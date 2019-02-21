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Сергей Цеков: Ну и где Климкин обнаружил у нас рост проукраинских настроений?

21 февраля 2019, 17:24  •  40 • В России

- Что имел в виду руководитель украинского МИДа, говоря о «все более украинском полуострове»?

- Сложно додумать, что имел в виду Климкин. Остается списывать это на предвыборную истерику. Стали люди больше говорить на украинском языке — абсолютно нет. Больше желающих получать образование на украинском — тоже нет! Увеличилось число вывесок на украинском — ничего подобного! До 2014-го была насильственная украинизация, весь документооборот на украинском, решения судов, договоры купли-продажи… Милиция обязана была общаться с гражданами на «государственном» языке. Фильмы в кинотеатрах — тоже. И школы пытались сделать такими. Сейчас украинского языка в делопроизводстве, да и в быту, практически нет.

- Может, у Климкина есть информация, что растет число крымчан, симпатизирующих Киеву, желающих «вернуться в состав Украины»?

- Наоборот! Единственная группа населения, где такие симпатии еще остаются — это крымские татары. Но и среди них число таких симпатизирующих снижается потихоньку. Они при Украине только и думали о своей национальной автономии. А вот число тех, кто, по моим ощущениям, действительно рад воссоединению с Россией и так было велико, и оно увеличивается. Понятно, что не все довольны решением социальных, бытовых вопросов - но это естественный процесс!

- К вам в Крым продолжают приезжать зарубежные делегации, в том числе с участием депутатов западных парламентов и городов?

- Да, из Европы сейчас, кажется, три делегации ждут. В первый же день наши гости делают вывод, что никто никого в Крыму не притесняет. И что местные жители довольны тем, что они живут в России. И нормально относятся к украинцам — гораздо лучше, чем к русским на западе Украины.

- Ограничения выросли на границе полуострова с Украиной?

- Нет, все как обычно. Кстати, известно, что многие граждане Украины с севера и востока страны в Крым предпочитают въезжать через Крымский мост.

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