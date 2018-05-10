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Сергей Цивилев намерен участвовать в выборах губернатора Кемеровской области
10 мая 2018, 10:39 • 26 • В России
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора региона от партии «Единая Россия». Также он согласился возглавить список партии на выборах в областной Совет народных депутатов.
Данные заявления врио губернатора сделал на встрече с представителями первичных организаций в Новокузнецке.
– Я дал согласие идти от «Единой России» и на выборы губернатора, и возглавить списки «Единой России». Я верю в эту команду, я верю в эту партию, – сказал Цивилев.
Досрочные выборы губернатора Кемеровской области пройдут в регионе в сентябре. Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, победу тогда одержал действующий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Срок его полномочий заканчивался в 2020 году, однако после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» он подал в отставку. 1 апреля врио губернатора был назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев. Позже региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло Сергея Цивилева в числе кандидатов в губернаторы Кемеровской области на праймериз.
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