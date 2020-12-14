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Сервисы Google встали по всему миру: "Русский медведь" уронил?
14 декабря 2020, 19:35 • 100 • Политика
Сервисы американской корпорации Google перестали работать по всему миру. Интересно, что работать они перестали ровно после известного заявления Александра Жарова о создании аналогов YouTube. Так, выходит, "русский медведь" уронил Google? Или?..
В понедельник, 14 декабря, сервисы корпорации Google по всему миру перестали работать. В ряде регионов всё ещё держится поисковик. С YouTube проблемы куда более глобальные. При открытии сервиса "обезьянка" сообщает, что воспользоваться видеохостингом не получится.
Кроме того, нет доступа к почтовому сервису Gmail. Интересно, что сервисы Google упали ровно после того, как глава холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров заявил, что в 2021 или 2022 году компания презентует две площадки для пользовательского контента (UGC) - это аналоги американской платформы YouTube.
О роли "русского медведя" в работе Google впору говорить и на фоне большого обсуждения законопроекта, который призван стать инструментом для давления на американскую корпорацию в случае, если она не будет жить по законам России в нашей же стране. Законопроект начали разрабатывать после того, как на YouTube стали блокировать каналы с пророссийской патриотической позицией. Ликвидирована была целая серия каналов. В том числе канал-миллионник Царьграда. Спор с Google Царьград продолжает в судебном порядке. Однако с первого же заседания юристы корпорации попросту сбежали.
Обновлено: в районе 18:00 понедельника все сервисы Google возобновили работу. О причинах сбоя не сообщается.
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