Сессия ПАСЕ в Страсбурге покажет, является ли Россия мазохистской страной

Автор:

Латышев Сергей

Предпринимаемые со времён Петра I настойчивые попытки евразийской России заделаться европейской страной, лишь подрывающие к ней уважение Европы, с респектом относящейся к самобытности и Китая, и даже Саудовской Аравии, близки к моменту истины. В столице Эльзаса сегодня вечером Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассматривает проект резолюции о полномочиях делегации России. В документ, который, как утверждают в Страсбурге, не носит дискриминационного характера, внесены недоброжелателями России девятнадцать поправок, превращающих её членство в этой избирательно «правозащитной» структуре в фарс.

Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, наиболее радикальной поправкой предлагается добавить частицу «не» в предложение, где говорится, что «ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации». По его словам, допустима лишь одна, самая малозначительная поправка из 19, однако «если примут хотя бы одну из остальных 18, мы покидаем ПАСЕ».

По проекту резолюции намерены выступить порядка 30 парламентариев, в связи с чем триллер завершится нескоро. Особенно жаждут высказаться представители Британии и Украины.

Ждём вас в наручниках цвета радуги

На настоящий момент ситуация выглядит так, что ПАСЕ, дескать, готова «ратифицировать полномочия российской делегации», но не просто так. Есть ряд условий. Например, говорится в проекте, «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств», то есть позволить ПАСЕ вмешиваться в свои внутренние дела. Москва должна «освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы». Иными словами, русские должны, наплевав на закон, освободить участников украинской провокации и ещё заплатить своим страсбургским надсмотрщикам кругленькую сумму.

Но это ещё далеко не всё. Москве также предлагается «безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбитии рейса MH17 Malaysia Airlines». Однако было бы наивно считать, что, чтобы стать членом дружной семьи европейских народов, России будет достаточно повиниться в преступлении, которого она не совершала. Для этого ещё необходимо «принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ)…», «полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова». В ПАСЕ называют эти вопиющие требования «взаимным диалогом», который, как рассчитывают в Страсбурге, «приведёт к конкретным результатам». Всё это Москве предлагается воплотить в жизнь до апреля 2020 года.

В России в основном выигрывают от членства страны в ПАСЕ лишь те, кто отправляется на сессии в Страсбург в командировки. Фото: www.globallookpress.com

«Обаяние» Европы

Москве до сих пор нравится, когда её считают Европой. Хотя нынешняя Европа имеет мало общего с той, которая пленила Петра I, заморившего пол-России, чтобы прорубить туда для заговорившего по-французски господствующего класса заветное «окно», расколов заодно собственное общество и страну, имевших самобытный цивилизационный и религиозный тип. Поэтому пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в любом случае возвращение России (в ПАСЕ – прим. Царьграда) можно только приветствовать». Поскольку в этом случае «побеждает здравый смысл, потому что без участия Российской Федерации работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной».

С этим, конечно, можно поспорить, однако с тем, что затем сказал Песков, уже нет: «Возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации». Поскольку особенную российскую гордость вовсе не отменила поверхностная европеизация страны.

Посмотрим, что перевесит: вековой пиетет перед Европой, упорное стремление навязать свою компанию тем, кто не слишком в ней нуждается и вообще презрительно взирает на русских, не имея на то никакого основания (речь ведь идёт не о том, что лучше или хуже, а о разных цивилизациях), сверху вниз, или эта самая гордость.

Когда «компромисс» это плохо

По-видимому, российская делегация настроена на некий компромисс, по части которых России равных нет. Наглые требования к Москве замглавы делегации России в ПАСЕ сенатор Сергей Кисляк называет «набором политических заявлений».

«Мы можем с ними соглашаться, не соглашаться, но мы готовы работать над повесткой дня, но главное на сегодняшний момент, и это надо хорошо понимать, в этой всей дискуссии – это условия, на которых будет работать здесь российская делегация», – примирительно заявил он. И сделал вывод: «Если наши права будут обеспечены, как и для любого нормального государства-члена организации, мы будем готовы рассматривать разные вопросы».

Экс-«чума» американского истеблишмента сенатор Сергей Кисляк: «Если наши права будут обеспечены, как и для любого нормального государства-члена организации, мы будем готовы рассматривать разные вопросы». Фото: www.globallookpress.com

Какие? Неужели также и вышеперечисленные?

Вот только очень большой вопрос, согласны ли все эти «шведы» и примазавшиеся к ним ещё те европейцы, вроде посланцев майданного Киева, на какие-то компромиссы с Москвой? Радует только одно: в данном случае их упёртость пойдёт России только на пользу.

А иначе придётся России, чертыхаясь, приводить свое законодательство и политическую систему в соответствие с «европейскими нормами» и согласиться на дотошную проверку этих обязательств. К настоящему времени Россия уже присоединилась к 60 договорно-правовым актам Совета Европы. Это касается и защиты прав человека, и основных свобод, которыми Запад отлично научился манипулировать, и обеспечения прав национальных меньшинств, у которых их в России и так больше, чем у русских, а также сотрудничества в сферах образования, спорта, кинопроизводства… Всё должно быть в России, как в Европе, потому что копия всегда хуже оригинала. Это Европу, разумеется, совершенно устраивает, как и культивирование у русских ложного комплекса неполноценности.

Поэтому так и получилось, что среди главных европейских энтузиастов членства России в ПАСЕ фигурирует её большой «друг» – уходящий премьер-министр Британии Тереза Мэй. По её мнению, нахождение Москвы в этой сущностно враждебной ей структуре является «одним из немногих доступных для международного сообщества способов привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека».

Этим «обухом» Россию и будут бить постоянно по голове, если она восстановит свои полномочия в ПАСЕ, одновременно обчищая её карманы с тем, чтобы эта экзекуция никогда не закончилась. Поэтому теперь и можно ставить вопрос в том смысле, что для России наступил момент истины, и она покажет совсем скоро себе и всему миру, является ли на самом деле мазохистской страной.