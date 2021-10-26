Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он? • 30 • Политика Размышления о чистке элит в России захватили и военных корреспондентов. Серый кардинал на шахматной доске Владимира Путина появился в анализе Семёна Пегова. "Первый русский" делится этим и другими размышлениями экспертов о назревшем процессе. О чистке элит в силовом блоке автор проекта WarGonzo Семён Пегов заговорил в День спецназа России по следам скандала, случившегося на испытаниях краповых беретов. Повторяться не будем. Лишь напомним, что скандал мог стать пятном на репутации одной из авторитетнейших силовых структур России. Впрочем, вскоре последовали разъяснения. А теперь Пегов настаивает, что произошедшее с краповыми беретами - это нечто большее, чем просто местечковый конфликт: При более глубоком взгляде невольно приходишь к выводу, что вся эта история является одним из этапов хорошо продуманной стратегии. В чём состоит стратегия? Военкор напоминает нам о гибели главы МЧС России Евгении Зиничеве, который бросился в пропасть за оператором. В сентябре не стало Зиничева. Даже не вдаваясь в конспирологию, можно с уверенностью сказать, что у Путина были на него большие планы. Те, кто в теме, понимают, о чём я. На Зиничева возлагались надежды, связанные с проведением масштабных реформ в силовой сфере. Он должен был возглавить зачистку силовых структур от групп влияния, работающих в интересах крупного бизнеса, а не государства, - пишет Пегов. - Зиничев погиб (и в данном контексте абсолютно неважно, по какой причине), и Путин оказался в ситуации, когда на шахматной доске не стало важной для него и для сложной политической партии фигуры. От необходимой зачистки элит даже с уходом из жизни Зиничева президент отказываться не станет, считает военкор. А это значит, что будет новый исполнитель. Кто он, этот серый кардинал на шахматной доске Владимира Путина? Пегов полагает, что на роль "чистильщика" могут принять или главу Росгвардии Виктора Золотова, или губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Оба они не просто коллеги Зиничева, но и друзья. Оба входят в ближний круг Владимира Путина и пользуются его большим доверием. И что мы видим? Проходит ровно месяц, и Золотов попадает под жёсткий информационный удар. Расколота элита спецназа внутренних войск. Институт с непререкаемым авторитетом - краповые береты - дискредитирован в глазах общества, а зерно недоверия к собственным командирам посеяно в умы самих спецназёров и бойцов Росгвардии в целом (а это ведь именно те ребята, что разгоняют митинги прозападной оппозиции, именно благодаря им в России провалился пресловутый "навальнистский майдан"). Я уже молчу о национальной карте, которую также разыграли очень технично, - размышляет Семён Пегов. Кто следующий может оказаться под ударом? По всей видимости, подножку поставят Алексею Дюмину, считает эксперт. Но в то же время сферой деятельности, где будут создавать новые информационные скандалы, может стать религия. Тем более что на Украине сценарий с церковным расколом уже опробован. А почву для очередного "взрыва" готовит именующий себя "Вселенским" патриарх Варфоломей - буквально накануне он дал скандальное интервью, затронув и русских в целом, и Русскую Православную Церковь как основу нашего традиционного пути… "Кто не с нами, тот против нас" Предложение века для элит подготовила и команда министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом в эфире "Первого русского" подробно говорил советник министра Андрей Ильницкий. Речь идёт о "Сибирском повороте" - идее создания точек притяжения, которая нравится далеко не всем. Впрочем, слыша критику, авторы и защитники проекта понимают актуальность своей работы. Когда вокруг предложенного большого проекта мы слышим такую критику, то становится понятно: проект давно назрел, как и необходимость того, чтобы в нашем обществе, в нашей элите были люди, которые спрашивают себя, что они должны России, а не что Россия должна им. К сожалению, таких людей среди нашей элиты довольно мало, - сказал Ильницкий. - А значит, нам надо плотно работать с теми людьми, которые считают себя государственниками. И для тех почти 50% граждан, которые готовы поехать в Сибирь, мы должны всё разъяснить и тщательно всё подготовить, чтобы не обмануть их ожидания. В целом же национализация элит будет проводиться по принципу "кто не с нами, тот против нас". Я в статье написал фразу: "Национализация элит по принципу "Кто не с нами, тот против нас". И сразу появились интерпретации этой фразы как некое провозглашение потенциальных репрессий. Ничего подобного, - пояснил гость Царьграда. - Разумеется, часть управленческих функций с федерального уровня перейдёт в Сибирь, где будет создаваться основная инфраструктура, точки роста. Так вот, те, кто поедет туда переосваивать регион, та элита будет с нами. А кто не поедет, просто могут лишиться того, что для них важно, - власти и насиженных мест. Россия от этого много не потеряет. А вот те молодые люди, профессионалы, которые придут вместо них, чтобы справиться с поставленной задачей, они и сформируют новую элиту. "Обстоятельства заставляют Путина эту группу ликвидировать" Ещё одним автором теории о чистке элит явлется экономист Михаил Хазин. Он не называет имена "чистильщиков", однако размышляет о том, где следует перетряхнуть кадры. Михаил Хазин говорит о "чистке элит", выросших в 1990-х и привыкших грабить бюджет. Экономист отмечает, что это в том числе люди, получившие огромное влияние при президенте Борисе Ельцине. И год от года президент Владимир Путин лишает их розданных карт. Но убрать всех скопом, как считает Хазин, не получается по одной простой причине. Если сейчас начать "большую чистку", либералы неизбежно начнут террор против народа с целью поднять народ на восстание против Путина. А для либералов это катастрофа. Отмечу, что либералы - условное наименование, речь идёт о ворах 1990-х, которые к классическому либерализму отношения не имеют. Но зато им нравится политический либерализм как логика отсутствия какой бы то ни было персональной ответственности. Типа мы всё украли, но мы не виноваты. Такое было время, так было можно, и нельзя у нас ничего отнимать, - пояснил Михаил Хазин. Из-за конфликта той, старой элиты и новой, желающей жить по принципам 1990-х, эффективность управления падает, и Владимир Путин, как считает Хазин, это прекрасно понимает. "Объективные обстоятельства заставляют Путина эту группу ликвидировать. У него есть шансы разыграть эту комбинацию, хотя, подчеркну, президент - человек, который не любит принимать такие жёсткие решения. И где-то ему даже нравится либеральная логика. Однако либеральная логика - это продолжение ухудшения жизни населения", - говорит Хазин, добавляя, что губительность указанной логики Путин также понимает. В завершение отметим, что "Первый русский" продолжает общаться с экспертами о теориях чистки элит, и в скором времени мы представим большой аналитический материал на тему. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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