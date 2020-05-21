Сергей Ткач: оппозиция ведёт Молдову в западню

«Возможное безвластие – худший из сценариев для страны»

По мнению молдавского журналиста Сергея Ткача, оппозиция Молдовы, активизировавшая свои действия в последнюю неделю, не только сама идёт в западню, из которой нет выхода, но и пытается завести туда всю страну.

«Коронавирус обнажил все язвы общественных систем, а также уязвимости в экономике. Поэтому задача оппозиции повсюду находить недостатки и ошибки власти и критиковать, существенно облегчилась. В Молдове оппозиция, истомившаяся в карантине, настроена крайне радикально. Главные оппозиционные политические силы требуют отставки правительства и уже заявили, что готовят для него вотум недоверия»,

– пишет интернет-издание «Междуречье», авторский проект журналиста.

Все оппозиционные фракции в парламенте только и говорят о том, что правительство не справляется со своими задачами.

Парламентская же коалиция стоит на своём – отставки правительства не будет.

По мнению автора статьи, оппозиция, конечно, подготовила западню для правительства и только выжидают, когда она захлопнется. Между тем, они сами туда уже попали, только пока не могут этого понять.

Предположим, оппозиция смогла отправить правительство Иона Кику в отставку уже на грядущей неделе, что они, кстати, и обещают сделать. Но пандемия коронавируса никуда не делась, вакцины всё ещё нет, Запад пугает второй, третьей и так далее волнами эпидемии. А в это время в стране вся система здравоохранения находится на пределе, медперсонал просто устал физически, все работают на износ. Кроме того есть ещё и тяжёлые больные, и просто больные, которых необходимо лечить, делать операции. Система же здравоохранения не в состоянии со всем этим справиться. При этом ресурсов для восстановления этой системы нет, отмечает Ткач.

Аналогичная ситуация и в экономике – спад, рост безработицы, остановка деятельности производств, торговли, сервиса.

«Дай бог, выкарабкаться к 2024 году. В Молдове экономисты предрекают разрушительный спад, банкротства, рост масштабов безработицы. Если учитывать слабость молдавской экономики, зависимость от внешнего финансирования, то перспективы для страны выглядят весьма и весьма мрачными. Но и это ещё не всё. Со всех сторон нам говорят, что погодные условия не благоприятствуют, ожидается засуха. Следовательно, мы можем увидеть недостаток продовольствия, а нельзя исключить, что и голод»,

– отмечает издание.

Понятно, что любое правительство во время кризиса будет не просто плохо выглядеть, а станет громоотводом для общественного возмущения. Любому правительству в таких сложных условиях можно лишь посочувствовать.

«Но давайте посмотрим на тех, кто собирается совершить этот отчаянный шаг», – предлагает журналист.

По его мнению, молдавскую оппозицию можно разделить на две части: «неживой блок ACUM и "антиправительственный блок" группы Pro Moldova и партии "Шор"».

Блок ACUM уже проявил себя в управлении страной и за полгода управления никак себя не проявил, кроме постоянных длинных разговоров о необходимых реформах и получения денег от МВФ на унизительных для страны условиях. Но и в самом блоке, который в реальности уже не существует, нет согласия: Санду и Нэстасе не собираются уступать друг другу.

«Антиправительственный блок» хорошо знаком всем молдаванам, причём не с положительной стороны. Кража миллиарда из банковской системы Молдавии, концессия Кишинёвского аэропорта и автостанций по всей Молдове на невыгодных для страны условиях, ограбление народа в течение многих лет – это всё «достижения» «антиправительственного блока», вернее, тех, кто его создал.

Но экс-премьер Майя Санду не желает уступать ни в чём не только Андрею Нэстасе, но и «антиправительственному блоку».

«Если и получится слепить кабинет министров, то судьба его предрешена. Потому что это будет правительство-камикадзе. Кроме того, если удастся спровоцировать отставку, а утвердить новый состав кабинета не получится, то вина за глубокий политический кризис ляжет на оппозицию. И это при том, что ранее весны следующего года, по закону, внеочередные выборы в парламент просто не могут состояться. А безвластие – худший из сценариев для страны и политиков»,

– уверен Ткач.

При этом они не могут повернуть назад, поскольку уже объявили о подготовке вотума недоверия правительству Иона Кику. Отказ от этого только укрепит позиции парламентской коалиции ПСРМ и ДПМ.

«Таким образом, молдавская оппозиция сама создала себе западню и уже начала падать в вырытую яму. Самое печальное, что вместе с собой оппозиция тянет в ловушку, из которой нет выхода, и всю страну»,

– делает вывод Сергей Ткач.