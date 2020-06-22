Сервис поддержки: названы самые популярные госуслуги в России в мае и начале июня

В мае и начале июня 2020 года через портал госуслуг было оформлено более 13,1 млн заявок на получение единовременной выплаты на детей от трёх до 16 лет. Этот сервис стал самым популярным за указанный период, сообщили RT в пресс-службе Минэкономразвития. По словам экспертов, дополнительные выплаты для семей в условиях пандемии оказались очень востребованы среди граждан. Специалисты также отметили, что портал госуслуг зарекомендовал себя как удобный механизм для оформления необходимых документов и льгот без бюрократических проволочек.

В России с 4 по 31 мая текущего года самым популярным сервисом на портале госуслуг стала подача заявки на получение единовременной выплаты на детей от трёх до 16 лет. За этот период было направлено 11,3 млн подобных запросов, свидетельствуют данные Минэкономразвития (есть в распоряжении RT).

На втором месте среди самых популярных госуслуг в мае оказалась запись на приём к врачу (3,6 млн обращений).

Также граждане часто хотели получить информацию о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования (2,35 млн заявок), оформить ежемесячную выплату семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал (1,8 млн), а также записать ребёнка в детский сад (1,5 млн обращений).

Кроме того, в ведомстве рассказали о самых популярных госуслугах с 1 по 7 июня. Лидирует по прежнему пособие на детей от трёх до 16 лет (1,8 млн заявок) и запись к врачу (1,2 млн). Между тем на третьем месте оказались обращения за ежемесячными выплатами на детей от трёх до семи лет включительно (685 тыс. обращений).

В пятёрке лидеров осталась услуга по проверке счетов в пенсионном фонде (543 тыс. заявок), а на пятое место поднялась запись на приём в подразделения МВД (351 тыс. заявок).

Также в Минэкономразвития отметили, что за первую неделю лета более 60 тыс. граждан подали заявление о включении в список участников голосования по поправкам в Конституцию по месту своего нахождения. Само голосование, как было объявлено ранее, состоится 1 июля.

Беспрецедентные меры поддержки

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил об очередных мерах социальной поддержки граждан для борьбы с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции.

В частности, было анонсировано введение разовой выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет включительно. Вскоре после обращения президента на портале госуслуг появилась возможность оформить это пособие, и менее чем за двое суток было подано более полумиллиона заявок.

«Мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение: для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно — помощь должны получить все, кто в ней нуждается», — заявил Путин.

Стоит отметить, что в первые дни после введения выплаты сайт функционировал с перебоями, не справившись с объёмом обращений. 13 мая Путин раскритиковал работу портала. Впрочем, проблема была оперативно решена, на что 19 мая обратил внимание глава государства.

«Действительно, портал госуслуг заработал, работает сейчас хорошо, о чём говорит и тот факт, что за выплатами в 10 тыс. рублей на ребёнка до 16 лет через портал обратились 99% заявителей. Только 1% заявителей пришёл в отделение Пенсионного фонда», — сказал президент.

kremlin.ru

Также российский лидер предложил установить ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей сразу для всех семей с детьми до трёх лет, причём не только в мае и июне, но и за апрель, и увеличить размер пособия по уходу за ребёнком в два раза (до 6751 рубля).

Такие меры поддержки оказались актуальны и особенно востребованы в период пандемии, отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Президентом было принято беспрецедентное решение: всем семьям, в которых есть дети от трёх до 16 лет, выделить соответствующее пособие — единовременную выплату 10 тыс. рублей. Конечно, эта услуга пользовалась популярностью на сайте госуслуг, учитывая простоту заполнения заявления для её получения, отсутствие очередей и всевозможных справок», — отметила она.

Эффективные госуслуги

Портал зарекомендовал себя как удобный сервис, позволяющий быстро и без бюрократических проволочек получить необходимые государственные услуги, считают эксперты.

«Буквально десять лет назад, чтобы получить справку или подать заявление, люди стояли в очередях и заполняли документы на коленке. Сегодня это всё в прошлом. Поэтому, на мой взгляд, и портал госуслуг, и множество других подобных цифровых сервисов значительно облегчают жизнь граждан», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Кроме того, специалисты отмечают, что в условиях пандемии, когда большинство граждан были вынуждены находиться в режиме самоизоляции, портал госуслуг дал возможность оформить пособия всем, кому это было необходимо. Такое мнение в беседе с RT выразил ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

«Думаю, что в будущем востребованность разного рода электронных госуслуг будет только увеличиваться... Это оказалось крайне удобно с технологической точки зрения», — считает эксперт.

Функции и диапазон задач, которые можно решить при помощи портала, расширяются. Так, в частности, уже в мае на сайте сервиса появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на отсутствие стимулирующих выплат.

Также, согласно закону о дистанционном голосовании, который Владимир Путин подписал в конце мая этого года, на портале госуслуг будет возможно организовывать сбор подписей избирателей.

