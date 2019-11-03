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«Серьёзно продвинулись в работе»: СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

03 ноября 2019, 13:09  •  112 • В России
Следственный комитет сообщил о серьёзном прогрессе в расследовании убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Ведомство уже наметило приоритетные версии и отрабатывает круг возможных подозреваемых. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору (п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и ношении оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).
 
АГН «Москва»
 

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета Россиии Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — сказала Петренко.

По её словам, в данный момент следователи занимаются установкой всех обстоятельств произошедшего, изучают возможные версии и мотивы убийства. Наряду с этим ведётся поиск подозреваемого в совершении преступления.

При этом Следственный комитет квалифицировал убийство Эльджаркиева и его брата как совершённое группой лиц по предварительному сговору.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)», — указала официальный представитель СК.

По данным следствия, вечером 2 ноября 2019 года на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве неизвестный произвёл не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин, оба скончались.

Позднее Петренко сообщила, что следователи «уже за первые несколько часов» расследования значительно продвинулись в работе по раскрытию преступления. По её словам, намечены приоритетные версии, отрабатывается круг лиц, которые могут быть причастны к убийству

Соболезнования в связи со смертью своего коллеги выразили сотрудники МВД по Республике Ингушетия.

«Гибель нашего товарища — невосполнимая утрата для всего Министерства. Сегодня мы потеряли бесстрашного офицера, профессионала высокого уровня и надёжного друга. Огромное горе обрушилось на его семью — без отца остались трое детей. Память об Ибрагиме Эльджаркиеве останется в сердцах сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали о профессиональном пути Эльджаркиева. Свою карьеру он начал в 2004 году в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (упразднена в 2016 году, её функции переданы МВД), начав работать оперуполномоченным, а впоследствии став начальником группы оперативной службы.

В 2016 году Эльджаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. В задачи центра «Э» входит участие в формировании направлений государственной политики по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также помощь в её реализации.

«Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырёх организованных преступных групп экстремистской направленности», — указали в республиканском МВД.

Там также отметили, что за высокий профессионализм и мужество Эльджаркиев был представлен к государственной награде — медали «За отличие в охране общественного порядка», а также к досрочному присвоению звания «подполковник полиции».

Версии убийства

Пока следователи устанавливают мотивы убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в СМИ уже появились различные неподтверждённые версии о том, почему 36-летний офицер мог стать жертвой преступления.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, в качестве возможной причины рассматривается профессиональная деятельность Эльджаркиева. У него якобы был конфликт с радикальной сектой Баталхаджинцев, действующей на территории Ингушетии.

Кроме того, не ясно точно, чем именно занимался глава ЦПЭ МВД Ингушетии в российской столице. По версии РЕН ТВ, он якобы находился в Москве в командировке, охраняя либо свидетеля, либо фигуранта некого уголовного дела.

В тоже время источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Эльджаркиев приезжал в Москву по личным делам, «это не служебная командировка». Он также назвал убийство начальника центра «Э» заказным.

«На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек», — говорит источник.

При этом вечером 2 ноября после убийства Эльджаркиева сотрудники полиции провели поквартирный обход домов, расположенных рядом с местом преступления на улице Академика Анохина.

Ещё один источник агентства в оперативной группе по расследованию убийства сообщил, что «по горячим следам» обнаружить злоумышленников якобы не смогли и, вероятно, они покинули территорию Москвы.

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