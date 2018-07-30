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«Серьёзные препятствия от Запада»: как Россия помогает Сирии в возвращении беженцев
30 июля 2018, 02:09 • 27 • В мире
Россия активизировала усилия по возвращению сирийских беженцев на родину. В субботу, 28 июля, в САР из Ливана вернулись более 700 человек. По оценкам официального Бейрута, благодаря действиям российской стороны почти 1 млн человек смогут вернуться из соседней страны в свои дома в Сирии. Москва также ведёт переговоры по этому вопросу с Турцией, Иорданией и странами Западной Европы. В то же время ряд стран, в первую очередь США, отказываются поддерживать инициативы РФ. Как российские власти помогают восстановить мирную жизнь в арабской республике и почему это невыгодно ряду игроков на международной арене — в материале RT.
Сирийцы держат флаг своей страны на площади города Тафас в провинции Дараа после того, как населённый пункт перешёл под контроль правительственных сил AFP © SANA
В Сирию из Ливана за прошедшие сутки вернулись 722 беженца. Об этом 28 июня сообщили власти Ливана. Это самая крупная группа беженцев, единовременно вернувшихся в САР из соседней страны за последнее время, сообщают региональные СМИ. По данным сирийских медиа, ожидается, что за эти выходные в арабскую республику из Ливана вернутся до 1 тыс. человек. Отмечается, что это стало возможно благодаря дипломатическим усилиям России.
26 июля Бейрут посетила межведомственная делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, которая обсудила с руководством страны детали возвращения сирийских беженцев на родину. По итогам переговоров президент Ливана Мишель Аун призвал мировое сообщество помочь усилиям России.
16 июля вопросы возвращения в Сирию беженцев обсуждались на переговорах президентов России и США в Хельсинки. По их итогам российский президент Владимир Путин предложил активизировать международные усилия на этом направлении.
«Огромное количество беженцев сконцентрировано сейчас в приграничных с Сирией государствах: в Турции, Ливане и Иордании. Если мы окажем людям помощь для возвращения к родным очагам, то миграционное давление на страны Европейского союза, на другие страны многократно может уменьшиться», — подчеркнул тогда российский лидер.
Уже через два дня, 18 июля, Минобороны и МИД России проинформировали ООН о создании межведомственного центра приёма, распределения и возвращения беженцев. 23—24 июля вопросы их возвращения в Сирию обсуждались в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
25 мая в Министерстве обороны сообщили, что ведомство создало рабочие группы для возвращения на родину сирийцев, покинувших её из-за войны. Эти группы были направлены в Ливан, Иорданию и Турцию. Выступая перед журналистами, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона намерена расширить сотрудничество со странами ЕС, откуда в Сирию смогут выехать до 200 тыс. человек. 27 июля стало известно о намерениях Египта подключиться к усилиям России по возвращению сирийских беженцев домой.
«На первом плане стоят, конечно, гуманитарные соображения, — прокомментировал RT деятельность России в вопросе возвращения беженцев президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — Миллионы людей оказались в положении беженцев. Поскольку война в Сирии приближается к завершению, гуманитарный вопрос выходит на первый план».
Деньги и политика
В свою очередь, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов отметил, что, проводя переговоры о возвращении беженцев, Россия поднимает вопрос и о необходимости широкого международного участия в восстановлении Сирии.
По данным комитета ООН по делам беженцев, 2 млн сирийцев были зарегистрированы в качестве беженцев в Египте, Ираке, Иордане и Ливане,ещё 3,5 млн — в Турции. С 2015 года право на убежище в ЕС получили более 700 тыс. сирийцев (150 тыс. в 2015 году, 405,6 тыс. в 2016-м и 175,8 тыс. в 2017-м).
Однако не все готовы вернуться на родину. Представитель Министерства иностранных дел России Николай Бурцев на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России 23 июля отметил, что значительное число сирийцев стремятся остаться на ПМЖ в европейских странах. Причина, как сообщают западные и ближневосточные СМИ, заключается в недоверии к властям, особенно со стороны тех, кто в прошлом поддерживал вооружённую оппозицию. Так, эмиратское издание The National утверждает, что беженцы «встревожены» планами России по возвращению сирийцев на родину. А Deutsche Welle цитирует сирийских оппозиционеров и их сторонников, которые заявляют, что возвращаться в Сирию небезопасно «из-за нарушений прав человека официальным Дамаском».
По мнению Кирилла Семёнова, не все европейские страны заинтересованы в массовом возвращении беженцев в Сирию. Дело в том, что многие политические силы в Европе не поддерживают правительство Башара Асада, а возвращение беженцев — знак его триумфа с политической точки зрения. К тому же это потребует определённых финансовых расходов с их стороны.
«Для стран Евросоюза, принимавших беженцев, платить за их возвращение теперь было бы неприемлемым, — отмечает эксперт. — Вряд ли они будут восстанавливать сирийские города только ради того, чтобы эти беженцы уехали. Европейцы обвиняли Асада в разрушении инфраструктуры своей страны, а теперь должны оплатить её восстановление. На такое они не пойдут».
В то же время политолог отмечает, что Иордания и Ливан, напротив, заинтересованы в том, чтобы поскорее скинуть с себя бремя поддержки сирийских беженцев, и возвращение укрывшихся в этих странах сирийцев на родину наиболее вероятно. При этом финансово этот процесс могут поддержать нефтегазовые монархии Персидского залива.
«Страны залива могут пойти навстречу не из-за симпатий к Сирии и Асаду, которых нет, а из-за сложной ситуации, в которой оказались Иордания и Ливан из-за перенаселённости и высокого процента соотношения населения этих стран к беженцам», — считает эксперт.
Турция, как и европейские страны, пока не готова содействовать возвращению находящихся на её территории беженцев в части Сирии, подконтрольные Башару Асаду. Но Анкара могла бы расселить до 1 млн человек в зонах, находящихся под турецким контролем: в Идлибе, Африне, районе города Эль-Баб, — считает политолог.
Главное препятствие
Хотя российские усилия по возвращению в Сирию беженцев интенсифицировались после переговоров в Хельсинки Владимир Путина и Дональда Трампа, США официально не поддерживают стратегию Москвы в этом вопросе.
Российская сторона отмечает, что зафиксированы случаи, когда американские военные в Сирии просто не дают беженцам вернуться. Так, 27 июня генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что тяжёлая ситуация сложилась в лагере беженцев «Рукбан» близ американской базы «Эт-Танф» на пересечении границ Сирии, Иордании и Ирака.
«Из-за позиции американской стороны для беженцев значительно затруднён не только доступ к гуманитарной помощи, но и сам выход к местам постоянного проживания», — подчеркнул российский военный.
По словам Вячеслава Матузова, юг Сирии менее всего пострадал от боевых действий, а удерживают американцы беженцев, чтобы те не рассказали правду о том, что происходит в зоне под контролем США.
«В этом лагере беженцев и Эт-Танфе находятся американские центры по подготовке боевиков», — считает политолог.
Эксперты констатируют, что главная угроза возвращению сирийских беженцев домой — политическая позиция США и Европы в отношении Башара Асада.
«На пути сотрудничества стоит очень серьёзное препятствие. Западные страны не отошли от своей замшелой позиции о непризнании законных сирийских властей», — отмечает Вячеслав Матузов.
По словам Кирилла Семёнова, позиция Вашингтона и европейских столиц сводится к формуле «не мы разрушали, не мы будем и восстанавливать», а без восстановления страны беженцам будет просто некуда возвращаться.
Однако такая позиция, по мнению Матузова, двулична, ведь США и их союзники бомбили территорию Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, да и спонсоры боевиков также несут ответственность за разрушение страны.
«Очень многие страны мира поддерживали сирийскую вооружённую оппозицию и должны также принять участие в восстановлении Сирии», — подчёркивает Матузов. — Сирийцы же — талантливый народ и смогут восстановить свою страну достаточно быстро, если только её оставят в покое».
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