.com
Главный юрист Трампа попытался скрыть своё возбуждение и неуверенность в благополучном исходе дела, озвучив надежду на скорое «несомненно полное завершение» «расследования» Мюллера. Он обвинил заодно спецпрокурора в утаивании важных доказательств невиновности Трампа и предвзятости по отношению к президенту. В качестве примера Джулиани привёл санкцию Мюллера на уничтожение части переписки бывшего агента ФБР Питера Стржока, писавшего в 2016 году своей коллеге и любовнице Лизе Пейдж о намерении воспрепятствовать избранию Трампа президентом США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

42
Источник
Похожие новости
28 декабря 2018, 22:09
«Съест» ли Мюллер Трампа в 2019 году
28 декабря 2018, 15:39
Праздник с размахом: Катар готовится к ЧМ-2022
27 декабря 2018, 23:24
Катар наращивает военную силу

28 декабря 2018, 15:39
Двойные стандарты США: Руководство страны забыло о свободе слова и приговорило американку за пост в Facebook
27 декабря 2018, 23:24
Катар выбрал новую стратегию энергетического развития
28 декабря 2018, 18:54
Катар и Россия: Инвестиции противоположностей
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
28 декабря 2018, 02:39
"Нафтогаз" под Новый год решил спасти украинский город от "холодомора&...
28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кре...
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущих из-под Горловки военных
25 декабря 2018, 12:54
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одессе и могут дойти до Донбасса
25 декабря 2018, 03:09
"Будет много жертв": На прорыв в Керченский пролив пойдут тяжеловооруженные корабли – хакеры
22 декабря 2018, 23:09
Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив
23 декабря 2018, 00:56
Петины собаки потеряли нюх
22 декабря 2018, 10:09
Потерявший активы в Крыму олигарх призвал украинцев "чуть-чуть потерпеть"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.