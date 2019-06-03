«Серьёзный вызов для новой власти»: на Украине радикалы снесли бюст маршала Жукова

Радикалы в Харькове снесли бюст советского маршала Георгия Жукова. Националисты заявили, что действовали в рамках закона о декоммунизации, и сказали, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине». Сообщения о действиях полиции разнятся, но МВД Украины утверждает, что пострадали как минимум трое сотрудников правоохранительных органов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что произошедшее станет серьёзным вызовом для нового руководства Украины.

В Харькове националисты опрокинули бюст маршала СССР Георгия Жукова. Инцидент произошёл в ходе пикетирования, которое радикалы провели во время съезда харьковских властей.

По словам одного из руководителей партии «Национальный корпус», бюст снесли в рамках исполнения закона о декоммунизации. На место опрокинутого памятника радикалы установили флаг Украины.

«Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине», — сказал представитель националистов Максим Жорин в эфире канала «112 Украина».

Националист заявил, что памятник Жукову охраняют по распоряжению мэра Харькова вразрез с законом о декоммунизации.

«Он делал всё, чтобы документы на его снос прятались, терялись, его постоянно охраняли», — сказал Жорин.

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Неподалёку от места, где произошёл инцидент, проходил съезд партии «Доверяй делам», в котором приняли участие мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Накануне съезда у здания собрались националисты.

Как сообщает Интерфакс-Украина, позднее радикалы двинулись в сторону бюста Жукова, установленного в нескольких сотнях метров от Дворца спорта. По информации агентства, полиция последовала за националистами и попыталась помешать им осквернить памятник, но у неё ничего не получилось.

Однако ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что полиция не вмешивалась в ситуацию. Впоследствии МВД Украины сообщило, что трое «обеспечивавших порядок» возле памятника сотрудников ведомства получили химический ожог глаз из-за распылённого слезоточивого газа и были доставлены в больницу. Заведено два уголовных дела.

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