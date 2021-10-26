|
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
26 октября 2021, 02:25 • 30 • Политика
Размышления о чистке элит в России захватили и военных корреспондентов. Серый кардинал на шахматной доске Владимира Путина появился в анализе Семёна Пегова. "Первый русский" делится этим и другими размышлениями экспертов о назревшем процессе.
О чистке элит в силовом блоке автор проекта WarGonzo Семён Пегов заговорил в День спецназа России по следам скандала, случившегося на испытаниях краповых беретов. Повторяться не будем. Лишь напомним, что скандал мог стать пятном на репутации одной из авторитетнейших силовых структур России. Впрочем, вскоре последовали разъяснения. А теперь Пегов настаивает, что произошедшее с краповыми беретами - это нечто большее, чем просто местечковый конфликт:
В чём состоит стратегия?
Военкор напоминает нам о гибели главы МЧС России Евгении Зиничеве, который бросился в пропасть за оператором.
От необходимой зачистки элит даже с уходом из жизни Зиничева президент отказываться не станет, считает военкор. А это значит, что будет новый исполнитель. Кто он, этот серый кардинал на шахматной доске Владимира Путина? Пегов полагает, что на роль "чистильщика" могут принять или главу Росгвардии Виктора Золотова, или губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Оба они не просто коллеги Зиничева, но и друзья. Оба входят в ближний круг Владимира Путина и пользуются его большим доверием.
Кто следующий может оказаться под ударом? По всей видимости, подножку поставят Алексею Дюмину, считает эксперт. Но в то же время сферой деятельности, где будут создавать новые информационные скандалы, может стать религия. Тем более что на Украине сценарий с церковным расколом уже опробован. А почву для очередного "взрыва" готовит именующий себя "Вселенским" патриарх Варфоломей - буквально накануне он дал скандальное интервью, затронув и русских в целом, и Русскую Православную Церковь как основу нашего традиционного пути…
"Кто не с нами, тот против нас"
Предложение века для элит подготовила и команда министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом в эфире "Первого русского" подробно говорил советник министра Андрей Ильницкий. Речь идёт о "Сибирском повороте" - идее создания точек притяжения, которая нравится далеко не всем. Впрочем, слыша критику, авторы и защитники проекта понимают актуальность своей работы.
В целом же национализация элит будет проводиться по принципу "кто не с нами, тот против нас".
"Обстоятельства заставляют Путина эту группу ликвидировать"
Ещё одним автором теории о чистке элит явлется экономист Михаил Хазин. Он не называет имена "чистильщиков", однако размышляет о том, где следует перетряхнуть кадры.
Михаил Хазин говорит о "чистке элит", выросших в 1990-х и привыкших грабить бюджет. Экономист отмечает, что это в том числе люди, получившие огромное влияние при президенте Борисе Ельцине. И год от года президент Владимир Путин лишает их розданных карт. Но убрать всех скопом, как считает Хазин, не получается по одной простой причине.
Из-за конфликта той, старой элиты и новой, желающей жить по принципам 1990-х, эффективность управления падает, и Владимир Путин, как считает Хазин, это прекрасно понимает.
"Объективные обстоятельства заставляют Путина эту группу ликвидировать. У него есть шансы разыграть эту комбинацию, хотя, подчеркну, президент - человек, который не любит принимать такие жёсткие решения. И где-то ему даже нравится либеральная логика. Однако либеральная логика - это продолжение ухудшения жизни населения", - говорит Хазин, добавляя, что губительность указанной логики Путин также понимает.
В завершение отметим, что "Первый русский" продолжает общаться с экспертами о теориях чистки элит, и в скором времени мы представим большой аналитический материал на тему.
Подпишитесь на нас
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 октября 2021, 00:50
|
24 октября 2021, 12:30
|
19 октября 2021, 14:05
|
21 октября 2021, 09:15
|
24 октября 2021, 11:55
|
23 октября 2021, 15:30
|
22 октября 2021, 01:00