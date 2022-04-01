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«Серьёзное достижение»: в ОНК Москвы поддержали новый проект Минюста с правилами внутреннего распорядка в СИЗО

01 апреля 2022, 09:10  •  98 • В России
Общественная наблюдательная комиссия Москвы поддерживает проект правил внутреннего распорядка СИЗО, опубликованный 30 марта Министерством юстиции РФ для общественного обсуждения. Об этом RT заявил глава комиссии Георгий Волков. Он напомнил, что документ готовился при участии правозащитного сообщества и в нём учтён ряд его рекомендаций, которые вносят существенные изменения в быт заключённых.
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов
 

Проект Минюста с новыми правилами внутреннего распорядка (ПВР) опубликован на портале нормативных правовых актов. В нём содержится целый ряд изменений, касающихся, в частности, правил обыска заключённых, их медицинского освидетельствования, допуска в СИЗО служителей религиозных культов. На нескольких нововведениях глава ОНК Георгий Волков в беседе с RT остановился подробно.

Надо, надо умываться

«Камеры СИЗО теперь можно оборудовать душевыми кабинами, — привёл пример нововведений Волков. — Это серьёзное достижение. Оно облегчит жизнь не только заключённым, но и сотрудникам изоляторов, которые должны сейчас конвоировать арестованных в душевые. Это занимает много времени, а столичные изоляторы испытывают нехватку персонала».

Содержащиеся в СИЗО беременные, женщины с малолетними детьми, а также инвалиды I и II групп смогут принимать душ ежедневно, отметил председатель комиссии. Кроме того, всем женщинам дадут возможность дополнительной помывки.

  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Действующий распорядок предоставляет женщинам право мыться в душе два раза в неделю, мужчинам — раз в неделю не менее 15 минут, но фактически получается не более 15 минут», — пояснил правозащитник.

Кроме того, в документе фиксируется право заключённых в случае пропуска банного дня из-за участия в следственных действиях и судах помыться на следующий день, а не ждать неделю.

Спортивная подзарядка

Ещё одно существенное новшество в ПВР — возможность заниматься в изоляторе спортом. Так называемые спортивные комнаты есть в нескольких столичных СИЗО и сейчас, говорит Волков, но это не спортзалы в общем понимании, а оборудованные тренажёрами небольшие помещения площадью 15—20 кв. м.

«В некоторых СИЗО центрального подчинения ничего подобного нет. Даже в прогулочных двориках там не разрешают выполнять спортивные упражнения, — сказал правозащитник. — А новые ПВР прямо предусматривают право заключённых «выполнять физические упражнения при проведении ежедневных прогулок, а также заниматься спортом в специально оборудованных ‎для этого местах в порядке оказания подозреваемым и обвиняемым дополнительных платных услуг».

В СИЗО в тесных камерах люди сидят годами до приговора суда, подчеркнул собеседник RT, а потому занятия спортом для них жизненно необходимы. Также новый проект ПВР предусматривает возможность привлекать заключённых СИЗО к оплачиваемому труду. Это могут быть, например, ремонтные, строительные, хозяйственные работы, пояснили в ОНК.

Электронный доступ

Новые ПВР также дают возможность заключённым за плату пользоваться электронными книгами, делать заказы продуктов и предметов первой необходимости в интернет-магазинах и вести под контролем цензуры интернет-переписку.

«О необходимости разрешить электронные книги мы слышим не первый год, ведь заключённым приходится таскать бумажные копии томов уголовных дел и юридических справочников, — объясняет Волков. — А прямое указание на право делать заказы в интернет-магазинах, возможно, решит наконец в СИЗО проблему скудного ассортимента тюремных ларьков».

  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Что касается цензурируемой электронной переписки через систему ФСИН-письмо, то в некоторых СИЗО она уже введена и действует, но в других заключённым в этом праве отказывают.

«Представители администрации на подобные просьбы дают стандартный ответ: «не предусмотрено правилами внутреннего распорядка», — говорит глава ОНК.

В целом в ОНК позитивно оценили инициативу Минюста, но это лишь первый шаг, отмечает Волков. По его словам, аналогичные правила следует разработать и для других учреждений, подведомственных МВД.

«Необходимы новые правила внутреннего распорядка в ИВС и спецприёмниках для административно арестованных, — сказал правозащитник. — ОНК над этим работает. Надеемся, что в МВД откликнутся на нашу инициативу».

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