Сергей Степашин: Олегу Кожемяко как раз невыгодно прятать развалюхи

- Алло, Саня! Ну, привет тебе из Владика, как его называют...

- А вас с приездом, Сергей Вадимович, на родную землю.

- Уже целый день здесь работаю. Мы сейчас как раз побывали на улице Гамарника, где стоял наш старый барак (Степашин ребёнком жил там с родителями. - А.Г.), барак уже снесли. Рядом сносится еще один, и будет построен современный красивый дом. В следующем году.

Сергей Степашин - в эфире Радио «Комсомольская правда» - из Владивостока 00:00 00:00

- Я хорошо помню этот ваш барак. Мы с вами тогда на второй этаж, в вашу бывшую квартирку-коммуналку, поднялись. И вас старушки окружили: «Сереженька, ну, сколько...»

- Все, уже переехали и получили квартиры хорошие.

- «… мы можем здесь жить!?» И я помню, что вы даже покраснели. Я первый раз видел.

- Ну, тут будешь краснеть. В таких условиях люди живут.

- Как вас встретил Владивосток? Я имею в виду погоду.

- Погода прекрасная, солнечная. Во Владивосток мы только сейчас приехали, а так были в населенных пунктах за сто с лишним километров, где живут, в том числе и моряки.

- Ну, и как впечатление?

- Приморский край, к сожалению, подзастрял у нас с переселением людей из аварийного жилья. Программа выполнится только в 19-м году, хотя надо было в 17-м.

- Как там врио губернатора Кожемяко?

- Вот Олег Николаевич серьезные «разборки» на этот счёт уже провел. Мы с ним плотно здесь общаемся. Я думаю, что дело сдвинется.

На следующий год надо переселять и аварийного жилья еще порядка 8 тысяч человек как минимум. Поэтому для Владивостока это сегодня - главная задача.

Тем более, Приморскому краю, ты знаешь, Саша, - сейчас внимание уделяется первостепенное - я имею ввиду обновление инфраструктуры.

Гектар земли бесплатно – хорошо. В тайге. Но лучше, чтобы и в городах были хорошие квартиры.

- Это и есть цель вашего приезда, чтобы как-то вот… помочь региону.

- Сейчас приступаем к новому делу – это не только переселение людей из аварийного жилья. Это в том числе, - быстрый и качественный капитальный ремонт домов, которые ещё пригодны для проживания. Наметили, что можем дать. (Из финансов. - А.Г.) Тем более, что наш фонд ЖКХ (Степашин возглавляет Наблюдательный совет этого фонда.- А.Г.) будет активно принимать участие по финансированию этой программы до 26-го года.

- Аварийного много во Владивостоке, и вообще в Приморье, еще жилья?

- Даже больше, чем было.

- Как так?

- Многие прятали, к сожалению всю эту «аварийку». Боялись ответственности за невыполнение программы. Особенно - в небольших муниципалитетах.

- Олег Кожемяко ничего не прячет?

- Нет, ему, как раз, невыгодно прятать развалюхи. Ему, наоборот, надо показать то, что есть. Объективную картину. Тем более, у него хороший опыт.

- В смысле?

- На Сахалине, когда работал там губернатором, выполнил программу досрочно. И достаточно качественно. Кстати, интересно - аварийного жилья там было выявлено в два раза больше, чем в Приморье, хотя населения - в четыре раза меньше. А это значит, что люди просто скрывали истинное положение дел.

- Вы имеете в виду - руководители?

- Да. На местах. Местные.

- Вот вы, по сути, первый высокопоставленный представитель из Москвы туда прибыли после того, как Владимир Путин подписал Указ о том, чтобы Забайкалье ввести в состав Дальневосточного федерального округа.

- Еще и Бурятию.

- Да. Как там восприняли это все? Как настроение? Я имею в виду и руководителей, и народ.

- Да во Владивостоке спокойно восприняли. Они-то считают, что, в первую очередь, надо свой край развивать, Приморский. С другой стороны, с точки зрения экономических связей - это достаточно логично. Скорее всего, в этом больше заинтересовано, конечно, и Забайкалье. И особенно - Бурятия.

- Я пять лет в свое время был собкором «Советской России» по Чите и Бурятии. Постоянно говорили там, что - вот, нас все время обделяют. И в Сибирь мы как бы не входили, и к Дальнему Востоку не относились...

- Вот теперь присоединили.

- Нормально. А вот то, что Кожемяко предлагает сделать столицу ДВР во Владивостоке?

- ДВР здесь давно никакой нет.

- Я имею в виду - Федеральный округ.

- Да.

- Оговорился.

- Да, столица округа здесь и будет. Вопрос решен, по-моему, уже.

- В смысле Указ президента есть, но все - в стадии реорганизации… Всякие структурные преобразования.

- Да это не проблема.

- Вот мы туда, во Владивосток, с вами, когда вы были руководителем Счетной палаты, летали несколько раз. И ваши аудиторы считали там миллиарды рублей, как они используются. Как так получилось, что федеральный центр вкладывал миллиарды рублей для объектов саммита АТЭС, еще вотчто-то, а людям как-то мало оставалось.

- На самом деле, я не согласен. Владивосток изменился очень здорово. Очистные сооружения - новые - появились, мосты, дороги, шоссе. А что касается той темы, о которой мы говорим, - это же зависит не от денег, которые, кстати, были вложены, в том числе, из федерального бюджета, а от тех, кто этим занимался. Потому что - занимался больше федеральный центр...

- А не местные руководители. Ну, а теперь-то перемены будут?

- Я в этом не сомневаюсь...

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