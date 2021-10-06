Сергей Ткач: «У Молдавии есть месяц, чтобы сделать выводы»

«Время сделать выбор у Майи Санду ещё есть, но обратный отсчёт начался»

«Вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну удивил граждан страны результатами своих телефонных переговоров с «Газпромом». Контракт на поставку голубого топлива продлён только на месяц, а цена будет небывалой – $790 за тысячу куб. метров. Но если бы газ поступал из Румынии, то он был бы ещё дороже. В тот же день стало известно, что в Европе спотовая цена за газ достигла уровня $1200. А в соседней Украине на оптовой бирже голубое топливо продают за $1500»,

– говорится в статье молдавского журналиста Сергея Ткача, опубликованной на его авторском сайте «Междуречье».

Тем временем в Европе начались проблемы с углём, в Германии останавливаются ТЭЦ, жители Британии всерьёз боятся остаться зимой без тепла, а в Китае разразился настоящий энергетический кризис и только в Белоруссии всё спокойно. Также спокойно в Венгрии и Хорватии, которые получают газ по «Балканскому потоку» в обход Украины. Молдавия же оказалась в неопределённой ситуации, отмечает автор и напоминает о том, как в августе в страну прибыл заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Прибыл он по приглашению президента Молдовы Майи Санду – обсудить перспективы двусторонних отношений.

По итогам переговоров Дмитрий Козак заявил, что была достигнута договорённость о начале диалога на межведомственном уровне по всем существующим проблемам. Майя Санду пообещала, что блокады Приднестровья не будет. А что касается цен на газ, российская сторона предложила продолжать переговоры.

За прошедшие два месяца никакого межведомственного диалога не произошло, мало того, Кишинёв до сих пор не потрудился назначить посла в Россию. Тем временем у Молдовы шёл усиленный диалог с Западом – многочисленные встречи в Брюсселе, после чего последовало участие Санду в украинском мероприятии «Крымская платформа». В Москве тогда заметили, что для участников этого «шабаша» определённо будут последствия. А в Приднестровье началась транспортная блокада, правда, Кишинёв старательно оправдывался тем, что это инициатива Киева.

«Кроме того, пришла новость о том, что украинские металлурги обратились к властям в Киеве с просьбой ограничить вывоз металлолома с Украины в Приднестровье, на расположенный в Рыбнице Молдавский металлургический завод. Руководство Молдовы и Украины также вели переговоры о поставках украинской электроэнергии в Молдову. Известно, что сейчас основной поставщик – Молдавская ГРЭС»,

– пишет Ткач.

Во всех этих действиях Кишинёва заметна система, подчёркивает журналист. И система эта в том, чтобы совместно с Украиной оказать экономическое давление на главных налогоплательщиков Приднестровья. Если получится блокировать тем или иным образом их деятельность, то в бюджет республики не будут поступать финансы и возникнут проблемы с зарплатами, пенсиями и т.д. Другими словами, вполне можно говорить о попытках проведения политики экономического «удушения» Приднестровья. К этому можно ещё добавить и то, что на днях Молдавия не пропустила через свою территорию российского офицера из состава миротворческих сил, а также поставки в Молдову американского вооружения. Некоторые эксперты даже сделали вывод о существовании силового сценария «освобождения Приднестровья».

Что касается предложения Дмитрия Козака продолжать переговоры по газу, то никаких переговоров не последовало. Майя Санду заявила, что договариваться должна не она, а руководство «Молдовагаз», хотя обеспечение энергетической безопасности является задачей руководства страны. И тот факт, что контракт на поставку газа продлён всего на месяц и есть результат отсутствия диалога, уверен Сергей Ткач.

«Москва дала месяц Майе Санду в надежде на то, что руководство Молдовы «поумнеет» на фоне разразившегося энергетического кризиса. Что для властей Молдовы интересы собственных граждан важнее установок «внешних партнёров», желающих использовать нашу страну в качестве продолжения Украины. Время сделать выбор у Майи Санду ещё есть, но обратный отсчёт начался. В Приднестровье, кстати, тарифы на газ и услуги ЖКХ не повысятся»,

– делает вывод молдавский журналист.