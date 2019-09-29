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Сергей Цеков: Да что поезда - самолеты надо из Киева в Симферополь пускать!

29 сентября 2019, 16:24  •  36 • В России

- Украинский министр инфраструктуры сообщил, что восстанавливается пассажирское сообщение с Крымом.

- Пока это только заявление. Не только Украина должна восстанавливать транспортное сообщение с Крымом, но и Россия. Это решение должно быть обоюдным.

- Оно на пользу нашим отношениям, без оговорок?

- Конечно! Расцениваю положительно. Люди ездят все равно. При том испытывают массу неудобств на границе. По деловым вопросам тоже ездят. И все крымские, и федеральные политики наверняка оценят подобный шаг положительно.

- Когда пойдут поезда — в 2020-м?

- Не сомневаюсь, что пассажирское сообщение будет восстановлено в полном объеме в скором времени. Конкретные сроки — вопрос. Чем быстрее это произойдет — тем лучше для Украины. Неудобства создаются не столько для граждан России, сколько для украинских граждан. И то, что звучат такие заявления — это не из любви к России, а из необходимости. Ведь большая часть их, украинских сограждан желает улучшения отношений со страной-соседом.

- Может, они и воду в Крым пустят?

- Воду в Северо-Крымский канал пустить - это было бы разумно, в первую очередь, для самого Киева. Сейчас она утекает в море, а запустили бы её вновь в канал — были бы деньги. Но канал в последние голды пришел в упадок, он и до 2014-го уже был в плачевном состоянии. Его надо ремонтировать.

- Во сколько может вырасти турпоток из Украины в Крым, раза в полтора-два?

- Вырастет существенно. В 2014-м он упал резко. Последние годы — растет, но медленно.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Политолог: Поезда из Киева в Крым завтра не пойдут, такие обещания надо проверять

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал «КП» заявление украинского министра о возобновлении пассажирского сообщения с Крымским полуостровом (подробности)

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