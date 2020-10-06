«Серьёзная трещина в отношениях»: почему НАТО продолжает настаивать на отказе Турции от российских С-400

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что власти Турции должны совместно с партнёрами и союзниками найти альтернативу российским ЗРК С-400 «Триумф». В НАТО считают, что российская система ПРО, развёрнутая в Турции, может представлять угрозу для союзников. По мнению экспертов, руководство альянса и Вашингтон продолжат критиковать решение Турции, хотя Анкара ясно дала понять, что не намерена отказываться от «Триумфов». Этот шаг турецкой стороны может иметь неприятные последствия для единства альянса, считают аналитики.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию заняться поисками альтернативы приобретённым ранее у России комплексов ПВО С-400. Об этом Столтенберг заявил, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Глава Североатлантического альянса отметил, что сейчас перед партнёрами стоит ряд «непростых вопросов», которые важно напрямую задать турецкому руководству.

«Мы обеспокоены тем, к каким последствиям может привести закупка Турцией системы С-400. Эта система может представлять угрозу для воздушных средств союзников и привести к введению санкций со стороны США», — заявил Столтенберг.

Йенс Столтенберг

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По его словам, это решение должно приниматься Турцией на национальном уровне, однако система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборонительную систему НАТО.

«Я призываю Турцию к сотрудничеству с другими союзниками для поиска альтернативных решений. Этот вопрос обсуждался на сегодняшней встрече», — добавил Йенс Столтенберг.

Альтернативный подход

Напомним, в начале сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в интервью агентству Bloomberg, что, если страны Запада не готовы продавать Анкаре свои системы ПВО, турецкая сторона продолжит приобретать подобные вооружения у других государств.

«Если вы не хотите, чтобы я покупал их где-нибудь ещё, тогда продайте мне их сами. В противном случае мы продолжим делать закупки у других. Сегодня это может быть С-400. Завтра — другая система. Сути это не меняет», — заявил Чавушоглу.

Министр пояснил, что западные правительства отказываются поставлять Анкаре системы ПВО из-за решения турецкого руководства приобрести несколько дивизионов российских ЗРК С-400 «Триумф». Однако потребности турецких вооружённых сил не исчерпываются сегодня лишь этими зенитными комплексами, пояснил он.

Запуск зенитной ракеты с комплекса С-400

РИА Новости

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По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, найти достойную замену российским С-400 практически невозможно.

«Опыт применения американских ЗРК в Саудовской Аравии показал, что они не вполне эффективны, не могут остановить порой даже кустарные ракеты или ракеты иранского производства. Сейчас из альтернатив можно говорить разве что о старых американских ЗРК Hawk или о модернизированных системах Patriot, но они уступают С-400», — пояснил эксперт в комментарии RT.

При этом разговоры о том, что С-400 несовместимы с другими натовскими вооружениями, имеют под собой скорее политическую, чем техническую основу.

Похожей точки зрения придерживается начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Понятно, что свои ЗРК есть и у США, и у Европы. Однако до С-400 они не дотягивают, именно поэтому Анкара и сделала такой выбор. Другой вопрос, что Турция может интегрироваться в коллективный натовский «зонтик», тогда часть функций по её обороне возьмут партнёры. Однако в нынешних условиях, на фоне серьёзных противоречий внутри НАТО, такой вариант уже вряд ли устроит Анкару», — отметил эксперт в беседе с RT.

Первый контракт на поставку Россией Турции партии ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд был подписан в 2017 году. По условиям контракта Анкара обязалась выплатить авансом 45% от общей суммы, остальные средства были предоставлены российской стороной в виде кредита.

Поставка всех компонентов ЗРК турецкой стороне была завершена уже осенью 2019 года.

Напомним, ЗРК С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) был разработан в 2000-х годах и принят на вооружение российской армии в 2007 году.

Комплекс представляет собой зенитную ракетную систему большой и средней дальности нового поколения. «Триумф» предназначен для поражения всех средств воздушно-космического нападения — от самолётов стратегической и тактической авиации до баллистических ракет средней дальности. Уникальной особенностью ЗРК С-400 является способность выборочно использовать более четырёх типов ракет, обладающих разной стартовой массой и дальностью.

Реджеп Тайип Эрдоган

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Интерес к покупке С-400 проявляет не только Турция, но и другие страны. Например, контракт на поставку ЗРК между Индией и Россией был подписан в октябре 2018 года. Первая партия комплексов будет передана индийской стороне до конца 2021 года.

При этом Вашингтон неизменно старается воспрепятствовать поставкам российских ЗРК на мировой рынок вооружений. Так, администрация Белого дома продолжает попытки повлиять на решение индийских властей о покупке С-400. Об этом заявил в августе 2020 года помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Глобальные противоречия

Турция является страной — участницей НАТО, и США стараются использовать этот факт в качестве аргумента против покупки ею российских ЗРК, напоминают эксперты. Так, Вашингтон заявляет о несовместимости российских и натовских вооружений, а также о том, что развёртывание в Турции С-400 может привести к тому, что Москва сможет получить информацию о технических параметрах американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые планировалось поставить Анкаре. Итогом противоречий стало исключение Турции из программы F-35.

Американо-турецкие разногласия достигли такого уровня, что в декабре 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже пригрозил закрыть для американских военных доступ к турецким базам Инджирлик и Кюреджик.

Авиабаза Инджирлик

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В декабре 2019 года МИД Турции опубликовал сообщение, в котором подчеркнул, что страна не прекратит укреплять свою национальную безопасность, несмотря на санкции США против контракта на покупку С-400 и строительства газопровода «Турецкий поток».

Анкара и Москва приступили к переговорам о контракте на вторую поставку систем ПВО С-400. В августе 2020 год договор был подписан. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По мнению Сергея Балмасова, готовность Анкары и далее закупать российские системы ПВО является частью турецкой политики по отношению к НАТО и США. В то же время руководство альянса продолжает настаивать на своих требованиях, поскольку расценивает действия Турции как серьёзное нарушение внутриблоковой дисциплины.

«Власти Турции не хотят идти на поводу у западных партнёров. Решение Анкары по С-400, конечно, привело к образованию серьёзной трещины в отношениях Турции и НАТО. В политическом отношении можно сказать, что нашла коса на камень. Турция показывает пример непослушания остальным странам — участницам НАТО, расшатывает дисциплину. Сама по себе эта ситуация является симптомом серьёзной болезни Североатлантического альянса», — отметил эксперт.

Как объяснил Сергей Ермаков, покупка Турцией С-400 стала поводом для ожесточённого давления на Анкару со стороны НАТО и США исключительно по политическим мотивам.

«В доктрине НАТО Россия рассматривается как ключевой противник. Конечно, с такой точки зрения стране — участнице альянса странно покупать российские вооружения. Тот факт, что Анкара сделала это, говорит о глубинных противоречиях между Турцией и общим натовским курсом. И не следует также забывать о стратегии Вашингтона и НАТО по выстраиванию вокруг России глобальной системы ПРО. После покупки Турцией С-400 страна не сможет стать площадкой для глобальной американской ПРО», — подытожил эксперт.