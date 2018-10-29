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Серпентарий по-днепропетровски: На Украине несогласных запугивают ядовитыми змеями

29 октября 2018, 12:24  •  179 • В мире
Лидер Русской весны в Днепропетровске, председатель Союза советских офицеров Украины Виктор Марченко о попытке покушения на его жизнь и общественно-политической ситуации, которая сложилась в Днепропетровской области в преддверии украинских выборов
Автор:
Павленко Дмитрий
25 октября жители Днепропетровска и Днепродзержинска (переименованы киевским режимом в Днепр и Каменское соответственно) отметили 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, этот светлый для днепропетровцев праздник не обошелся без провокаций со стороны национал-радикалов. Так, группа участников экстремистской организации «С14» облила красной краской чудом уцелевший во время тотальной декоммунизации монумент комсомольцам.
Также стало известно о попытке покушения на жизнь одного из лидеров Русской весны 2014 года в Днепропетровске, председателя Союза советских офицеров Украины и организатора ежегодных шествий «Бессмертного полка» Виктора Марченко. Накануне проведения памятных мероприятий во двор частного домовладения, где он проживает с семьей, неизвестные подбросили ядовитых змей.
Об этом инциденте, о попытках срыва национал-радикалами памятных акций в честь освобождения Днепропетровска и о текущей общественно-политической ситуации в этом регионе исторической Новороссии Виктор Марченко рассказал Царьграду в эксклюзивном интервью.
Царьград: Виктор, расскажите, как в этом году провели празднование 75-летия освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков?
Виктор Марченко: Как всегда, по традиции, в день освобождения Днепропетровска мы проводим памятные мероприятия. К тому же 75 лет — это не рядовая дата. А следом еще 28 октября — День освобождения Украины, а 29 октября — 100 лет комсомолу. Конечно, мы не имеем больших возможностей и финансовых средств. В прошлом году после проведенного нами шествия «Бессмертного полка» на 9 мая нашу организацию «Союз советских офицеров Украины» закрыли. Мы пытались оспорить это в суде, дошли до Верховного суда, но бесполезно.

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