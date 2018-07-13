«Серьёзные разборки»: какие вопросы обсуждались на саммите НАТО в Брюсселе

12 июля в Брюсселе завершился саммит НАТО. Наибольшее внимание представители Североатлантического блока уделили заявлениям президента США Дональда Трампа. Его критика в адрес Германии за поддержку «Северного потока — 2», а также предложение увеличить расходы на оборону до 4% ВВП не нашли поддержи среди европейских партнёров. Тем не менее, по словам экспертов, глава Белого дома добился поставленных целей, прежде всего внутриполитических. В то же время аналитики отмечают, что внутри альянса «идут серьёзные разборки».

«Мы провели очень хороший саммит. За прошедшие два дня мы приняли ряд важных решений,.. чтобы обеспечить справедливое распределение финансового бремени среди союзников. Все они услышали послание президента Трампа чётко и ясно», — заявил, закрывая саммит НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Газовая» атака

Как и ожидалось, наибольшее внимание мировых СМИ в ходе завершившегося в четверг саммита альянса было приковано к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Во время встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер обрушился с критикой на Ангелу Меркель из-за благожелательного отношения ФРГ к проекту «Северный поток — 2».

«Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России, — заявил Трамп. — Мы должны защищать вас, а вы отдаёте миллиарды долларов России. Германия находится у неё в заложниках».

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, обвинения в адрес Германии со стороны Трампа связаны с тем, что эта страна не тратит на оборону 2% ВВП, хотя ранее эту цель неоднократно ставили перед всеми участниками альянса.

«Трамп троллит Меркель, говорит: если вы не хотите платить 2%, то покупайте наш газ, чтобы мы могли компенсировать наши затраты», — отмечает эксперт.

Меркель, впрочем, позже парировала заявление Трампа, отметив, что Германия проводит самостоятельную и суверенную политику, а Столтенберг вежливо заметил, что обсуждение «Северного потока — 2» не относится к проблематике форума. Поддержал канцлера Германии и французский президент Эммануэль Макрон. Критиковать «Северный поток — 2» отказалась даже Норвегия — один из основных конкурентов России на европейском рынке газа.

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита © Kevin Lamarque

Reuters

Зато критику Трампа в адрес проекта газопровода с удовольствием поддержали лидеры прибалтийских государств — премьер Эстонии Юри Ратас и президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции. Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться», — прокомментировал обсуждение «Северного потока — 2» на саммите НАТО пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12 июля, выступая на внеплановой конференции по итогам саммита НАТО, Дональд Трамп снизил градус критики в отношении проекта.

Эксперт назвал мифологическим высказывание Порошенко о присутствии ФСБ на Украине «Возможно, что все наладят отношения с Россией, тогда газопровод («Северный поток — 2». — RT) будет представлять куда меньшую проблему», — цитирует «Интерфакс» американского лидера.

«Для Трампа главное сейчас — надавить на своих оппонентов, участников саммита НАТО. Его задача — аннулировать «Северный поток — 2» для того, чтобы Германия была вынуждена покупать американский СПГ, — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — Это дорого, но, используя военно-политическое давление, Трамп надеется добиться такого решения».

Поднял планку

Ещё одно предложение Трампа, которое ввергло европейцев в лёгкий шок, — повышение расходов стран-участниц на оборону до 4% ВВП.

Все члены НАТО должны выполнять свои обязательства в размере 2% (от ВВП). В конечном счёте взносы должны составить 4%!» — написал Трамп в своём Twitter в ночь на 12 июля. Ранее о таком предложении главы Белого дома во время встречи с лидерами альянса (11 июля. — RT) упоминал болгарский президент Румен Радев. По его словам, сразу после того, как Трамп сделал это заявление, он покинул заседание.

12 июля, выступая перед журналистами, президент США заявил, что американские союзники по НАТО поднимут свои обязательства «до уровней, о которых ранее даже не думали».

Сейчас лишь шесть стран НАТО — США, Великобритания, Греция, Эстония, Польша и Латвия — тратят на оборону 2% ВВП, хотя эта планка была установлена ещё на Рижском саммите 12 лет назад и подтверждена в 2014 году на встрече лидеров военного блока в Варшаве.

По мнению Андрея Кошкина, Трамп намеренно завышает требования к союзникам, чтобы в итоге все согласились с цифрой в 2% как с наименьшим из зол.

«Так устроен человек: если предложить платить значительно больше, то он 2% заплатит наверняка», — отмечает эксперт.

Однако в вопросе увеличения затрат на оборону даже преданные прибалты не во всём поддержали американского президента. Хотя министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поначалу заявил, что страна должна увеличивать военные расходы, глава латвийского правительства Марис Кучинскис подчеркнул, что «не видит необходимости двигаться к новым процентам». А Даля Грибаускайте отметила, что «отчасти поддерживает» требование Трампа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита © Yves Herman

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В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 июля подчеркнул, что лидеры альянса договорились о потолке в 2% ВВП на военные расходы. Планируется, что этой цифры они должны достичь к 2024 году. Даже поддерживавший ранее Трампа премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что никаких дополнительных расходов на оборону его страна не планирует.

Не считает правильным предложение увеличить оборонные расходы до 4% ВВП и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я не уверен, что это хорошая идея и что она отвечает нашей коллективной безопасности», — подчеркнул французский лидер.

Антироссийский курс

По ряду вопросов лидерам стран альянса всё-таки удалось договориться. Это план «4 по 30» (создание сил быстрого реагирования в составе 30 батальонов, 30 кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развёртыванию в течение 30 дней), создание двух командных центров в Германии и США для ускоренной переброски войск в Европу через Атлантику и усиление группировки в Ираке за счет 250 канадских военных. Кроме того, альянс обязался укрепить силы ПВО в странах Прибалтики.

Во время саммита страны НАТО поддержали евроатлантические устремления Македонии, отметив, правда, что она сможет стать членом альянса лишь после того, как полностью разрешит спор с Грецией по поводу своего названия. Кроме того, в НАТО заявили, что когда-нибудь Грузия и Украина в него тоже войдут.

Что касается России, то в итоговой декларации саммита НАТО наша страна упоминается 57 раз. В документе говорится об «агрессивных действиях России»: «аннексии Крыма», размещении ракет в Калининградской области, якобы «вмешательстве» в выборы в Черногории, «зловредной деятельности» в киберпространстве. Как и лидеры стран ЕС, НАТО призвало Москву взять на себя ответственность за катастрофу малайзийского Boeing рейса MH-17 в августе 2014 года над Донбассом.

Обвинили Россию и в химической атаке в Солсбери, для чего использовали излюбленный оборот британских властей «хайли лайкли».

НАТО призвало Россию вывести миротворцев из Приднестровья и отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. При этом в итоговой декларации не забыли подчеркнуть, что организация открыта для диалога с Москвой.

В частности, альянс готов обсуждать с Россией поиск мирного урегулирования афганской проблемы (вместе с Ираном и Пакистаном) и вопросы стратегической стабильности, в том числе выполнение соглашений по сокращению вооружений.

Президент Франции Эммануэль Макрон © Ludovic Marin/Pool

Reuters

О диалоге говорил и французский президент Эммануэль Макрон, общаясь с журналистами 12 июля. Дональд Трамп, в свою очередь, не исключил, что может обсудить с Владимиром Путиным возможность приостановки учений НАТО в Прибалтике.

«В политике НАТО в отношении России сейчас очень много инерции, набранной ещё со времён событий 2014 года, — отметил в разговоре с RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Но любая инерция конечна, и попытки возобновления диалога России и НАТО будут. Они будут искать любые площадки, чтобы поговорить сРоссией, но при этом не потерять лицо. Например, чтобы обсудить безопасность в прибалтийском регионе».

Готовясь к встрече с Путиным

Несмотря на повторение традиционных антироссийских штампов в итоговой декларации саммита НАТО, лидеры ключевых стран альянса выразили надежду, что встреча американского президента с его российским коллегой Владимиром Путиным пройдёт успешно.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что обсуждали будущий американо-российский саммит во время двусторонних встреч с Дональдом Трампом. Оба европейских лидера подчеркнули важность обсуждения вопросов ядерного разоружения на встрече лидеров России и США.

По мнению британского премьера Терезы Мэй, «открытые каналы связи между США и Россией являются ключевыми для управления рисками конфронтации». В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что был бы «в шоке», если бы узнал, что Трамп пойдёт на уступки Путину. Отличилась и Даля Грибаускайте, пожелавшая американскому коллеге «быть непредсказуемым» в диалоге с Путиным «даже больше, чем в отношении нас». Обсуждался будущий американо-российский саммит и в ходе двадцатиминутного разговора Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

«Трамп, делая постоянно заявления, которые заставляют вибрировать весь западный мир, очень грамотно готовится к встрече с Владимиром Путиным, — считает Сергей Судаков. — Саммит, встречи с Меркель, потом с Терезой Мэй — это для него подготовка, чтобы говорить с человеком, который олицетворяет полновесный центр силы».

По мнению Андрея Кошкина, американский президент набирает очки перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре 2018 года, демонстрируя своим избирателям, что отстаивает интересы США. И для него этот саммит оказался успешным, чего не скажешь о евроатлантическом сообществе в целом.

«Трамп свои задачи выполнил, чтобы в последующем проводить переговоры с Владимиром Путиным, — отмечает эксперт. — А с другой стороны, этот форум, как и саммит G7, доказывает, что среди западных стран идут серьёзные разборки, выясняют, кто кому и сколько должен».