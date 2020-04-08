«Серпом по рейтингу». Новый проект соросят за деньги украинцев

«Слуги Сороса» не только не успокоились, а реально идут в атаку. Об этом пишет ТГ-канал «Соросята», описывая новый проект Виталия Шабунина (центр противодействия коррупции). Называется этот проект «Серпом по рейтингу», и стартовал он очень удачно — перед местными, и возможно, досрочными парламентскими выборами.Заявленная цель проекта - заставить нардепов и партии нести политическую ответственность за то, что они делают в Верховной раде: какие законы вносят и как за них голосуют. Так же, проект фиксирует «зашквары» и рассказывает о них избирателям через определённые компании в Facebook. Но самое смешное, что платить за это должны сами неравнодушные граждане. Расцени тоже приводятся на сайте Центра противодействия коррупции. Хочешь рассказать о зашкваре депутата, его сексуальных пристрастиях, невыполнении обещаний? Плати 1300 гривен, и Шубунин поможет. «Наезд» на партию стоит дороже – 5000 гривен. Это называется пожертвованием. Когда их наберется достаточно, то специальные мобильные группы активистов подготовят пиар-кампанию и выедут на округ нардепа, чтобы рассказать избирателям об коррупционных деяниях их избранника. Кроме того, в соцсетях через таргетированную рекламу будут подготовлены и показаны ролики (информационные материалы, статьи) о плохих поступках политиков, изобличены их «преступные связи» и раскрыты схематозы.В общем, отпадет нужда пользоваться сливными бачками типа Гео Лероса или продажными социологами. Теперь можно будет легализовать доносы и черные пиар – мол, вот, общественность, интересуется, неравнодушные граждане сами нашли, выявили, разоблачили. Даже журналистов привлекать не надо.Как уверяет сам Шабунин, народные пожертвования пойдут на сто процентов на разоблачения коррумпированных нардепов или партийных боссов.«Если вы инвестируете в наказание конкретного мажоритарщика, то вся сумма идет на таргетированную рекламу зашкваренного депутата среди жителей его избирательного округа. Если вы инвестируете в наказание конкретной фракции, то вся сумма идет на таргетированную рекламу зашкваривших ее депутатов среди избирателей, демографический портрет которых максимально совпадает с электоральным ядром этой партии», - рекламирует свои услуги «соросенок». По факту, Шубунин просто открыл перед выборами агентство черного пиара на деньги избирателей.У кого нужно «Серпом…» снимать рейтинг, наверное, объяснять не надо. На сайте нового проекта уже висят портреты Нестора Шуфрича (его обвиняют в том, что он распространял неправдивую информацию относительно госрегулирования цен). Занесен в «черные списки» и Александр Дубинский – за поправки к антиколомойскому закону, невыгодному «слугам Сороса» - этот документ блокирует передачу банковской системы Украины в руки западных кураторов Украины.Сам Шабунин хвалится, что уже набрал компромат на 47 нардепов и провел 122 «разоблачительных акций». И все – за деньги неравнодушных граждан, жаждущих наказать плохих политиков. Причем, деньги немалые – 531 тысяча гривен. Сомнительно, чтобы во времена карантина, когда люди экономят каждую копейку, кто-то слал деньги Шабунину. Но зато это очень удобное прикрытие для использования грантов Сороса, который заинтересован в дискредитации противников внешнего влияния.