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Сергея Собянина отправили в отставку "Синие ведёрки": "Претензии есть у российских элит"
25 мая 2020, 14:55 • 196 • Политика
В паблике Facebook "Синие ведёрки" отправили в отставку мэра Москвы Сергея Собянина. Там появилась информация якобы из "закрытого" Telegram-канала с объяснением причины: "Претензии есть у российских элит".
Пользователь Сергей Лермонтов написал, что к осени в Москве появится новый мэр. Нынешнего снимут из-за мер самоизоляции в Москве. Собянин планировал продлить их до 15 июня, но "после грозного окрика" отказался от этой идеи. В посте сказано, что самоизоляция для москвичей закончится 1 июня.
"Претензии Сергея Собянина на лидерство давно вызывали недовольство не только у жителей столицы, но и у российских элит", - сказано в сообщении.
Автор считает, что после того как Собянин "вволю поиздевался над москвичами", ему "оборвали инициативы". Таким образом, он потерял все шансы стать преемником Путина. В качестве частичного доказательства приводится поведение президента России во время выступления столичного мэра. Какое именно поведение и откуда была получена информация, Сергей Лермонтов не указывает.
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