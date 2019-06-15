«Серьёзный сигнал для Брюсселя»: почему в Германии растёт число противников санкционной политики ЕС против России

Всё больше немецких политиков и бизнесменов призывают Евросоюз снять санкции с России. Так, за отмену ограничительных мер в отношении Москвы выступил премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. Тем самым он поддержал главу саксонского правительства Михаэля Кречмера, который ранее заявил о необходимости такого шага. За инициативу высказался и президент Союза машиностроителей Германии Карл Мартин Велкер. Как отмечают эксперты, этими заявлениями представители политических и бизнес-кругов ФРГ дают понять будущему руководству в Брюсселе, что больше не хотят терпеть негативные последствия санкционной политики ЕС.

В Германии растёт количество представителей политических и бизнес-кругов, призывающих отменить антироссийские санкции, пишут немецкие журналисты. Так, 13 июня за снятие ограничительных мер Запада с Москвы выступил премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

«С каждым годом становится всё яснее, что санкции не приносят никакой политической выгоды, однако причиняют экономический ущерб обеим сторонам», — приводит его слова немецкое издание Neue Osnabrücker Zeitung.

Журналисты отмечают, что этим заявлением немецкий политик подержал своего коллегу — председателя саксонского правительства Михаэля Кречмера, который на прошлой неделе призвал отменить антироссийские санкции. Вайль сообщил, что странам Запада следует проводить «реальную политику», и посоветовал им перестать быть «наивными».

В свою очередь, австрийский журнал Contra Magazin утверждает, что санкционная политика против Москвы вызывает недовольство у президента Союза машиностроителей Германии Карла Мартина Велкера, который выступил с призывом в адрес немецкого правительства «перепроверить» степень и характер влияния ограничительных мер на экономику ФРГ.

«В политике эффект от антироссийских санкций практически нулевой, тогда как для немецких компаний, ведущих дела с Россией, ущерб от них просто колоссальный», — констатировал Велкер.

Кроме того, за сближение Германии с РФ за последние несколько дней выступили председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр юстиции ФРГ Ханс-Йохен Фогель, а также глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль

Reuters

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Заявления представителей немецкого политического истеблишмента и бизнеса свидетельствуют о том, что в Германии хотят развивать отношения с Россией и всё больше «склоняются к здравому смыслу», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Сейчас мы наблюдаем картину, когда против санкционного курса Запада выступают представители ведущих стран ЕС с мощной экономикой, в том числе и ФРГ. Российской стороне с самого начала было очевидно, что у западного сообщества нет веских причин вводить ограничительные меры, применять режим экономического и политического давления. Однако крупным бизнесменам и политическим лидерам понадобилось более пяти лет, чтобы прийти к этой мысли», — заявил Оленченко в беседе с RT.

По его словам, Германия является флагманом Евросоюза. Если в ФРГ перейдут от деклараций к практическим шагам по снятию санкций с Москвы, это станет «серьёзным сигналом для всего ЕС», добавил эксперт.

Серьёзные неудобства

Немецкие политики Вайль, Кречмер и бизнесмен Велкер — далеко не первые, кто выразил свою обеспокоенность последствиями санкционной политики Запада против России.

Накануне евродепутат из Германии Йорг Меутен, представитель новой фракции евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия», заявил, что продлевать антироссийские ограничительные меры бессмысленно. По его словам, более эффективным шагом будет налаживание взаимоотношений с Москвой.

В середине апреля в этом же ключе выступил и глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. По его мнению, рестрикции Вашингтона в отношении европейских компаний, которые ведут бизнес с Россией, незаконны с точки зрения международных норм.

«Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими, мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным шагом», — сказал Хармс.

Он также отметил, что штрафные меры Белого дома в адрес Москвы вынуждают ЕС отказываться от выгодных партнёрских отношений с российской стороной. Хармс подчеркнул, что санкционные ограничения, которые были введены Соединёнными Штатами в апреле 2018 года, «больше не показывают чёткой политической цели».

«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы её перестали наказывать», — сообщил он.

По мнению Владимира Оленченко, представителей политических кругов Германии, выступающих за отмену антироссийских санкций, можно условно разделить на несколько групп.

«Это бывшие чиновники, которые понимали, что Брюссель предпринимает неверные шаги, но не заявляли об этом, поскольку преследовали личные интересы. Это и политические фигуры регионального масштаба, показывающие, что санкционная политика ЕС не приносит никакой выгоды их областям, а лишь приводит к колоссальному ущербу. Так они оправдываются перед своими избирателями и сторонниками», — пояснил эксперт.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, немецкая экономика испытывает серьёзные неудобства из-за санкционной политики Запада в отношении России. По его мнению, ограничения вредят многим концернам, в том числе и зависимым от российского энергетического сектора.

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс

РИА Новости

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«Сейчас эта тема активно обсуждается, в том числе и в связи с опасениями представителей бизнеса за судьбу проекта «Северный поток — 2». Ситуация накалилась перед выборами руководства ЕС: вопрос строительства газопровода будет зависеть от позиции нового главы Еврокомиссии», — пояснил Камкин.

Как считает эксперт, немецкие предприниматели всё чаще затрагивают тему отмены антироссийских ограничительных мер, поскольку опасаются усиления давления Вашингтона на политику Брюсселя.

«У немецкого бизнеса есть повод считать, что трансатлантический вектор может быть усилен после ухода со своего поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель и вопрос санкций обострится», — сказал Камкин.

«Изменить расстановку сил»

Политики и бизнесмены ФРГ, выступающие против антироссийских санкций, показывают будущему руководству в Брюсселе, что больше не будут терпеть негативные последствия общего курса ЕС, считают аналитики. Кроме того, они хотят поддержать правые силы в Европарламенте, которые укрепили свои позиции после майских выборов.

Напомним, в результате голосования в ЕП две ведущие центристские фракции — Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов — лишились большинства, получив 332 места из 751.

Между тем праворадикальная фракция «Европа наций и свобод» значительно укрепила свои позиции, получив 58 мест вместо прежних 36. Евроскептики группы «Европейские консерваторы и реформисты» стали обладателями ещё 64 позиций в ЕП.

Владимир Оленченко не исключил, что активизация политиков и бизнесменов, которые выступают против антироссийских санкций, связана с укреплением позиций политических сил, критически настроенных в отношении евроинтеграции. По его словам, «теперь они могут более свободно высказываться против курса Брюсселя, в меньшей степени опасаясь общественного осуждения».

«Политики, высказывающиеся против ограничительных мер в отношении Москвы, возможно, надеются подтолкнуть лидеров правых изменить расстановку сил в ЕП, что могло бы увеличить шансы Берлина на нормализацию отношений с Россией», — предположил Оленченко.

«В фарватере политики Вашингтона»

Однако руководство ЕС игнорирует многочисленные призывы политиков и бизнесменов из Германии и других европейских стран снять санкции с России, поскольку в административном аппарате ЕС сильны позиции евроатлантического лобби, поддерживающего политику Вашингтона, отмечают эксперты.

Напомним, в середине марта страны Евросоюза ввели новые санкционные ограничения против России. В Брюсселе мотивировали свой шаг позицией ЕС, связанной с осуждением ноябрьского инцидента в Керченском проливе, когда корабли украинских ВМС попытались пройти из Чёрного моря в Азовское, не соблюдая нормы судоходства и международного права.

Флаги ЕС и США

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Оленченко назвал несколько причин, в силу которых властные элиты ЕС не обращают внимания на призывы политиков и бизнесменов европейских стран отменить санкции против России.

«Европейская комиссия имеет очень большой аппарат — у каждого комиссара от 30 до 60 сотрудников, которые держатся за свои места и боятся предлагать идеи, отличающиеся от общего курса Брюсселя. Кроме того, у правящей верхушки ЕС есть свои политические взгляды на то, как должно развиваться объединение. В союзе, помимо прочего, крайне сильно и евроатлантическое лобби, выступающее за следование Германии в фарватере политики Вашингтона», — пояснил Оленченко.

По его словам, административный аппарат ЕС живёт своими интересами и диктует свою волю, что вызывает критику в немецком обществе, поскольку действия еврочиновников идут вразрез с интересами Германии.

«То, что политики и бизнесмены ФРГ именно сейчас стали чаще высказываться против санкционной политики Брюсселя в адрес России, можно связать с предстоящими изменениями в органах ЕС. Поэтому в ФРГ заранее дают понять, что устали от действующего состава аппарата в Брюсселе и хотели бы, чтобы новые люди на руководящих должностях в большей степени принимали во внимание интересы Германии», — сказал Оленченко.

Эксперт также не исключает, что после избрания нового руководства ЕС могут быть предприняты шаги в сторону отмены антироссийских рестрикций.

«Так как санкционную политику проводило прошлое руководство Евросоюза, новым лицам будет легче отказаться от шаблонных представлений своих предшественников и признать их несостоятельными», — заключил Оленченко.