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Серию американо-украинских операций после скандала с Крымом раскрыл WarGonzo
18 сентября 2020, 13:40 • 53 • Политика
Автор проекта WarGonzo Семён Пегов в личном канале раскрыл целую серию американо-украинских операций после скандала в Крыму. Ранее российские дипломаты обратили внимание, что США могут быть причастны к попыткам организовать теракты на полуострове.
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало репортаж NBC, в котором сообщило о "вооружении США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму". Российские дипломаты подловили американцев, потребовав уточнить: "Прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма?"
Заявление появилось на официальной странице посольства в Facebook:
"Чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России", - указывается в сообщении.
Основатель проекта WarGonzo Семён Пегов в личном Telegram-канале отметил, что сомнения российских дипломатов выглядят странно. Поскольку американские военные не просто намекают, а совершенно прямо говорят о своём участии в украинских операциях, в том числе поддержке террористов. И об этом, в частности, писал WarGonzo:
"О том, что американские кураторы фактически руководят войной в Донбассе (ну и теми операциями, которые Киев пытается провернуть на крымском направлении), мы первый раз написали несколько лет назад. Причём со ссылкой на официальные (к тому же открытые) источники в МО США. - говорит Пегов. - Американские военные настолько бесхитростны, что сами выкладывают на своих официальных сайтах отчёты об отдельных миссиях на Украине".
Занимаются американские военные и сотрудничеством с СБУ. Более того, в самом здании службы они занимают целый этаж, говорит Пегов. И никакого сюрприза здесь нет.
"Очевидно же, что используют они его (этаж. - Ред.) не в роли "хостела" во время туристической поездки в Киев, а занимаются там каким-то своими спецслужбистскими делами. Наш боевой товарищ @sashakots (военкор Александр Коц. - Ред.) буквально на днях и вовсе публиковал конкретные данные (вместе с фотками) американских агентов, курировавших историю с 33 богатырями".
Семён Пегов добавил, что и провокацию в Керченском проливе также "спродюсировали" американские советники. И наверняка одесские моряки, задержанные ранее, смогут это подтвердить. Вопрос лишь в том, будут ли оглашены эти сведения.
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