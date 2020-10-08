Серьёзнее разведки США: Харрис назвала человека, которому Трамп верит больше спецслужб

По словам Харрис, больше, чем разведке, Трамп верит российскому коллеге Владимиру Путину. Во время теледебатов с Майком Пенсом она заявила о том, что юридический комитет сената США и ФБР ранее заявляли о "вмешательстве" России в американские выборы в 2016-м и аналогичных планах в текущем году.

"Но Дональд Трамп, верховный главнокомандующий, предпочитает верить Путину, а не американскому разведывательному сообществу", - сказала она.

Также Харрис отметила, что в США Россию неоднократно обвиняли в связях с "Талибаном"* (Организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. - Ред.), однако Трамп после этого, беседуя с Путиным шесть раз, ни разу не завёл с российским коллегой разговор об этом.

"Байден призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих", - отметила она.