Сергея Собянина отправили в отставку "Синие ведёрки": "Претензии есть у российских элит"

Пользователь Сергей Лермонтов написал, что к осени в Москве появится новый мэр. Нынешнего снимут из-за мер самоизоляции в Москве. Собянин планировал продлить их до 15 июня, но "после грозного окрика" отказался от этой идеи. В посте сказано, что самоизоляция для москвичей закончится 1 июня.

"Претензии Сергея Собянина на лидерство давно вызывали недовольство не только у жителей столицы, но и у российских элит", - сказано в сообщении.

Автор считает, что после того как Собянин "вволю поиздевался над москвичами", ему "оборвали инициативы". Таким образом, он потерял все шансы стать преемником Путина. В качестве частичного доказательства приводится поведение президента России во время выступления столичного мэра. Какое именно поведение и откуда была получена информация, Сергей Лермонтов не указывает.