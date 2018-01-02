Сергей Удальцов: Либералы боятся Грудинина, а власти - недооценивают

МЫ НЕ БУДЕМ СТРОИТЬ СОВХОЗ В РАМКАХ РОССИИ

В студии радио «Комсомольская правда» Сергей Удальцов - лидер «Левого фронта», на праймериз которого победил Павел Грудинин. После чего его выдвинули уже на праймериз КПРФ и он стал - кандидатом в президенты.

- Вас, Сергей, приговорили к 4 годам за организации беспорядков на Болотной. Отсидели от звонка до звонка?

- Да. Я освободился в августе этого года, полностью отбыв срок.

- И с вашей подачи Грудинин пошел в президенты?..

- Мы сыграли в этом определенную роль. И я очень рад, потому что в российской политике большой запрос на новые лица.

- Неделю назад я проспорил Грудинину бутылку коньяка. Я держал пари, что Зюганов не уступит ему место кандидата в президенты.

- Геннадий Андреевич, кто бы о нем что ни говорил, человек неглупый, опытный, и мудрый (улыбается). И теперь у него появился шанс не просто в выборном унылом спектакле поучаствовать, а побороться за результат.

Слушатель Михаил из Владимира.

«Я пойду голосовать за Грудинина. Страна, конечно, это не колхоз, поднять целую страну будет очень тяжело, но мы ему поможем.»

Ворсобин:

- Давайте честно - предприятие Грудинина, которое высокопарно называется «Совхоз имени Ленина», на самом деле банальное ЗАО. Коммерческая фирма, которая прекрасно вписалась в наш капиталистический мир, имеет драгоценную землю у МКАД. И эту землю Грудинин сдает олигархам, получая хороший доход. Чем Грудинин-бизнесмен принципиально отличается от олигархов или действующих властей?

Удальцов:

- Я был у Грудинина в хозяйстве. Если бы Грудинин был среднестатистическим бизнесменом-олигархом, он бы эти деньги потратил не на школы, детсады и спортсооружения, а вывел бы в офшоры, нашел бы способ приобрести себе яхту, виллу…

- Так вам и верный «путинец» заявит: «Путин стадионы возводит, олимпиады проводит, мосты строит, детсады».

- Не на личные деньги он строит.

- Так и Грудинин на «совхозные»…

- Я считаю, что Грудинин будет проводить политику социально ориентированную, ограничит аппетиты олигархии и будет ближе к народу.

- Наши слушатели пишут, что вы и Грудинин собираетесь сделать из России очередной колхоз, и все вернется на круги своя - у нас снова, как 30 лет назад, будет дефицит и партэлита.

- Это пропагандистская страшилка! Ничего такого в программе Грудинина и близко нет! Мы выступаем за разумную экономику смешанного типа, где баланс государственного и частного будет смещен в пользу государственного. Потому что ненормально, когда наши природные ресурсы, промышленность обогащают каких-то конкретных лиц, которые живут в роскоши, а о народ ноги вытирают.

- Сергей, слушая вас, я словно на машине времени возвращаюсь в прошлое - 100 лет назад, большевики, грабь награбленное....

- Так и есть. Очень похоже на начало 20-го века. Коррупционные скандалы, олигархи не знают, куда деть свои деньги, живут в роскоши, а народ живет на скудные зарплаты, нищенские пенсии. Я сидел (в колонии – В.В) в Тамбовской губернии и очень много говорил с людьми. Никаких зарплат в 20-30 тысяч там нет, люди выживают на 12-15 тысяч, кто-то на 10. Для России это стыдно! Стыдно, что действующая власть за 17 лет не смогла поднять жизненный уровень. И не совхоз мы будем строить в рамках России, а социальное государство, используя опыт и скандинавских стран, и Китая, и Латинской Америки.

- Наш слушатель Максим Девятов пишет: «Выдвижение Грудинина в качестве кандидата в президенты от оппозиции – наимудрейший ход Кремля. Путин победит на выборах при высокой явке, которую Грудинин и обеспечит». Кстати, многие аналитики так и объясняют выдвижение Грудинина: администрация президента отчаянно пытается повысить явку.

- Грудинин на Первом канале ответил на этот вопрос: «Я рассчитываю победить 60 на 40 во втором туре». И какие бы умные люди ни работали в администрации президента, ошибиться и просчитаться может каждый. Грудинина недооценивают. Есть эффект снежного кома. Я общаюсь с самыми разными людьми и вижу – свежее лицо Грудинина на фоне уставшего ветерана выборных баталий Жириновского, бесстыжей Собчак, унылого Явлинского и прочих неизвестных персонажей выглядит как единственная альтернатива Путину.

И даже если победит Путин, успех Грудинина станет сигналом: пора неолибералов из правительства убирать, а брать туда патриотов – например, Глазьева, Болдырева.

Ведь у людей один вопрос - до каких пор у нас в России чиновник, олигарх, хозяин будет вести себя так, как будто живет последний день?! И когда же наведут порядок? Ведь мировой опыт показывает - аппетиты богатых вполне можно ограничивать законными путями, например, налоговой реформой. А у нас все делается в ручном режиме. Путин должен каждому олигарху дозвониться, попросить или напугать, и тогда какие-то деньги вернутся в Россию или будут вложены социальный проект. Но в целом система не работает. Она существует для обогащения конкретных людей. 10% жируют, 90% – выкручивается.

- У нас на связи Герман из Москвы.

«Я Путина уважаю, но не понимаю, почему у него на совещании сидят Кудрин, Фурсенко, Чубайс. Раньше бы их назвали врагами народа, сейчас они сидят на совещании у президента. Как может быть советником Кудрин, если он страну угробил практически?»

Удальцов:

- Ну, кто враг народа, а кто друг, пусть народ разбирается. Но меня поразило, у Путина после Крыма был прекрасный шанс поменять курс, был запрос у народа. Западные санкции тоже к этому подталкивали. Но остались те же лица – Улюкаев, Силуанов, Набиуллина.

Директор знаменитого "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«А ЕСЛИ ИМЕННО НАВАЛЬНЫЙ ЧЕЙ-ТО ПРОЕКТ?»

- Навальный утверждает, что предстоящие выборы - игра. Мол, его - самого опасного противника - убрали и теперь на ходу придумывают других кандидатов – Жириновского вытащили из нафталина, Грудинина отыскали…

- У либералов много двойных стандартов. По их логике, если Навального не допустили – значит выборы бесчестные. А я вспоминаю выборы мэра Москвы 2013-го год - сижу под домашним арестом. Прошу Координационный совет оппозиции: ребята, хочу в мэры выдвигаться (хороший способ отбиться от следствия), поддержите хотя бы морально. Нет, говорят, у нас только Навальный кандидат. И сам Алексей перестал на мои звонки отвечать. И странное дело - он считает, что те выборы были честные, хотя - он муниципальные подписи он взял у депутатов «Единой России», у Собянина фактически — своего главного тогда соперника. А сейчас — нечестные? Двойная игра, двойные стандарты?

- Ваша супруга жаловалась, что когда вы были в тюрьме, помощь со стороны оппозиции не оказывалась.

- Это правда. Они, конечно, не обязаны, мы не настолько близкие друзья, но все-таки непорядочно. Навальный работает очень эгоистично. Кстати, ему тоже можно задать вопрос: не кремлевский ли он проект? Ведь именно Навальный сейчас растаскивает оппозицию в разные стороны.

- Наш слушатель пишет: «Если бы наша оппозиция радела за родину, они бы отказались от выдвижения себя, любимых, в пользу того же Грудинина.»

- На 100% согласен.

- Но вы можете представить, что за Грудинина проголосуют либералы, мечтающие о европейском пути? Как им, ломая убеждения, голосовать за человека, у которого на столе стоят бюсты Ленина, Сталина…

- Если почитать программу Грудинина, там никакой диктатуры, никакого зажима свободы слова. Там реформа уголовно-исправительной системы, суда, политической системы. Грудинин и для либерала приемлем – будет нормальная конкуренция, никто не будет вас в угол загонять.

- Слушатель пишет об уголовном деле против вас: «О чем говорит Удальцов, если он сам за деньги грузинам продался и за деньги хотел страну развалить. Идейные люди не берут денег у иностранцев». Давно хотел спросить вас, Сергей: «Можно ли брать на политическое дело деньги у иностранцев?»

Удальцов:

- Вопрос очень сложный. Я даже после тюрьмы в глубине души считаю - бери хоть у кого деньги, главное – трать их на благое дело. Вопрос целеполагания. А что касается того эпизода с грузинами, факт получения денег не был доказан, и эти деньги нигде найдены. А наша вина, наверное, в том, что мы были неосторожны в контактах. Нас подставили. Ну, ошиблись, отсидели.

«ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА»

Слушатель Александр из г. Королев.

«Был у нас один работник сельского хозяйства, в 91-м году развалил страну. Не дай бог, придет второй колхозник…. Страна не выдержит».

Удальцов:

- В программе Грудинина предусмотрено изменение Конституции, чтобы ослабить полномочия президента и поставить его под контроль парламента. Иначе - угадали с президентом – хорошо, не угадали – таких дров наломает, что будем за голову хвататься. Кроме того нужна команда. У левых сил она есть – Делягин, Глазьев, Хазин, ребята из КПРФ, которые работают сейчас губернаторами (Левченко, Клычков). Если всех посмотреть, это хороший состав правительства набирается. Никто не даст Грудинину самодурством заниматься.

- Куда денете либералов?

- Либеральная идея в чистом виде не так плоха, другое дело, что наши либералы зачастую проводят интересы западных стран, которые хотят Россию ослабить и развалить. Если либералы готовы поработать на общее благо, им найдется место и в парламенте, и в правительстве и в антикоррупционных структурах.

- Перемены на Руси обычно проходят по-черномырдински: хотели как лучше…

- Во многих странах периодически, причем без всяких катаклизмов, меняются правительства, президенты, даже – политический курс. Без крови, без потрясений, без жертв. И Путин, кстати, говорит – давайте через выборы бороться… И сейчас прекрасный момент мирно, путем голосования менять страну. А если вы опять дома просидите, то завтра проблемы могут дойти до того, что это выльется в бунт или майдан.

- А если Грудинин – это канализация протеста? Выпуск пара. Да и как у нас говорят – главное не как проголосуют, а как посчитают…

- Шанс есть всегда.

- Но почему либералов власть опасается больше, чем коммунистов?

- (задумывается) Да, пожалуй, это так. Думаю, потому что коммунисты не работают на Запад. И конечная цель у нас патриотическая. Западу мы, левые, непонятны. Там сразу ассоциации – Советский Союз, Сталин, Ленин. И власть понимает - левые на предательство национальных интересов не пойдут. Кстати, в российской элите есть люди, которые заинтересованы «левом повороте». Они прекрасно понимают, что Запад взял четкий курс – путинскую команду убрать. Выход какой? Менять курс. Опираться на свои силы, на контакты с Китаем. Объявить, что у нас социально ориентированная экономика, и что мы - альтернатива империализму США. Необходимо выстраивать новый соцлагерь, левый блок. Это нашло бы сильнейший отклик, и на Западе нас многие поддержали бы. И это позволило бы нам опереться на энтузиазм людей.. А энтузиазм может творить чудеса.

О ТЮРЬМЕ И СИСТЕМЕ

- Чему вас научила тюрьма?

- Быть самим собой. Не подстраиваться, не прогибаться. И, как показывает практика - ты в итоге выигрываешь, потому что к тебе относятся с уважением. Конечно, сначала тебе угрожают. Многие, даже если их не били, не пытали, внутренне ломались. Но если ты остаешься самим собой, они тебя оставляют в покое. Есть известный девиз: не верь, не бойся, не проси. И на свободе лучше жить именно так.

- Но вы там были на особом счету.

- Да, для «политических» там отдельная ситуация. Администрация старается не беспредельничать. Я сидел на общих основаниях, в швейном цеху - шил штаны. Хорошего в зоне ничего нет и сегодняшняя наша система тюремная - дикость. Скученность, в камерах люди друг у друга на головах. И постоянно кругом проявление идиотизма. Например, предусмотрены спортмероприятия, но ты должен в них участвовать в униформе, в шапках. Жара, а ты обязан в униформе заниматься спортом. А если ты снял какой-то предмет, то сотрудник администрации выпишет тебе нарушение режима, может и в изолятор закрыть. И закон специально так прописан, что тобой можно манипулировать. Так и работает оперативная часть. Людей приглашают, говорят: ты нам помогай, а мы тебе - зеленый свет, хоть с телефоном на кровати лежи… Отказываешься? Снял шапку – в карцер.

С точки зрения государства, система абсолютно неэффективная, ведь она не заточена на реальное исправление. Там люди работают, как в рабстве. Единственный стимул: работаешь – может, получишь условно-досрочное освобождение - УДО. Зарплату люди получают по 500-1000 рублей в месяц. А где-то на зонах и по 50 рублей получают. Есть бедолаги, у которых них нет ни родственников, ни близких. Вот он получил 800 рублей. Что он возьмет в магазине? Когда человек сидит за решеткой - это давит очень сильно. Так зачем создавать дополнительно нечеловеческие условия?

- Мнение народа знаете? Преступники должны мучится.

- Да, и система именно так работает. Но вы не представляете - сколько людей реально сидит непонятно за что. Я не говорю, что там все невиновные, но очень много попадают туда или по глупости, или по мелочи. Есть и такие, кого подставляют. Я считаю, что гуманизация нашей тюремной системы должна продолжаться. Красной икрой заключенных кормить не надо, но человеческие условия жизни там необходимы. И освобождать по УДО нужно тех, кто работает, а не за взятки.

- То есть за деньги можно выйти по УДО?

- Конечно

- Сколько стоит?

- Я не пытался. В моем случае, это бессмысленно. За УДО люди платили от 500 тысяч. Если бизнесмен, попросят больше.