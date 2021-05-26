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«Серьёзно укрепился потенциал ядерной триады»: Путин рассказал о развитии Вооружённых сил России

26 мая 2021, 03:20  •  102 • В России
Владимир Путин провёл совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК, где рассказал об основных направлениях развития вооружённых сил страны. Глава государства подчеркнул, что в России серьёзно укрепился потенциал ядерной триады, а также заявил о завершении испытаний комплекса С-500. Он отметил, что существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной и высокой боеготовности ВС.
 
© Vitaly Kuzmin
 

Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, на котором обсуждались основные направления развития Вооружённых Сил на долгосрочный период. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Глава государства отметил, что за последние годы в России были серьёзно обновлены документы стратегического планирования в области обороны и военной безопасности, как с учётом современных реалий, так и характера потенциальных угроз и вызовов.

Он обратил внимание, что в стране качественно вырос уровень подготовки командного состава, также в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Все плановые мероприятия в армии и на флоте в 2020 году были выполнены, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, уточнил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в России также серьёзно укрепился потенциал ядерной триады.

«Расширены боевые возможности Военно-Морского Флота, в том числе за счёт кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон», — рассказал он.

  • Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

По словам президента, предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства, до сервиса и ремонта.

«В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — добавил он.

Госпрограмма вооружений и риски у границ

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что все российские войска должны развиваться сбалансированно и системно, учитывая современные военные тенденции.

«Самое серьёзное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России», — подчеркнул он.

Путин также поставил задачу выбрать образцы перспективных вооружений и техники, которые станут основой госпрограммы вооружений до 2034 года.

  • Президент России Владимир Путин
  • kremlin.ru

«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооружённых Сил России постоянной и высокой боеготовности», — напомнил он.

В связи с этим Россия продолжит совершенствование структуры и состава армии и флота, их активное оснащение современным вооружением, военной и специальной техникой.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в беседе с RT заявил, что небольшой оборонный бюджет России при таких внушительных результатах «вызывает во всём мире удивление».

«У России очень мощный потенциал. При небольшом финансировании она может добиваться выдающихся, даже уникальных результатов. В ряде областей мы опередили весь мир. Ракеты «Циркон», гиперзвуковые технологии и т. д. Мы первые поставили гиперзвуковые вооружения на службу нашим вооружённым силам», — напомнил эксперт.

По его словам, во всём мире пытаются понять, как Россия при таком небольшом финансировании умудряется обеспечить защиту и безопасность огромных территорий, создавать новейшие вооружения, поддерживать колоссальные ядерные силы и формировать свой флот. 

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил, что в стране начато и продолжается серийное производство передовых образцов вооружения.

«Они поступают в войска, на флот, в космические силы. Я думаю, что по совокупности сегодня российские вооружённые силы являются одними из наиболее эффективных и современных в мире. Но работа продолжается. Как по созданию тех образцов, которые завершают стадию опытных испытаний, в частности С-500, так и по созданию новых систем вооружения»,— рассказал собеседник RT.

Он также отметил, что в целом вооружённые силы России за последнее время существенно укрепились, как в организационном плане и в подготовке кадров, так и в плане оснащения современными образцами вооружения.

«Это касается и реализации гиперзвука, это касается и реализации технического задела по созданию дальнобойных неядерных средств стратегического сдерживания, это также касается реализации задач по укреплению воздушно-космической обороны. По всем этим направлениям мы находимся на передовых позициях в мире», — сказал Мураховский.

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