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«Серпом по рейтингу». Новый проект соросят за деньги украинцев
08 апреля 2020, 18:35 • 131 • Украина
«Слуги Сороса» не только не успокоились, а реально идут в атаку. Об этом пишет ТГ-канал «Соросята», описывая новый проект Виталия Шабунина (центр противодействия коррупции). Называется этот проект «Серпом по рейтингу», и стартовал он очень удачно — перед местными, и возможно, досрочными парламентскими выборами.
Заявленная цель проекта - заставить нардепов и партии нести политическую ответственность за то, что они делают в Верховной раде: какие законы вносят и как за них голосуют. Так же, проект фиксирует «зашквары» и рассказывает о них избирателям через определённые компании в Facebook. Но самое смешное, что платить за это должны сами неравнодушные граждане. Расцени тоже приводятся на сайте Центра противодействия коррупции. Хочешь рассказать о зашкваре депутата, его сексуальных пристрастиях, невыполнении обещаний? Плати 1300 гривен, и Шубунин поможет. «Наезд» на партию стоит дороже – 5000 гривен. Это называется пожертвованием. Когда их наберется достаточно, то специальные мобильные группы активистов подготовят пиар-кампанию и выедут на округ нардепа, чтобы рассказать избирателям об коррупционных деяниях их избранника. Кроме того, в соцсетях через таргетированную рекламу будут подготовлены и показаны ролики (информационные материалы, статьи) о плохих поступках политиков, изобличены их «преступные связи» и раскрыты схематозы.
В общем, отпадет нужда пользоваться сливными бачками типа Гео Лероса или продажными социологами. Теперь можно будет легализовать доносы и черные пиар – мол, вот, общественность, интересуется, неравнодушные граждане сами нашли, выявили, разоблачили. Даже журналистов привлекать не надо.
«Если вы инвестируете в наказание конкретного мажоритарщика, то вся сумма идет на таргетированную рекламу зашкваренного депутата среди жителей его избирательного округа. Если вы инвестируете в наказание конкретной фракции, то вся сумма идет на таргетированную рекламу зашкваривших ее депутатов среди избирателей, демографический портрет которых максимально совпадает с электоральным ядром этой партии», - рекламирует свои услуги «соросенок». По факту, Шубунин просто открыл перед выборами агентство черного пиара на деньги избирателей.
У кого нужно «Серпом…» снимать рейтинг, наверное, объяснять не надо. На сайте нового проекта уже висят портреты Нестора Шуфрича (его обвиняют в том, что он распространял неправдивую информацию относительно госрегулирования цен). Занесен в «черные списки» и Александр Дубинский – за поправки к антиколомойскому закону, невыгодному «слугам Сороса» - этот документ блокирует передачу банковской системы Украины в руки западных кураторов Украины.
Сам Шабунин хвалится, что уже набрал компромат на 47 нардепов и провел 122 «разоблачительных акций». И все – за деньги неравнодушных граждан, жаждущих наказать плохих политиков. Причем, деньги немалые – 531 тысяча гривен. Сомнительно, чтобы во времена карантина, когда люди экономят каждую копейку, кто-то слал деньги Шабунину. Но зато это очень удобное прикрытие для использования грантов Сороса, который заинтересован в дискредитации противников внешнего влияния.
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