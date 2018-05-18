Сергей Степашин: Почему прослезилась Голикова — это надо спросить у нее...

- Сергей Вадимович, в новых назначениях для меня есть несколько неожиданностей, в том числе и смена руководства МЧС...

- Не думаю, что это неожиданность. Тут ряд факторов. Повлияла, думаю, и резонансная трагедия в Кемерово. Без внимания подобные вещи у руководства страны не остаются.

- А что можете сказать о предложенной кандидатуре на пост главы МЧС Евгении Зиничеве?

- Я лично с ним не знаком. Но в этом министерстве профессиональные кадры. Министерство сильное, мощное, одно из самых результативных в нашей стране.

- Как оцениваете перемены в высших эшелонах власти?

- Порадовался за двух молодых губернаторов: Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Кобылкина и Амурской области Александра Козлова, вошедших в правительство. Я лично хорошо их знаю. Это хорошее омоложение и сильный ход. Назначение на пост министра строительства и ЖКХ опытного управленца, мощного тюменского губернатора Владимира Якушева, надеюсь, должно стать удачным. Это - под программу, которую сформировал президент, согласно которой 5 миллионов семей ежегодно должны получать свое жилье. А «отставнику» Михаилу Меню, с которым я поработал четыре года, желаю, успехов и удачи. Думаю, опыт его еще пригодится.

- Когда Степашин уходил из Счетной палаты, играли марш «Прощание славянки».

- В Госдуме марша не играли, но тоже хорошо провожали…

- А когда Татьяна Голикова покидала Счетную палату, у нее слезы были на глазах. Почему?

- Это у Татьяны Алексеевны надо спросить. Наверное, все-таки в Счетной палате хороший коллектив и хорошая работа.

- Но вы тоже уходили с печалью в сердце...

- Я возглавлял эту структуру почти 14 лет. По сути дела, в мою бытность мы создали новое лицо палаты, придали ей веса и значения.

- Вы ж сами придумали закон, по которому можно возглавлять палату только два срока.

- Правильно, все нормально. Но всегда жаль прощаться с детищем, в которое было вложено много сил, с людьми...

- У меня , кстати, отняли удостоверение помощника главы Счетной палаты, выданное Степашиным…

- Ничего страшного.

- По поводу Алексея Леонидовича Кудрина…

- Я знаю его еще по Санкт-Петербургу, с 1991 года. Мы с ним в хороших, дружеских человеческих отношениях. Хотя и спорили, когда я работал в Счетной палате , а он был министром финансов. Я с ним разговаривал, как только услышал о том, что ему предлагают должность главы Счетной палаты. Я ему сказал – соглашайся, у тебя огромный опыт. Плюс нынешняя Счетная палата дает возможность и прогнозному управлению, и стратегическому аудиту, и оценки деятельности экономических реформ правительства. То, чем Алексей занимается сегодня. Это будет любопытно. Одно дело, когда ты был министром финансов, отстаивал, может быть, некие иные корпоративные интересы, а теперь – придется посмотреть на проблемы с другой стороны. Такая интересная развилка для него будет. А человек он профессиональный – это очевидно.

- Что бы вы хотели пожелать ушедшему составу и вновь пришедшим в правительство?

- Уходящим - не пропасть в этой жизни. Она не заканчивается. Кто хочет узнать, как живут после отставки, пускай заезжает ко мне, я расскажу. У меня их было много. Шучу… А по-серьезному – нужно постараться определиться с новой работой в течение трех месяцев. Потому что потом про вас забудут. Я знаю, что говорю. А новому составу правительства желаю удачи: те задачи, которые поставил президент, не просто амбициозные, а чрезвычайно серьезные, и просто на бумажке их решить не получится. От этого зависит судьба нашей страны.

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