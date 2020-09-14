Серьёзных нарушений нет, а информационные вбросы есть. МВД сообщило, как проходят выборы в России

С таким заявлением в воскресенье выступил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано, - пояснил он.

В то же время чиновник отметил массовый вброс фейков в соцсети, которые в основном касались единого дня голосования. По словам Горового, правоохранительные органы на это "не ведутся". Они в спокойном режиме проверяют все поступающие жалобы на нарушения порядка проведения выборов. За время осенней избирательной кампании поступило 2,5 тыс. таких сообщений. Отметим, что проверка по сообщениям о нарушениях завершится 16 сентября.

Напомним, что 13 сентября - единый день голосования, в ходе которого жители России выберут глав регионов (в 20 субъектах Федерации) и местных депутатов (в 11 субъектах).