Серую зону под Донецком занимает «королевская» пехота

Густая «зеленка» и полуразрушенные строения. Бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила (в простонародье - «королевской») ловко пробираются по своим позициям, не забывая хорошо выглядеть в кадре. Зафиксировать громкий успех украинских войск специально приехала съемочная группа из Киева.

Пехотинцы на передовой на голубом глазу рассказывают журналисту, что буквально ночью продвинулись вперед, на окраину Марьинки. И теперь стоят вплотную к Донецку, к поселку Трудовские, что всего в 50 метрах от переднего края. При этом камера выхватывает основательные укрепления из мешков с песком и длинные окопы. Надо полагать, фортификацию возвели прямо с утра, до завтрака.

- Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения, - пояснил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий. - Отсюда также лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

При этом, Ильницкого не смущает, что «свою глубину» они придвинули к мирному населению со стороны ДНР, нарушив при этом Минские соглашения и демилитаризованный статус «серой зоны». Впрочем, в Донецке «наступления» противника не заметили.

- То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки - нет, - отрезал замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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