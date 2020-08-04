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Серьёзной войны нет, но…: Эксперт заявил о взрывоопасном регионе на территории бывшего СССР
04 августа 2020, 12:50 • 154 • Политика
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко рассказал о ситуации в Ферганской долине. Судя по словам эксперта, регион, расположенный на территории бывшего СССР, весьма взрывоопасен. Здесь сталкиваются интересы сразу четырёх республик. И хоть серьёзной войны нет, но пограничные конфликты были. И будут.
Армяно-абхазский конфликт - не единственная горячая точка на карте бывшего СССР. К числу взрывоопасных регионов бывшего Союза обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко относит и Ферганскую долину в Средней Азии.
Здесь, если следовать логике эксперта, сталкиваются интересы сразу четырёх республик - Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Он обратил внимание, что пока до серьёзной войны в этом регионе дело не доходило. Однако пограничные конфликты были. При этом собеседник издания уверен, что и ещё будут.
Проблему обозреватель видит в том, что раньше республики не особо волновали границы, поскольку все они находились в составе Советского Союза - единого государства. Однако после распада СССР Ферганская долина превратилась в потенциальную горячую точку.
"Проблема заключается в том, что все эти республики были частью единого государства, и поэтому начертания границ не особенно кого-то волновали, потому что народ всё равно жил в одном государстве. А потом оказалось, что за счёт этой чересполосицы часть киргизов живёт в Узбекистане и так далее", - пояснил Ищенко в интервью изданию "Украина.ру".
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