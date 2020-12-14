Сервисы Google встали по всему миру: "Русский медведь" уронил?

В понедельник, 14 декабря, сервисы корпорации Google по всему миру перестали работать. В ряде регионов всё ещё держится поисковик. С YouTube проблемы куда более глобальные. При открытии сервиса "обезьянка" сообщает, что воспользоваться видеохостингом не получится.

Кроме того, нет доступа к почтовому сервису Gmail. Интересно, что сервисы Google упали ровно после того, как глава холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров заявил, что в 2021 или 2022 году компания презентует две площадки для пользовательского контента (UGC) - это аналоги американской платформы YouTube.

О роли "русского медведя" в работе Google впору говорить и на фоне большого обсуждения законопроекта, который призван стать инструментом для давления на американскую корпорацию в случае, если она не будет жить по законам России в нашей же стране. Законопроект начали разрабатывать после того, как на YouTube стали блокировать каналы с пророссийской патриотической позицией. Ликвидирована была целая серия каналов. В том числе канал-миллионник Царьграда. Спор с Google Царьград продолжает в судебном порядке. Однако с первого же заседания юристы корпорации попросту сбежали.

Обновлено: в районе 18:00 понедельника все сервисы Google возобновили работу. О причинах сбоя не сообщается.