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Серьёзнее разведки США: Харрис назвала человека, которому Трамп верит больше спецслужб

08 октября 2020, 14:00  •  113 • Политика
Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала человека, которому президент США Дональд Трамп верит больше, чем спецслужбам. Мало того что этот человек из России, ещё и серьёзнее американской разведки для лидера США.
По словам Харрис, больше, чем разведке, Трамп верит российскому коллеге Владимиру Путину. Во время теледебатов с Майком Пенсом она заявила о том, что юридический комитет сената США и ФБР ранее заявляли о "вмешательстве" России в американские выборы в 2016-м и аналогичных планах в текущем году.
"Но Дональд Трамп, верховный главнокомандующий, предпочитает верить Путину, а не американскому разведывательному сообществу", - сказала она.
Также Харрис отметила, что в США Россию неоднократно обвиняли в связях с "Талибаном"* (Организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.), однако Трамп после этого, беседуя с Путиным шесть раз, ни разу не завёл с российским коллегой разговор об этом.
"Байден призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих", - отметила она.

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