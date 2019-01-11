«Серьёзные рычаги влияния»: как работа Шанахана на посту временного главы Пентагона может сказаться на закупках F-35

Временно исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана заподозрили в лоббировании интересов корпорации Boeing, в которой он проработал более 30 лет. Об этом сообщают американские СМИ. В частности, согласно свидетельствам источников, и. о. главы Пентагона системно и жёстко критикует реализацию программы разработки и производства истребителя пятого поколения F-35, которой занимается корпорация Lockheed Martin — главный конкурент Boeing в борьбе за контракты в сфере боевой авиации.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан был заподозрен в лоббировании интересов корпорации Boeing, в которой он проработал 31 год. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на несколько высокопоставленных источников, которые присутствовали на совещаниях с участием и. о. министра обороны США.

Собеседники Politico рассказали о том, что Шанахан достаточно резко критиковал компанию Lockheed Martin и на одном из закрытых для публики мероприятий в крайне негативной форме выразил недовольство самолётом пятого поколения F-35 Lightning II. В частности, временный глава Пентагона посетовал на технические проблемы новейшего истребителя и слишком высокие расходы на его разработку и производство. Также, по словам источников Politico, Шанахан утверждал, что если бы программой занималась Boeing, результаты были бы лучше.

Обоснованная критика

По мнению экспертов, критика Шанахана не лишена оснований. Так, в августе 2018 года некоммерческая организация по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO) опубликовала доклад, в котором обвинила Пентагон в сокрытии критичных недостатков F-35. Специалисты рассказали о серьёзных дефектах в аварийной и тормозной системах самолёта, а также о недостаточной точности бомбометания.

В июне 2018 года Bloomberg со ссылкой на документы Минобороны США сообщило, что F-35 уязвим перед ударом молнии из-за широкого использования композитных материалов и проблем с системой генерации инертных газов, которая поддерживает низкий уровень кислорода в топливных баках и подвержена риску детонации.

В октябре 2018 года Пентагон приостановил полёты части парка F-35, в том числе по причине неисправности топливных трубок в двигателях, которые производит компания Pratt & Whitney.

Учебный полёт F-35 в штате Юта

© U.S. Air Force

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, американцам так и не удалось создать полноценную боевую машину и уложиться в запланированные сроки: отставание по темпам производства F-35 составляет примерно десять лет.

«Корпорация Lockheed Martin допустила серьёзные просчёты ещё на начальном этапе проектирования. В итоге они вылились в системные недостатки, на устранение которых потребуется как минимум несколько лет и десятки миллиардов долларов. Сейчас F-35 — это сырая и достаточно дорогая машина», — подчеркнул Шурыгин в беседе с RT.

Своя игра

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил Шанахана и. о. министра обороны 1 января 2019 года. По словам главы Белого дома, у чиновника «длинный список достижений» за период работы в качестве заместителя шефа Пентагона и топ-менеджера в Boeing.

Шанахан проработал в Boeing с 1986 по 2017 год, дослужившись до вице-президента компании. В разные годы он курировал разработку боевых вертолётов, баллистических ракет, конвертопланов и гражданских лайнеров. В июле 2017 года Шанахан перешёл в Пентагон на должность замминистра.

Президент США Дональд Трамп и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан

Reuters

© Jim Young

По данным The New York Times, до 1 января 2018 года Шанахан отвечал за увеличение численности Вооружённых сил США и взаимодействие с поставщиками вооружений.

21 декабря 2018 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с подачи Шанахана в проект военного бюджета США на 2020 год может быть внесена покупка 12 истребителей F-15X, которые производит Boeing.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин отметил, что переход «выходца из бизнеса» на службу в Минобороны не является чем-то экстраординарным. В то же время, как подчеркнул эксперт, подобная кадровая политика несёт в себе «риски, связанные с лоббизмом и конфликтом интересов».

«С одной стороны, Шанахан получил хороший опыт, прекрасно представляет, как работает оборонная промышленность, с другой — его профессиональный бэкграунд не может не вызывать оправданное беспокойство. Столь тесная связь Шанахана с Boeing может привести к тому, что корпорация будет получать больше заказов от Пентагона. Это вполне естественное желание человека, который трудился там столько времени», — пояснил Козюлин.

Однако, по мнению экспертов, заявление Шанахана о том, что Boeing справился бы лучше с созданием F-35, чем Lockheed Martin, не соответствует действительности. Вадим Козюлин считает, что Минобороны США изначально поставило перед производителями невыполнимую задачу. Как полагает эксперт, на единой технологической основе невозможно создать боевой самолёт, который удовлетворял бы всем требованиям ВВС, ВМС и морской пехоты.

Фиаско победителя

Boeing и Lockheed Martin являются традиционными конкурентами за контракты Минобороны. В конце 1990-х годов корпорации приняли участие в конкурсе Пентагона на разработку универсального ударного истребителя Joint Strike Fighter (JSF). Boeing представил образец X-32, Lockheed Martin — X-35 (прототип будущего самолёта пятого поколения F-35).

Предполагалось, что победитель JSF в перспективе заменит истребители F-16, F-15, штурмовики А-10 и палубные самолёты семейства Harrier.

Опытный самолёт пятого поколения Boeing X-32

© USAF

Joint Strike Fighter обещала стать самой дорогой авиационной программой Пентагона. Военные планировали закупить около трёх тысяч машин. По состоянию на конец 1990-х годов общая стоимость контрактов на разработку и серийное производство самолётов достигала $250 млрд.

В ожесточённой борьбе Boeing проиграл конкуренцию Lockheed Martin. В 2003 году Минобороны США утвердило план производства 2443 самолётов для нескольких заказчиков — Военно-воздушных сил (F-35А), Корпуса морской пехоты (F-35В) и Военно-морских сил (F-35С). Однако из-за затянувшейся доработки истребителя Пентагон вынужден был несколько раз менять план серийного выпуска.

Предполагалось, что к 2019 году армия США получит на вооружение 1966 самолётов F-35. В 2007 году военное ведомство уменьшило объём поставок до 1035 единиц, в 2012 году — до 585, в 2017-м — до 506. Однако Lockheed Martin не смогла выполнить даже столь значительно сокращённый объём производства. По состоянию на декабрь 2018 года корпорация выпустила немногим более 350 самолётов.

Одновременно с этим выросла стоимость программы F-35 с первоначальных $250 млрд до $1 трлн. Кроме того, Lockheed Martin не выполнила полностью требования Пентагона по унификации планера, авионики, узлов и агрегатов для всех трёх типов F-35. В частности, модификация истребителя для морской пехоты (F-35B) сильно отличается от двух других версий самолёта как по планеру, так и по двигателю.

В свои заслуги Lockheed Martin ставит значительное снижение стоимости одной единицы F-35. Действительно, за минувшие 15 лет цена на самолёт упала с $221 млн (без учёта двигателя) до $100 млн, а в 2020 году Пентагон рассчитывает закупать F-35 по $80 млн.

Однако если сравнивать F-35 с российским самолётом пятого поколения Су-57, то, как утверждают в ОКБ Сухого, он примерно в 2,5 раза дороже. Более того, отечественная машина превосходит F-35 в манёвренности и по возможностям уничтожения наземных целей.

Негативное влияние

Эксперты считают, что утверждение кандидатуры Шанахана на посту главы Пентагона осложнит реализацию программы перевооружения на F-35, которая, по мнению американских специалистов, испытывает серьёзные проблемы последние 10 лет.

«В конце 1990-х годов Пентагон хотел сэкономить на реализации принципов модульности и универсальности в Joint Strike Fighter. Но в итоге расходы Минобороны США только возросли. И ничего удивительного в этом нет, так как победителю конкурса Lockheed Martin потребовались дополнительные средства на доводку самолёта», — отметил Козюлин.

Учебный полёт пары F-35 Lightning II над авиабазой в Калифорнии

© REUTERS/Tom Reynolds/Lockheed Martin Corp

Собеседник RT считает, что с назначением Шанахана ситуация вокруг F-35 может усугубиться. По мнению Козюлина, у бывшего вице-президента Boeing достаточно полномочий, чтобы оказать негативное влияние на реализацию программы доработки и производства детища Lockheed Martin.

«Уже сейчас у Шанахана есть серьёзные рычаги влияния. Тем более что к надёжности F-35 есть множество оправданных претензий», — заявил Козюлин.

Однако при этом эксперт отмечает, что в любом случае на сегодня альтернатив F-35 нет, поэтому американцы будут вынуждены и дальше доводить машину до ума, а Министерство обороны — тратить средства на приобретение этих самолётов до тех пор, пока не появится истребитель шестого поколения.

Тем не менее аналитики считают, что пока ещё рано прогнозировать, как деятельность Шанахана повлияет на судьбу F-35. «Стоит дождаться его окончательного утверждения в сенате», — резюмировал Козюлин.