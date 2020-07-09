Сергея Фургала подозревают в организации убийств пятнадцатилетней давности

9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в двух убийствах, а также проверяют на причастность к еще нескольким преступлениям. Есть информация, что показания против Фургала дал его бывший партнер по бизнесу. В прессе появились сообщения о том, что губернатора освободят от должности в связи с утратой доверия, но в Кремле заявили, что Фургал все ещё остается главой Хабаровского края.

Утром 9 июня Следственный комитет России сообщил о задержании главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушения на убийство и заказе убийств бизнесменов – своего делового партнера Олега Булатова и еще одного предпринимателя Евгения Зори. В СМИ появилась видеозапись, запечатлевшая, как Фургала рядом с его автомобилем окружают люди в камуфляже, которые сажают его в свою машину. Как уточнили в администрации региона, на работу в этот день губернатор так и не приехал. После задержания Фургала доставили в аэропорт, откуда он вместе с сопровождающими его правоохранителями вылетит в Москву. Следствие намерено обратиться в суд с требованием поместить Фургала под стражу. По некоторым данным, губернатора проверяют на причастность к еще нескольким преступлениям.

В прессе появилась информация о том, что Сергей Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия, однако в Кремле заявили, что преждевременно делать в отношении него выводы о причастности к криминалу, и призвали дождаться доказательств виновности Фургала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в данный момент он все еще остается губернатором Хабаровского края, и решение о его отставке может принять президент на основе материалов, предоставленных следствием.

Новые показания по старым делам

По данным прессы, показания против Сергея Фургала дал его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, экс-совладелец завода «Амурсталь». В настоящее время этот человек находится в московском СИЗО «Лефортово», а о роли Фургала в упомянутых выше убийствах он рассказал в рамках досудебного соглашения, заключенного со следствием.

В 2004 году один из погибших бизнесменов, Евгений Зоря, выиграл у Фургала и Мистрюкова суд о том, в чьей собственности находится производственный корпус завода ЖБИ-2, который стал банкротом. В этом же году предприниматель погиб: неизвестный киллер восемь раз выстрелил в него на улице в Хабаровске, когда бизнесмен шел с автомобильной парковки к себе домой. Зоря скончался на месте. Как выяснило следствие, бизнесмен с семьей на тот момент проживал в Канаде и специально прилетел в Хабаровск, чтобы заняться решением спорного вопроса о производственном помещении. Интересно, что во время обыска в квартире погибшего было найдено написанное им заявление в органы внутренних дел. В нем Зоря сообщал о том, что боится за свою жизнь, и описал конфликт с компанией «Миф-Хабаровск», занимавшейся поставкой черного лома за границу. Тогда ее возглавляли Сергей Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов. Последний погиб в 2005 году – он также был застрелен в Хабаровске. Это произошло вскоре после его конфликта с Фургалом.

По версии следствия, накануне убийства Зори лидер ОПГ «тимофеевские» Михаил Тимофеев предлагал бизнесмену расправиться с Фургалом и решить конфликт, но тот отказался. Как сообщает издание РБК со ссылкой на источники, после этого Тимофеев предложил аналогичный способ решения проблемы Фургалу. Известно, что в 2011 году Тимофеев, являвшийся внештатным помощником Фургала, бывшего депутатом Госдумы от ЛДПР, был арестован и приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве.

К слову, следственные органы считают, что Фургал, Мистрюков и Булатов могли приложить руку к исчезновению главы АО «Стим» Эдуарда Кучинского, который был их конкурентом. Он пропал в 1997 году.

Также Фургала подозревают в причастности к покушению на убийство Александра Смольского.

Помимо Мистрюкова, показания против Фургала дали инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов, а также генеральный директор ООО «Альтеза» Андрей Палей. Все они были арестованы осенью 2019 года и в настоящее время находятся под стражей.

Может быть причастен

Сергея Фургала также проверяют на причастность еще к двум убийствам. Следствие не исключает, что он мог иметь самое непосредственное отношение к убийствам Александра Адамова и Романа Сандалова. Эти преступления тоже могли быть продиктованы бизнес-интересами. Сандалов занимался поставкой металла на предприятие Фургала. В 2004 году у них возник конфликт из-за того, что сотрудники металлобазы не заплатили за очередную партию лома. Сандалов захотел вернуть товар и вывез металл с базы самостоятельно. После этого он был застрелен из ружья «Сайга». Во время обыска в 2004 году у Фургала нашли патроны, аналогичные тем, которыми был убит Сандалов. Непосредственным виновником убийства стал охранник Владимир Журавлев. В 2004 году он скрылся и был объявлен в розыск, а в 2008 году явился с повинной в прокуратуру. Он рассказал, что именно Фургал распорядился решить проблему с Сандаловым, по сути, став заказчиком преступления. После этого дело было переквалифицировано на статью об убийстве по неосторожности.

Из бизнеса в политику

До 2005 года Сергей Фургал не занимался политикой, его главной сферой деятельности был бизнес на Дальнем Востоке. По образованию нынешний хабаровский губернатор является врачом, и в период с 1992 по 1999 годы он работал терапевтом и неврологом в ЦРБ в селе Поярково. В 2000-х годах Фургал занялся бизнесом и возглавлял компании «Алькума», занимавшуюся торговлей лесоматериалами, и «Миф-Хабаровск», специализировавшуюся, как уже упоминалось выше, на сборе лома черных металлов.

В 2005 году Фургал занял должность координатора Хабаровского регионального отделения ЛДПР и в этом же году стал парламентарием краевой думы. В 2007 году политик был избран депутатом Госдумы и оставался там до своей победы на губернаторских выборах 2018 года. На его стороне оказались порядка 70% избирателей, а противостоял кандидату от ЛДПР бывший губернатор региона Вячеслав Шпорт, представлявший «Единую Россию».

Интересно, что в ЛДПР задержанного главу региона отказались исключать из партии. Более того, ее глава Владимир Жириновский заявил о том, что все депутаты Госдумы из его фракции могут сложить полномочия в знак протеста. Жириновский также заявил о возможности вывести парламентариев от ЛДПР к воротам СИЗО «Лефортово» или попросить представляющих партию губернаторов Смоленской и Владимирской областей подать в отставку из солидарности с Фургалом. По мнению лидера ЛДПР, показательное задержание хабаровского губернатора с использованием наручников было вовсе не обязательным. Он напомнил, что Фургал не раз участвовал в выборах разного уровня, и ранее никто не вспоминал о преступлениях, в совершении которых его сейчас подозревают.