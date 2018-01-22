Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбасс. Кто стрелял по автобусу в Еленовке?
"В Сирии скоро будет добываться американская нефть": Соловьев вывел по...
Песков рассказал, как Россия встретит новые санкции США
"Такого даже во время холодной войны не было": Лавров о росте военных ...
Главная / В России

Сергей Степашин: "Странам - мародерам, которые рушат памятники нашим воинам, должен быть предъявлен адекватный счет"

22 января 2018, 01:54  •  109 • В России

«Мы спасли страны Восточной Европы от фашизма, вбухали туда миллиарды. Теперь мы для них "оккупанты" - так называлось интервью экс-главы Российского правительства, а ныне - председателя Императорского Православного Палестинского общества Сергея Степашина, которое вышло в эфире Радио «Комсомольская правда» и на нашем сайте 23 октября 2017 года. В воскресенье, 21 января, мы вновь обратились к этой теме. Поводом стали намерения парламента и правительства Молдавии выставить России счет за... «оккупацию» Приднестровья. Эту идею озвучил в интервью Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Напомним, около 1200 военнослужащих России с 1992 года располагаются на базе близ Тирасполя и осуществляют сугубо миротворческую миссию, а также охраняют склады с вооружением и боеприпасами, которые остались там еще с советских времен.

Я снова позвонил Степашину...

Сергей Степашин - о том, кому и за что Россия могла бы выставить счёт

00:00
00:00

- Сергей Вадимович, если разобраться, власти Молдавии, наоборот, - должны быть признательны нашим миротворцам - и России - за то, что они уже столько лет сохраняют там мир. А в правительстве и парламенте говорят «об оккупации». Такая вот странная ситуация...

- Ничего странного нет. Вы обратили внимание, что нынешнее правительство сформировано в основном из тех, кто считает, что вообще Молдавского государства не должно быть.

- И в парламенте это поддерживают...

- Они считают себя уже румынами. Поэтому совершенно очевидно, что это борьба против нынешнего президента Додона.

А если говорить насчет того, кто кому и чего должен... Ну, во-первых, никто никому платить не собирается. Это совершенно очевидно. Это - просто политический бред. То, чем страдала в свое время Прибалтика.

А если говорить об этих заявлениях из Кишинева... Если бы не Советский Союз, то такого государства (как Молдавия. - А.Г.), в принципе, вообще бы и не было. Очень странно, что они к этому состоянию (чтобы потерять свою государственность. - А.Г.) снова стремятся.

Я вообще не представляю себе жителей Молдавии в составе Румынии. Ну, будут плебеями, дворниками. Я не знаю, какая перспектива у них есть, на самом деле. Большинство-то населения это понимает.

Второе. Около миллиона граждан Молдавии трудится в России. Надо посчитать, сколько эти граждане приносят в бюджет своего государства, потому что на деньги, заработанные в России, кормят свои семьи, проживающие в Молдавии. Они - я имею ввиду министров и парламентариев - хоть думают об этом? О своих людях. Или нет?

И, в-третих... 1992-й помню не понаслышке. Я бывал тогда в Приднестровье в качестве председателя Комитета Верховного Совета России по обороне. Если бы не мы и не армия Лебедя тогда, то я представляю, что было бы и с Приднестровьем. И с сотнями тысяч русских людей, которых мы просто спасли от геноцида.

- В октябрьском нашем интервью мы уже говорили о том что за год - речь, правда, шла о 2016-м - Россия оказала разным зарубежным странам помощь более чем на миллиард долларов...

- А в этом году, вы обратили внимание, мы простили долги очень многим странам, в том числе, Афганистану, Киргизии... Что касается Афганистана, совершенно очевидно, что там платить просто некому. Там полная разруха. И, я думаю, это совершенно справедливое и правильное решение - прощенные долги Афганистана.

Опережая выстрел: какие изменения ожидают Инженерные войска России

Что касается Киргизии – это отдельная тема. Ее руководство сегодня работает в фарватере политики нашей страны. Мы активно взаимодействуем. У нас есть экономические и, давайте откровенно, - политические интересы. Поэтому надо считать наперед и думать о перспективах.

Кстати, так же действуют и многие другие страны, в том числе, США, если вы обратили внимание.

- И вот тогда, октябре, еще такая мысль из ваших уст прозвучала, что Советский Союз многим странам Восточной Европы очень серьезно помогал и в экономическом, и в промышленном развитии.

- Безусловно.

- А сегодня они считают…

- Можно спросить у большинства живших в бывшем социалистическом лагере - в странах СЭВ (Совета экономической взаимопомощи. - А.Г.)... Особенно, если взять Болгарию, в какой-то степени - Венгрию. Может, в меньшей степени - Польшу. Да и все остальные страны того же ряда. Посмотрите - какой уровень жизни был тогда, и какой уровень благосостояния большинства людей - сегодня. Разница будет - ну очень заметной. Это совершенно очевидно. Просто надо считать. Спокойно считать.

Еще раз повторяю – то, что мы слышим из Кишинева (по поводу «счета за оккупацию» Приднестровья») - это политика. Тут никакой экономики нет, никаких финансовых расчетов нет. Это просто политическая демагогия, не больше того.

- Здесь можно еще назвать страны, которые мы освобождали от фашизма - а они считают нас «оккупантами», разрушают памятники нашим воинам... Может, нам счет этим странам-мародерам выставить?

- Думаю, им счет выставит со временем история. А здесь вы правы. Надо просто смотреть: если против нас есть экономические, а теперь уже такого рода даже не санкции, а провокации... Надо соответствующим образом отвечать. Ведь они, эти страны, во многом зависят от торговли с нами, от нашего рынка. Я думаю, правительство должно над этим задуматься.

Немецкие СМИ: У России есть ракеты, способные уничтожить любой укрепрайон за минуты

- Задуматься над чем?

- А как раз над тем - что многие страны Восточной Европы, которые Советский Союз - ценой миллионов жизней своих граждан! - спас от фашизма, помог возродиться экономически, - забыли об этом... А в некоторых - да, даже разрушают памятники нашим воинам. Можем ли мы за это выставить им финансовый счет? Не мне решать. Но рычаги воздействия вполне можно найти.

- А адекватным ответом сегодня могут быть и какие-то экономические санкции с нашей стороны...

- Дело не в санкциях. Мы же уже это делали несколько раз, когда отказывались от сельхозпродукции и иных товаров, которые поступали из Прибалтики к нам…

- Отказывались от вина определенного государства, вот допустим.

- Совершенно справедливо, да. Нас, правда, обвиняют, что мы нарушаем правила ВТО. Но после того, как в отношении нашей страны введены санкции США и Евросоюзом, какое ВТО? Это даже не смешно.

- Понял. Спасибо вам огромное.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

109
Источник
Похожие новости
20 января 2018, 02:39
«Летать, танцевать и любить»: в сети появились новые ролики в поддержку ульяновских курсантов
21 января 2018, 06:24
Путин окунулся в Крещенскую прорубь: Холодно? Нет, отлично!
20 января 2018, 10:54
Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества

19 января 2018, 20:09
Тайм-аут для закона: правительство обсуждает отсрочку вступления в силу пакета Яровой
20 января 2018, 15:39
«Различать грань между добром и злом»: помогут ли психологи предотвратить нападения на школы
22 января 2018, 01:54
Сергей Степашин: "Странам - мародерам, которые рушат памятники нашим воинам, должен быть предъявлен адекватный счет"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 января 2018, 08:39
России пора освободить Новороссию
18 января 2018, 11:24
США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания»
16 января 2018, 11:09
«Деваться некуда»: Асад зачищает Идлиб
19 января 2018, 10:39
Асад воюет на стороне курдов против Москвы
21 января 2018, 17:54
Кормить страну нечем, импортозамещение провалено
15 января 2018, 12:24
Перед кем Эрдоган бряцал «АВАКСом»? Разлом российско-турецких отношений может перейти в горячую фазу
17 января 2018, 00:09
"Закон о реинтеграции" Донбасса: Порошенко жертвует националистами ради Брюсселя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.