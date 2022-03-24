«Серьёзные боевые возможности»: какие технологические новации воплощены в российском самолёте Checkmate

Российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) успешно прошёл аэродинамические испытания. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). В документе отмечается, что конструкция самолёта позволяет иметь углы атаки и аэродинамические характеристики, которые обеспечивают существенное улучшение манёвренных и взлётно-посадочных возможностей по сравнению с однодвигательными аналогами. Ранее «Ростех» сообщил, что Checkmate будет обладать серьёзным ударным потенциалом. Дебютный полёт машины запланирован на 2023 год. По мнению экспертов, ключевым конкурентным преимуществом нового истребителя станет выгодное для заказчика соотношение цены и боевой эффективности.

Модель российского однодвигательного лёгкого тактического самолёта (ЛТС) Checkmate (Су-75) прошла успешные аэродинамические испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Приведённая компоновка лёгкого тактического самолёта (Checkmate. — RT) за счёт заявленной конструкции обеспечивает максимальную управляемость летательным аппаратом в любых режимах полёта и при этом не увеличивает радиолокационную заметность летательного аппарата», — цитирует агентство документ с результатами испытаний ЛТС в аэродинамических трубах.

Отмечается, что компоновка Checkmate обеспечивает углы атаки и аэродинамические качества, которые позволяют существенно улучшить крейсерские, манёвренные и взлётно-посадочные характеристики истребителя по сравнению с аналогами в однодвигательном сегменте.

В комментарии RT заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов пояснил, что существенной особенностью внешнего облика Checkmate является «ярко выраженный» фюзеляж.

«Это связано с силовой установкой и формой сопла, характерной для так называемых самолётов-невидимок. Нестандартно выглядит и воздухозаборник Су-75, осуществляющий подачу воздуха в двигатель. В целом компоновка этого самолёта позволяет делать его менее заметным в радиолокационном и инфракрасном диапазонах», — пояснил Попов.

С ориентацией на экспорт

Checkmate — второй отечественный истребитель пятого поколения (первой такой машиной стал двухдвигательный Су-57). Перспективный самолёт был впервые представлен широкой публике в июле на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 в Жуковском, а зарубежный дебют состоялся в ноябре на выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

ЛТС удалось создать в рекордно короткие сроки благодаря применению суперкомпьютерного моделирования и цифровых технологий. Первый полёт истребителя запланирован на 2023 год. После завершения всего цикла испытаний Checkmate планируется выпускать в традиционной и беспилотной модификациях.

Проект Checkmate главным образом ориентирован на экспорт партнёрам Москвы по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Необходимость создания нового истребителя в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») объясняют отсутствием на мировом рынке однодвигательных самолётов пятого поколения по экономически обоснованной цене.

Checkmate представляет собой многофункциональную платформу с так называемой открытой архитектурой. Такая схема позволяет под выполнение конкретных задач устанавливать на истребитель модули электронного оборудования, в том числе иностранного производства.

Впрочем, заказчик может получить всю номенклатуру авионики и от российской промышленности. Отечественная аппаратура удобна в эксплуатации и способна «подсказывать» лётчику наиболее эффективные решения.

«Современное информационно-управляющее поле кабины пятого поколения — отдельная гордость разработчиков. Она оборудована широкоформатным сенсорным экраном, который транслирует состояние всех систем, а также предоставляет информацию о маршруте, целях и угрозах. Можно сказать, что «вторым пилотом» Checkmate стал искусственный интеллект», — говорится на сайте «Ростеха».

Позаботились в госкорпорации и о вооружении ЛТС. Согласно открытым данным, в арсенал самолёта входят ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», неуправляемые ракеты, корректируемые бомбы, пушечные контейнеры и беспилотники. Максимальная масса боевой нагрузки Checkmate составляет 7400 кг.

Эскизное изображение Checkmate в беспилотном исполнении

© Ростех

Ожидается, что серьёзные боевые преимущества истребителю предоставит радар с активной фазированной антенной решёткой. Согласно презентационным материалам, представленным на МАКС-2021, данное изделие позволяет одновременно атаковать до шести объектов, в том числе малозаметные самолёты пятого поколения. Охота за противником может осуществляться даже в условиях сильных электронных помех.

«В малозаметной конфигурации истребитель способен нести до пяти ракет класса «воздух — воздух», эффективно бороться с численно превосходящим противником, обнаруживать и уничтожать самолёты пятого поколения в дальнем и ближнем бою. Во внутренних отсеках авиакомплекса могут быть размещены пушечные контейнеры для уничтожения наземных целей», — говорится на сайте «Ростеха».

В корпорации уверены, что в своём классе Checkmate имеет лучшие транспортные возможности и обладает наибольшей длительностью барражирования. ЛТС способен преодолевать более 2800 км, разгоняясь при этом до 1,8 Маха.

Как считают эксперты, в значительной мере возможности нового истребителя будут обеспечены за счёт силовой установки, которая будет представлять собой доработанный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117»). На этом агрегате сейчас летают Су-35С и Су-57.

АЛ-41Ф1 отличается сверхманёвренностью, тяговооружённостью и малой радиолокационной заметностью. Ещё одним преимуществом мотора является плазменная бескислородная система розжига основной и форсажной камер сгорания. Данный агрегат обеспечивает запуск двигателя во время полёта без кислородной подпитки.

В материалах Роспатента говорится, что силовая установка Checkmate получит всеракурсное поворотное реактивное сопло, которое значительно повысит манёвренность машины.

«Поворотное реактивное сопло двигателя самолёта располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полёте, может быть выполненным как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным», — цитирует ТАСС документ Роспатента.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин пояснил, что поворотное сопло позволяет направлять реактивную струю в разные стороны, «благодаря чему пилот может выполнять манёвры, недоступные самолётам с обычным соплом».

ЛТС Checkmate (Су-75)

© Ростех

В то же время эксперт обратил внимание на тот факт, что внедрение столь сложного элемента приведёт к удорожанию конструкции двигателя. В связи с этим, как предполагает Литовкин, заказчику Checkmate будут предлагаться модификации машин, оснащённых двигателями со стандартными соплами.

«Однодвигательные самолёты не слишком традиционны для российской авиации. Несмотря на это, я не вижу особых сложностей в изготовлении силовых установок к ним. Тем более базой для разработки станет надёжный силовой агрегат, на котором летают наши боевые истребители», — подчеркнул Литовкин.

«Большой потенциал»

Аналитики обращают внимание, что потенциальные заказчики Checkmate в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии не объявляли о намерении скорректировать военно-техническое сотрудничество с РФ в сторону сокращения.

«Должностные лица РФ, которые принимали решение о разработке Checkmate, наверняка просчитали экспортные ниши. По крайней мере очевидно, что машина разрабатывается под конкретные рынки», — рассуждает Литовкин.

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По мнению эксперта, вне зависимости от ситуации на внешних рынках в ближайшей перспективе России необходимо освоить производство Checkmate.

В свою очередь, Владимир Попов уверен, что российская промышленность сможет в короткие сроки освоить серийный выпуск ЛТС. По мнению эксперта, негативная внешнеполитическая конъюнктура не способна оказать серьёзное влияние на реализацию проекта российского истребителя.

«Россия — одна из немногих стран мира, которая имеет возможность без кооперации с зарубежными государствами производить буквально все необходимые элементы для сборки боевых воздушных комплексов: от конструкций до электронного оборудования. Не думаю, что западные санкции могут навредить проекту», — подчеркнул Попов.

Также, как полагает эксперт, несмотря на давление США, Checkmate в силу практически идеального сочетания цены и качества найдёт своих зарубежных заказчиков.

«Конечно, сегодня рано делать далекоидущие выводы, но в Checkmate заложен очень большой потенциал, и то обстоятельство, что была выбрана однодвигательная компоновка, — это задел для развёртывания менее затратного и более быстрого производства. ЛТС будет значительно дешевле и нашего Су-57, и других современных зарубежных машин, обладая при этом серьёзными боевыми возможностями», — заключил Попов.