«Съест» ли Мюллер Трампа в 2019 году

Схватка виднейшего представителя «Глубинного государства» спецпрокурора Роберта Мюллера с президентом США Дональдом Трампом может стать одним из знаковых событий 2019 года и плохо закончиться для хозяина Белого дома

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп ушёл в стадию отрицания. Как заявил в телеинтервью Hill.TV главный адвокат хозяина Белого дома экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, Трамп не собирается больше давать ответы, даже в письменном виде, на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний ведёт расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года на стороне нынешнего президента.

А фактически, добавим от себя - в связи с проблемами по части доказательств «вмешательства» Москвы - уже давно пытается раскопать обычную коррупцию в семействе водворившегося в Белом доме строительного и медиамагната – у него самого, его детей, друзей и даже умерших родственников. Ведь, чтобы замазать президента Трампа грязью, на самом деле сгодится всё.

Сенсация от Руди Джулиани – Трампа «достали» люди Мюллера

Джулиани подчеркнул, что президент США «больше не отвечает на вопросы этих людей - они возмутительны». Президент и его юристы, считает Джулиани, «сделали достаточно»: у людей Мюллера «есть всё, что им нужно, если только они не хотят поймать Трампа на даче заведомо ложных показаний».

Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, главный юрист президента Трампа, выдал сенсацию: хозяин Белого дома решил прекратить в любой форме сотрудничать с «расследованием» спецпрокурора Роберта Мюллера. Фото: www.globallookpress.com

Главный юрист Трампа попытался скрыть своё возбуждение и неуверенность в благополучном исходе дела, озвучив надежду на скорое «несомненно полное завершение» «расследования» Мюллера. Он обвинил заодно спецпрокурора в утаивании важных доказательств невиновности Трампа и предвзятости по отношению к президенту. В качестве примера Джулиани привёл санкцию Мюллера на уничтожение части переписки бывшего агента ФБР Питера Стржока, писавшего в 2016 году своей коллеге и любовнице Лизе Пейдж о намерении воспрепятствовать избранию Трампа президентом США.