«Серьёзный вызов для США»: почему в НАТО заявили о военном превосходстве России в Европе

Соединённые Штаты могут потерять военное лидерство в Европе к 2025 году. Об этом заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапарротти. По его словам, Москва к этому сроку сможет перенять у Вашингтона лидерство в военной сфере. Эксперты отмечают, что Россия становится мощной военной доминантой в Евразии, в то время как Соединённые Штаты не только дестабилизируют ситуацию на континенте, но и «делают ядерными заложниками» своих партнёров. Насколько реальны прогнозы генерала НАТО — выяснял RT.

Главнокомандующий Объединёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал США Кёртис Скапарротти заявил, что Россия к 2025 году может обойти Соединённые Штаты в военной сфере в Европе. По его мнению, для сохранения американского превосходства необходимо поддерживать российский темп модернизации вооружений.

«Учитывая темпы их (России. — RT) модернизации, мы должны поддерживать уровень своей модернизации для сохранения доминирующих позиций в тех сферах, в которых имеем превосходство сегодня», — цитирует Скапарротти издание Defense One.

«Если мы этого не сделаем, они определённо бросят вызов нашему военному превосходству почти в каждой сфере, скажем, к 2025 году», — добавил генерал.

В феврале Пентагон запросил $6,3 млрд на программу «Европейская инициатива по сдерживанию». Об этом свидетельствует проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год. Это на $2 млрд больше, чем запрашивали на 2018 фискальный год. По мнению американского Минобороны, повышение затрат отражает необходимость «в сдерживании агрессии и пагубного влияния на Европу».

Более того, американский стратегический исследовательский центр Rand представил доклад по развитию вооружённых сил НАТО и России после завершения холодной войны. В частности, отмечается, что за последнее десятилетие произошёл качественный скачок в модернизации российских войск.

Кёртис Скапарротти

Reuters

© Francois Lenoir

Между тем в докладе также подчёркивалось отсутствие каких-либо свидетельств, говорящих о возможной военной агрессии России в отношении НАТО.

«США вывели Европу из равновесия»

Россия укрепила свои позиции в том числе и в Ближневосточном регионе, тогда как влияние Соединённых Штатов там снижается, пояснил в беседе с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Следует рассмотреть тектонические геополитические сдвиги, которые приводят к подобного рода заявлениям. Например, серьёзный тектонический сдвиг на Ближнем Востоке, где США теряют своё доминирование при наличии большого числа войск. За два-три года Россия смогла не только занять свою нишу ведущего государства, но и заинтересовать руководителей ближневосточных стран, имеющих диаметрально противоположные взгляды, которые едут в Москву как из Ирана, так и из Израиля», — сказал Кошкин.

Он отметил, что аналогичное смещение происходит и в Европе, где президент США Дональд Трамп «организовал стрессовую ситуацию» для НАТО и ЕС, заставив страны альянса увеличить отчисления на закупку вооружений в Соединённых Штатах.

«Это всё вывело Европу из состояния равновесия и выводит дальше. США поощряют брексит, учитывая, что ЕС не хочет выхода Великобритании. На сегодняшний день доминирование теряется на Ближнем Востоке, в Европе. Её сделали ядерным заложником — в частности, Италию и Германию, где на американских базах находятся ядерные боеприпасы», — подчеркнул Кошкин.

Эти события серьёзно волнуют не только общественность, но и официальные структуры НАТО и Европейского союза, продолжает политолог. В ближайшем будущем европейскую безопасность без России построить будет сложно, считает Кошкин.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин отметил превращение России в главную военную державу европейской зоны.

«С военной точки зрения это правильный анализ. Возвращение России к своей исторической концепции сильного государства фактически означает, что Россия становится самым мощным государством в Европе в силу целого ряда причин. Поэтому заявление представителя НАТО — это констатация факта. Почти 30 лет мы пытались найти себе другую роль, другие отношения, предлагали эту концепцию, но она оказалась никому не нужна. Более того, мы стали жить в мире, который стал опасным для нас, и мы столкнулись с серьёзными угрозами. На сегодняшний момент мы делаем собственный ответ, в рамках которого такая мощная держава, как Россия, становится самой мощной военной доминантой в Евразии», — заявил Шурыгин RT.

«США не удастся компенсировать отставание»





Оба эксперта подчеркнули, что США предпримут все возможные меры для исправления ситуации. «Безусловно, это очень серьёзный вызов для США. Даже если они потратят громадные средства, в ЕС им вряд ли удастся всё компенсировать. Даже в годы активного противостояния, во времена СССР, Соединённые Штаты выступали в качестве пожарной команды, которая должна помочь Европе продержаться определённый период. Всем было очевидно, что главной темой была ракетно-ядерная война, которая уравнивала все стороны», — пояснил Шурыгин.

По его мнению, Соединённые Штаты вряд ли смогут одержать военное превосходство над Россией в Европе. «Американцы в лучшем случае станут для ЕС костылём, которым они всегда были», — подчеркнул он.

Самоходная пусковая установка «Искандер-М»

© VITALY KUZMIN

Как добавляет Кошкин, Соединённые Штаты будут вынуждены тратить миллионы долларов на развитие крылатых ракет «Томагавк», которые Вашингтон считает своей сильной стороной.

«Россия рассматривает своё военное строительство с учётом тех угроз, которые блок НАТО во главе с США выстраивает против нашей страны. Но мы-то не собираемся ни наступать, ни атаковать. Мы вынуждены нейтрализовать любую угрозу», — заметил Кошкин.

Вашингтон ищет диалог

Между тем в США уже выступили за переговоры с Россией на фоне заявления президента Владимира Путина о новых видах вооружений.

В частности, группа американских сенаторов призвала госсекретаря США Рекса Тиллерсона «незамедлительно начать новый раунд переговоров» с Москвой по стратегической стабильности.

«Стратегический диалог между США и Россией стал наиболее актуален после выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерных вооружений, которые, как сообщается, развиваются в России, в том числе крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, которые в настоящее время не ограничены новым договором о СНВ-III и дестабилизируют обстановку», — говорится в письме, подписанном сенаторами Джеффом Мёркли, Дайан Файнстайн, Эдвардом Марки и Берни Сандерсом.

По мнению американских конгрессменов, администрации Трампа необходимо немедленно начать взаимодействовать с Москвой, несмотря на имеющиеся противоречия.