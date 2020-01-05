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«Серьёзная угроза для всего мирового сообщества»: МИД России раскритиковал чествование националистов на Украине

05 января 2020, 18:24  •  91 • Украина
В МИД России призвали Киев отказаться от героизации украинских националистов, сотрудничавших с вермахтом в годы Великой Отечественной войны. По мнению российских дипломатов, чествование коллаборационистов на Украине представляет серьёзную опасность для всего мирового сообщества, однако Запад закрывает на это глаза. Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление представителя МИД Украины о том, что все народы и страны «самостоятельно определяют и чествуют своих героев». Ранее послы Польши и Израиля в Киеве выразили возмущение тем фактом, что в ряде украинских городов прошли шествия в память о Степане Бандере.
 
globallookpress.com © Pavlo_bagmut
 

Разгул неофашизма на Украине принимает всё более уродливые формы, заявили в Министерстве иностранных дел России. Ведомство разместило на своей странице в Facebook пост, в котором прокомментировало слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о том, что все народы и страны «самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

«Поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьёзную угрозу для всего мирового сообщества», — заявили в российском МИД.

Особую тревогу у дипломатов вызывает «ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии», которая ведётся на Украине в течение последних 20 лет «при молчаливом попустительстве Запада».

«В стране открываются всё новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы. Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала. Обнадёживает лишь то, что у представителей некоторых западных государств наконец начали открываться глаза на происходящее на Украине», — пояснили российские дипломаты.

В Москве удивлены упорством Киева в вопросе героизации членов украинских националистических формирований, которая ведётся и на международном уровне. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина голосует против резолюций о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.

«В очередной раз призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей», — констатировали в МИД.

Накануне пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко прокомментировала совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, осудивших чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева. Зеленко назвала одним из приоритетных направлений госполитики «возрождение и сохранение национальной памяти». Как передавало агентство УНН, она подчеркнула, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев». При этом, по словам Зеленко, есть «деятели, институты и страны», заинтересованные в том, чтобы «вопросы чествования национальных героев и важных дат» становились предметом раздора между Украиной и дружескими государствами, в числе которых Польша и Израиль.

Подобный комментарий вызвал недовольство не только российских, но и польских дипломатов.

«Если госпожа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника является внутренним делом Украины, то на каком основании Киев выступает за то... чтобы Россия признала голодомор геноцидом или выступила против московской теории «русского мира»?» — задались вопросом в польской дипмиссии в Киеве.

При этом в посольстве выразили сомнение в реальности заявления Зеленко, поскольку оно не было опубликовано на сайте МИД Украины.

«Сложно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. Если бы они были правдивыми, то означали бы, что украинская дипломатия относит к национальным героям идеологов украинского национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», — поясняется в заявлении.

Напомним, 1 января в Киеве состоялось факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры. Аналогичные акции также прошли и в других украинских городах.

  • Факельное шествие украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры
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Чествование на Украине деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА)* вызвало недовольство послов Израиля и Польши на Украине Джоэля Лиона и Бартоша Цихоцкого. Они отметили, что на здании Киевской городской государственной администрации был вывешен баннер с портретом националиста.

Помимо этого они заявили, что Львовский областной совет в 2020 году планирует выделить госсредства на чествование памяти «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, «антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, который считается создателем «расистской теории украинской расы».

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», — говорится в их письме.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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