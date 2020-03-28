Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш? • 63 • Украина

Алексей Гончаренко, которого земляки окрестили метким прозвищем «Гадёныш», вчера озаботился гуманитарными проблемами, к которым, якобы, приведут бюджетные изменения, предложенные правительством Верховной Раде. Истерика депутата-порохобота сопровождалась болезненным приливом страстной любви к украинской культуре.



Гончаренко и так-то, в спокойной обстановке, изъясняется голосом не мужа, но мальчика или девочки. А тут даже то, что написано им в соцсетях, каждым словом свидетельствует: «Гадёныш» заголосил фальцетом так, словно ему тестикулы прищемили.



Действительно, кое-что прищемили и основательно — самой духовной (халяволюбивой) части свидомой публики.







Сколько говорилось о неадекватности Коляды и ее аппарата. О нецелевом расходовании средств этим министерством. О том, как щедро выделялось бабло всевозможным нацистским организациям, создававшим для этого ветеранские структуры-однодневки. Помните, наверное, ролики Шария о том, как министр Коляда по полной программе обслужила (финансово) нацистов Медведько и Полищука, убийц Олеся Бузины…



Следующий момент, возбудивший Алексея Гончаренко: Кабмин планирует урезать расходы на кредитование для Министерства по делам ветеранов с 1 266 216,7 тыс. грн до 561 216,7 тыс. грн. И из этих урезанных расходов 485 млн грн ― субвенция на жилье для внутренне перемещенных лиц. Здесь, пожалуй, даже такой отвратительный тип как Гончаренко оказывается прав: экономить на переселенцах — позорно: начинать экономию и урезания надо с депутатов Рады, с новоиспеченных чиновников вроде Лещенко и Найема. Но с каких это пор «Гадёныш» стал переживать за внутренне перемещенных лиц? Вам верится в искренность его негодования?



И еще один нюанс. 11 марта Кабмин отменил решение о слиянии двух министерств в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь их два: Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



То есть, Министерство по делам ветеранов больше не занимается проблемами внутренне перемещенных лиц. На сайте министерства уже подсуетились и выправили название. Так почему же «Гадёныш» требует, чтобы кредитование жилья для переселенцев шло по-прежнему по линии Министерства по делам ветеранов? Логично, чтоб эти средства теперь выделялись на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Если же они и там не предполагаются, — то да, возмутительно. Но здесь вообще интересный вопрос: а на что выделяются средства Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины?



Однако Гончаренко в эти дебри не углубляется. Из чего мы заключаем: «Гаденыша» возмутило исключительно уменьшение «нарезки» для ветеранов АТО и убийц Олеся Бузины.



Смотрим дальше, что в предложениях Кабмина тревожит младшего соратника Петра Порошенко: уменьшение доходов госбюджета на 115 млрд грн, увеличение расходов на 96 млрд грн. Дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн. Создание стабилизационного фонда в 124 млрд грн, который будет распределяться правительством практически в ручном режиме. Это хорошо или плохо? Необходимость или беспомощность? Переход от желаемого к реальности или констатация профнепригодности правительства? Но «Гадёныш» ведь не похож на человека, который способен анализировать.



На фоне сплошных урезаний нардеп Гончаренко обращает внимание на то, что ничего не поменялось разве что для Авакова: «Расходы на Министерство внутренних дел планируют оставить на том же уровне: урезают только 4 789 тыс грн». Правда, возбужденный «Гадёныш» никак не комментирует это. В то время как здравых людей давно интересует вопрос: а не слишком ли жирует Аваков и его министерство?



Недавно Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, обратила внимание на такое обстоятельство: в то время, как у медицинских работников в разных уголках Украины нехватка, а то и отсутствие средств индивидуальной защиты, «сотни неонацистов в полном защитном от коронавируса обмундировании 17 марта митинговали возле Верховной Рады». На фото, которое она комментировала, были запечатлены, скорее всего, активисты «Нацкорпуса».



Бережная пишет: «Эти аваковские псы, входящие в состав Национальной гвардии, ограбив по сути медработников, незаконно получили индивидуальные средства защиты, что привело к заражению медработников! В Китае за такие преступления министра и его подельников расстреляли бы прилюдно! А у нас такой министр преподносит себя как национального гуру, а медицинские работники будут продолжать заражаться».



Гончаренко обеспокоен тем, что правительство предлагает сократить Фонд регионального развития на 7,5 млрд, поддержку АПК — на 4 млрд. «Децентрализация — все!» — взвизгнул «Гадёныш». Но здесь бы задаться вопросом: а насколько здраво распоряжаются средствами в иных регионах? Вот 27 марта депутаты Ровенского горсовета приняли решение о выделении двух миллионов гривен на установку памятника Степану Бандере. И начхать им на коронавирус: «Бандэра прыйдэ, порядок навэдэ». Потом депутаты сделали усилие над собой, подумали — и финансирование столь важного проекта пока отложили. Но надолго ли?



Гончаренко вопит, что правительство планирует уничтожить все программы развития образования (включая программу «Нова українська школа»). А может оно и к лучшему? Какую новую школу будет развивать Любомира Мандзий, временно исполняющая обязанности министра образования и науки. Один журналист пишет о ней в соцсетях: «Эта баба организовывала во Львове конкурс детских рисунков про дивизию СС «Галиция». Никогда не думал, что скажу это, но верните грантоедку Новосад». Вот так-то. Поэтому урезали — оно и к лучшему: детское сознание целее будет.



«Правительство планирует фактически ликвидировать науку в разгар эпидемии», — возмущен Гончаренко. «У Национального фонда исследований хотят урезать 500 млн гривен, оставляя только на зарплаты. Программу МОН «Поддержка приоритетных направлений научных исследований» планируют полностью урезать и перераспределить все 400 млн гривен».



Вроде бы прав «Гадёныш». Наука — это неприкосновенный запас. Но при президенте Порошенко, патроне Алексея Гончаренко, что только ни называли наукой и кого только ни записывали в ученые. Даже «ученый» Валерий Бебик, грузивший о том, что украинская цивилизация возникла десять тысяч лет назад, был выдвинут на Шевченковскую премию в номинации «Киноискусство», как телеведущий. Вопрос из зала: зачем в этой палате номер шесть еще давать что-то на науку и на Шевченковские премии? Сами придут и сами всё найдут: и следы цивилизации, и золото инков.



Бурю негодования у «Гадёныша» вызвало намерение Кабмина прекратить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги, Украинского культурного фонда. И понятно почему. Напомним, что тот же Украинский культурный фонд буквально до конца прошлого года возглавляла Марина Порошенко. Петр Алексеевич уже полгода как ушел с президентства восвояси, а супруга его всё никак не могла расстаться с налаженными схемами в УКФ. И тут — все наработки рушатся.



В последнее время Анатолий Шарий не раз доходчиво показал в своих роликах, что собой представляет тот гадюшник, в который превратился украинский кинематограф. Как свидомые кинодеятели присосались к бесконтрольному кранику со щедрой финансовой струей. И тут струя иссякла… Конечно, Шарий неправ, когда отказывает «Белой птице…» Юрия Ильенко в художественной ценности. С Параджановым кто попало не работал бы… Молдавия ввела финансовые ограничения против российских пенсионеров в Приднестровье



Другой вопрос — патологический свидомизм Юрия Ильенко в его последние годы. Но Шарий полностью прав, когда показывает, как природа отдохнула на потомках и родственниках Ильенко, одни из которых шизофренически рулили кугутским кинематографом, а другие получали от первых бесконтрольные бюджетные вливания на откровенно мошеннические проекты и бездарный кинопродукт.



Так что украинский Кабмин ударил по рассаднику свидомизма редко, но метко. Скорее всего, это сделано поневоле. Но в любом случае я просто неистово аплодирую Шпигелю (или как там зовется нынешний премьер-министр?).



Как мы понимаем, здорового человека не должны волновать и проблемы Украинского института книги — в стране, где после 2014 года книгоиздание переведено на свидомые рельсы… Здравому гражданину понятно, что и Минкульт еще при Порошенко превратился в хрячечную, а в человеческое состояние так до сих пор и не вернулся.



Трудно заподозрить украинское правительство в гуманитарной разборчивости и художественном вкусе. Но… Кабмин, жги еще!



Алексей Гончаренко, которого земляки окрестили метким прозвищем «Гадёныш», вчера озаботился гуманитарными проблемами, к которым, якобы, приведут бюджетные изменения, предложенные правительством Верховной Раде. Истерика депутата-порохобота сопровождалась болезненным приливом страстной любви к украинской культуре.Гончаренко и так-то, в спокойной обстановке, изъясняется голосом не мужа, но мальчика или девочки. А тут даже то, что написано им в соцсетях, каждым словом свидетельствует: «Гадёныш» заголосил фальцетом так, словно ему тестикулы прищемили.Действительно, кое-что прищемили и основательно — самой духовной (халяволюбивой) части свидомой публики.Начнем с самого «вопиющего». «Бюджет аппарата Министерства по делам ветеранов урезают на более 163 млн грн (30%): с 534 081,7 тыс. грн до 370 639,9 тыс. грн», — обеспокоен Гончаренко. Здесь мы могли бы сказать: «Да это ж просто праздник какой-то». Но для полноценного праздника еще не хватает многих последовательных завершающих шагов: урезать бюджет аппарата Министерства по делам ветеранов до 30 грн, посадить экс-министра Коляду за коррупцию, пока весна на закончилась.Сколько говорилось о неадекватности Коляды и ее аппарата. О нецелевом расходовании средств этим министерством. О том, как щедро выделялось бабло всевозможным нацистским организациям, создававшим для этого ветеранские структуры-однодневки. Помните, наверное, ролики Шария о том, как министр Коляда по полной программе обслужила (финансово) нацистов Медведько и Полищука, убийц Олеся Бузины…Следующий момент, возбудивший Алексея Гончаренко: Кабмин планирует урезать расходы на кредитование для Министерства по делам ветеранов с 1 266 216,7 тыс. грн до 561 216,7 тыс. грн. И из этих урезанных расходов 485 млн грн ― субвенция на жилье для внутренне перемещенных лиц. Здесь, пожалуй, даже такой отвратительный тип как Гончаренко оказывается прав: экономить на переселенцах — позорно: начинать экономию и урезания надо с депутатов Рады, с новоиспеченных чиновников вроде Лещенко и Найема. Но с каких это пор «Гадёныш» стал переживать за внутренне перемещенных лиц? Вам верится в искренность его негодования?И еще один нюанс. 11 марта Кабмин отменил решение о слиянии двух министерств в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь их два: Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.То есть, Министерство по делам ветеранов больше не занимается проблемами внутренне перемещенных лиц. На сайте министерства уже подсуетились и выправили название. Так почему же «Гадёныш» требует, чтобы кредитование жилья для переселенцев шло по-прежнему по линии Министерства по делам ветеранов? Логично, чтоб эти средства теперь выделялись на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Если же они и там не предполагаются, — то да, возмутительно. Но здесь вообще интересный вопрос: а на что выделяются средства Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины?Однако Гончаренко в эти дебри не углубляется. Из чего мы заключаем: «Гаденыша» возмутило исключительно уменьшение «нарезки» для ветеранов АТО и убийц Олеся Бузины.Смотрим дальше, что в предложениях Кабмина тревожит младшего соратника Петра Порошенко: уменьшение доходов госбюджета на 115 млрд грн, увеличение расходов на 96 млрд грн. Дефицит госбюджета увеличится на 202 млрд грн. Создание стабилизационного фонда в 124 млрд грн, который будет распределяться правительством практически в ручном режиме. Это хорошо или плохо? Необходимость или беспомощность? Переход от желаемого к реальности или констатация профнепригодности правительства? Но «Гадёныш» ведь не похож на человека, который способен анализировать.На фоне сплошных урезаний нардеп Гончаренко обращает внимание на то, что ничего не поменялось разве что для Авакова: «Расходы на Министерство внутренних дел планируют оставить на том же уровне: урезают только 4 789 тыс грн». Правда, возбужденный «Гадёныш» никак не комментирует это. В то время как здравых людей давно интересует вопрос: а не слишком ли жирует Аваков и его министерство?Недавно Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, обратила внимание на такое обстоятельство: в то время, как у медицинских работников в разных уголках Украины нехватка, а то и отсутствие средств индивидуальной защиты, «сотни неонацистов в полном защитном от коронавируса обмундировании 17 марта митинговали возле Верховной Рады». На фото, которое она комментировала, были запечатлены, скорее всего, активисты «Нацкорпуса».Бережная пишет: «Эти аваковские псы, входящие в состав Национальной гвардии, ограбив по сути медработников, незаконно получили индивидуальные средства защиты, что привело к заражению медработников! В Китае за такие преступления министра и его подельников расстреляли бы прилюдно! А у нас такой министр преподносит себя как национального гуру, а медицинские работники будут продолжать заражаться».Гончаренко обеспокоен тем, что правительство предлагает сократить Фонд регионального развития на 7,5 млрд, поддержку АПК — на 4 млрд. «Децентрализация — все!» — взвизгнул «Гадёныш». Но здесь бы задаться вопросом: а насколько здраво распоряжаются средствами в иных регионах? Вот 27 марта депутаты Ровенского горсовета приняли решение о выделении двух миллионов гривен на установку памятника Степану Бандере. И начхать им на коронавирус: «Бандэра прыйдэ, порядок навэдэ». Потом депутаты сделали усилие над собой, подумали — и финансирование столь важного проекта пока отложили. Но надолго ли?Гончаренко вопит, что правительство планирует уничтожить все программы развития образования (включая программу «Нова українська школа»). А может оно и к лучшему? Какую новую школу будет развивать Любомира Мандзий, временно исполняющая обязанности министра образования и науки. Один журналист пишет о ней в соцсетях: «Эта баба организовывала во Львове конкурс детских рисунков про дивизию СС «Галиция». Никогда не думал, что скажу это, но верните грантоедку Новосад». Вот так-то. Поэтому урезали — оно и к лучшему: детское сознание целее будет.«Правительство планирует фактически ликвидировать науку в разгар эпидемии», — возмущен Гончаренко. «У Национального фонда исследований хотят урезать 500 млн гривен, оставляя только на зарплаты. Программу МОН «Поддержка приоритетных направлений научных исследований» планируют полностью урезать и перераспределить все 400 млн гривен».Вроде бы прав «Гадёныш». Наука — это неприкосновенный запас. Но при президенте Порошенко, патроне Алексея Гончаренко, что только ни называли наукой и кого только ни записывали в ученые. Даже «ученый» Валерий Бебик, грузивший о том, что украинская цивилизация возникла десять тысяч лет назад, был выдвинут на Шевченковскую премию в номинации «Киноискусство», как телеведущий. Вопрос из зала: зачем в этой палате номер шесть еще давать что-то на науку и на Шевченковские премии? Сами придут и сами всё найдут: и следы цивилизации, и золото инков.Бурю негодования у «Гадёныша» вызвало намерение Кабмина прекратить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги, Украинского культурного фонда. И понятно почему. Напомним, что тот же Украинский культурный фонд буквально до конца прошлого года возглавляла Марина Порошенко. Петр Алексеевич уже полгода как ушел с президентства восвояси, а супруга его всё никак не могла расстаться с налаженными схемами в УКФ. И тут — все наработки рушатся.В последнее время Анатолий Шарий не раз доходчиво показал в своих роликах, что собой представляет тот гадюшник, в который превратился украинский кинематограф. Как свидомые кинодеятели присосались к бесконтрольному кранику со щедрой финансовой струей. И тут струя иссякла… Конечно, Шарий неправ, когда отказывает «Белой птице…» Юрия Ильенко в художественной ценности. С Параджановым кто попало не работал бы…Другой вопрос — патологический свидомизм Юрия Ильенко в его последние годы. Но Шарий полностью прав, когда показывает, как природа отдохнула на потомках и родственниках Ильенко, одни из которых шизофренически рулили кугутским кинематографом, а другие получали от первых бесконтрольные бюджетные вливания на откровенно мошеннические проекты и бездарный кинопродукт.Так что украинский Кабмин ударил по рассаднику свидомизма редко, но метко. Скорее всего, это сделано поневоле. Но в любом случае я просто неистово аплодирую Шпигелю (или как там зовется нынешний премьер-министр?).Как мы понимаем, здорового человека не должны волновать и проблемы Украинского института книги — в стране, где после 2014 года книгоиздание переведено на свидомые рельсы… Здравому гражданину понятно, что и Минкульт еще при Порошенко превратился в хрячечную, а в человеческое состояние так до сих пор и не вернулся.Трудно заподозрить украинское правительство в гуманитарной разборчивости и художественном вкусе. Но… Кабмин, жги еще! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





63 Источник Похожие новости Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко диабет, а Парубий хочет покончить жизнь самоубийством На Тернопольщине открытый гроб с умершим от коронавируса родственники сами тащили по асфальту Бунт Креативной сотни: ставленники Сороса запрещают Кабмину забирать деньги на борьбу с коронавирусом у певцов майдана Украина встречает «Черного лебедя-2020» «Гетьман» Порошенко вошел в список самых известных аферистов Европы Литва выбирает «естественный отбор» Новости партнеров